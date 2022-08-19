Известные бишкекские бизнесмены братья Абдуллаевы хранили арсенал оружия

09:50 20.08.2022

Незаконное хранение оружия: Что известно о братьях Абдуллаевых и их бизнесе?

19 августа 2022



Продолжение: За незаконное хранение оружия и взрывчатки задержан совладелец "Умут и Ко", - ГКНБ



Кайрат и Журат Абдуллаевы являются владельцами Центра отдыха "Гавайи", компаний "Умут и Ко", "Ак-Сут", а также владельцами Grand Hotel Burana.



Общество с ограниченной ответственностью "Умут и Ко" основано в 1997 году.



Мини-цех по производству мороженого превратился в крупный хладокомбинат по производству не только мороженого, но и безалкогольных напитков, популярным из которых стал лимонад "Дюшес", натуральных соков, мясной и молочной продукции в виде цельного молока, кефира, сметаны.



Экспорт продукции компании составляет около 70%.



Компания "Умут и Ко" входит в рейтинг 500 крупнейших налогоплательщиков Кыргызстана, занимая 110 место по итогам 2021 года. Подробнее об этом можно прочитать в готовящемся выпуске журнала, который выйдет в свет в начале сентября.



Генеральным директором компании является Абдуллаев Кайрат Турдаджиевич.



Что касается компании "Ак-Сут", то с 23 апреля 2021 года генеральным директором является Кайрат Абдуллаев, а его брат Журат Абдуллаев является членом совета директоров компании.



Сегодня, 19 августа 2022 года, за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых устройств задержан совладелец ОсОО "Умут и Ко" Абдуллаев Журат Турдаджиевич.



Что известно о братьях Абдуллаевых?



В 2013 году стало известно, что физические лица выкупили 98,55% акций ОАО "Кантского хлебозавода".



Так, Абдуллаев Кайрат Турдаджиевич, Гаитов Анвар Рахимович, Айсаев Акбаржан Усманович, Чернова Марина Александровна, Абдуллаев Ихтияр Журатович [сын Ж.Абдуллаева] выкупили 197 тыс. 168 акций завода за 985 тыс. 840 сомов, номинальная стоимость одной акции составила 5 сомов.



Ранее данным пакетом акций владели Бубликов Николай Федорович, Бубликова Татьяна Владимировна, Мартыненко Лидия Ефремовна, Ибрагимов Руслан Хусеевич.



Также в 2016 году был проведен онлайн-аукцион по продаже государственного номерного знака с особенной комбинацией цифр 777 ААА (регион 01, Бишкек).



По некоторым данным, владельцем госномера стал Журат Абдуллаев, который предложил за номер 1 млн 716 тыс. сомов.



Из данной суммы 91% или же 1 млн 561 тыс. 560 сомов будет перечислен в республиканский бюджет страны, а 9% останется на счету ГП "Инфоком" при ГРС.



Позже Кайрат Абдуллаев опроверг эту информацию.



В 2017 году стало известно, что за компаний "Умут и Ко" числится скважина. Но комиссия по вопросам лицензирования недропользования аннулировала ее.



Компания владела лицензией на разработку месторождения по добыче подземной пресной воды [скважина №3086 (6) Жарташского (Аксуйского) месторождения].



В этом же году из России пришли ноты на не очень хорошее качество молочной продукции "Ак-Сут" и "Умут и Ко". Об этом говорил экс-глава Госветсанинспекции Калысбек Жумаканов.



По его словам, недавно в инспекцию поступили ноты на качество молока и сливочного масла этих компаний, в связи с чем инспекция усилила контроль.



В 2019 году была основана "Дошкольная образовательная организация имени Турдаджи Абдуллаева", отца братьев Абдуллаевых.



По данным Министерства юстиции, руководителем учреждения является Крылова Елена Владимировна, а в учредителях числится Кен-Булунский айыл окмоту.



Кайрат Абдуллаев был включен в перечень лиц, в отношении которых 19 июня 2019 года Первомайский суд разрешил производство выемки всех документов относительно депозитных и иных счетов, операций, содержимого ячеек с 2009 года по настоящее время.



В частности, под это постановление подпадают:



- Атамбаев Алмазбек Шаршенович,



- Атамбаева Раиса Мирахмедовна,



- Атамбаев Кадырбек Алмазбекович,



- Атамбаева (Шагиева) Алия Алмазбековна,



- Атамбаев Сеилбек Алмазбекович,



- Атамбаев Сейтбек Алмазбекович,



- Атамбаева Диана Алмазбековна,



- Атамбаева Динара Алмазбековна,



- Шаршенов Нурбек Валибекович,



- Шагиева Луиза Фаритовна,



- Шагиева Альбина Рамильевна,



- Байбурин Артур Вилорович,



- Байбурина Лилия Тавфиковна,



- Рахмаджанова Жибек Манасовна,



- Сатыбалдиевой Аэлиты Жумабековны,



- Бектимиров Раис Эрикович,



- Шагиев Рамиль Минахмедович,



- Абдуллаев Кайрат Турдаджиевич,



- Пархати Субихи Вуфуерович,



- Темирбеков Азиз Пайзуллаевич,



- Ахмет Кая,



- Мусакеев Дамир Сагындыкович.



В 2020 году было объявлено о том, что ОсОО "Ош-Ак-Сут" прекращает свою деятельность.



Компания была образована в 2017 году, и в число учредителей входил Кайрат Абдуллаев.



В июле 2022 года Государственная налоговая служба распространила список плательщиков, имеющих крупную задолженность по налогам и страховым взносам.



Всего налоговая задолженность по Кыргызстану составила на эту дату 19 млрд 401,2 млн сомов, задолженность по страховым взносам составила 1 млрд 585 млн 499 сомов.



Компания "Умут и Ко" также вошла в список задолжников, не оплатив налоги в размере 9 млн 747 тыс. сомов.