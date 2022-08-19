 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 20.08.2022
10:04  С какой валютой лучше дружить рублю? - В.Катасонов
09:50  Известные бишкекские бизнесмены братья Абдуллаевы хранили арсенал оружия
09:46  Релоканты в Кыргызстане: как они меняют местный рынок IT-специалистов, - Наркыз Сабырова
09:33  WADA наконец-то занялась бездопинговыми норвежскими спортсменами
09:16  Уйду я от вас.... Обиженный экс-минздрав Киргизии Бейшеналиев (Аконит) покидает страну
08:16  Ручьепожатие крепкое. Репортаж А.Колесникова о встрече Путин-Токаев
08:03  Душманы на Украине: Америка сделала ставку на своих недавних врагов, - СП

07:57  Что не так с программой льготного автокредитования в Казахстане? - Алма Бектенова
07:44  Украина начала расследование по делу олигархического "Батальона Монако"
07:36  Новый глобальный кризис стал неизбежным. Кризисные очаги наблюдаются по всему миру
07:28  Тень Ирана нависла над Ближним Востоком, - Захар Гельман
00:55  Кто в ШОС, кто по дрова. Секретари Совбезов стран организации говорили в Ташкенте совсем о разном, - Къ
Пятница, 19.08.2022
22:39  20 ронинов - госслужащих Киргизии поедут в Японию на обучение
22:37  Георгий Тверитин - первооткрыватель казахской народной поэмы "Козы Корпеш и Баян Сулу" (история)
21:41  На чем "торчим? "Веселушку" премьершу Финляндии Санну Марин заставили сдать анализы на наркотики
21:22  Уволено (но пока на свободе) руководство Казахстанской АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация"
21:16  В "Назарбаев Университете" насилуют студенток. Секс-скандал
21:08  Незамеченный триумф Эрдогана: президент Турции уже выбил у Зеленского уступки, - М.Ростовский
21:03  Токаев на встрече с Путиным послал казахам скрытый сигнал,- МК
20:46  Главный нарколог России Брюн задержан как "организатор мошеннической схемы закупки тестов на наркотики"
15:40  Похищение и наказание. Вынесен приговор китайскому бизнесмену Сяо Цзяньхуа
15:33  Продолжается бесконечная чехарда с вице-мэрами Бишкека
15:06  Китайские карантины уже ударили по российскому бюджету, - Ольга Соловьева
13:33  Саудовский король стал первым кавалером узбекского ордена "Имам Бухари" высшей степени
13:28  Шавкат Мирзиеев посетил Мекку и совершил обряд умры
13:26  Августовский путч: почему попытка сохранить СССР привела к его краху
13:07  Сексапильная премьерша Финляндии Санна Марин опять зажгла на алко-вечеринке
09:17  Итоги львовского саммита Зеленского-Эрдогана: посидели - поохали...
08:49  В Киргизии продолжается веселая байда вокруг 1-го "Народного курултая"
08:43  Ростислав Ищенко: "Украину как государство необходимо ликвидировать"
08:39  "Эрдоган начинает противоречить сам себе", - Виктор Надеин-Раевский
08:08  Мировая Депрессия-2023: Америка и Европа утонут в социальных погромах, - СП
07:48  Польша напрашивается на шестой раздел страны, - Геворг Мирзаян
07:39  Гагаузия гагабузит. Острое предчувствие бунта, - Владимир Соловьев
07:32  Китайская бронетехника выходит на мировой уровень. Усердный подражатель догоняет учителей
07:29  Пекин не готов ни к войне, ни к санкциям, - Владимир Скосырев
07:24  Почему Франция проиграла сердца и умы африканцев России? Виноват Макрон, - Люк де Бароше
07:15  Новые звезды китайского бизнеса, - Е.Пустовойтова
00:42  Развяжут ли США войну против Китая? - Global Times
00:39  Американской гегемонии осталось жить всего ничего, - Том Энгельгардт
00:38  Кыргызстан: нищета в стране "креативных индустрий", - Сергей Кожемякин
00:27  Европа переживает нефтяной кризис, который она сама же и спровоцировала, - Кеннет Рапоза
00:25  Пекин показал репетицию "возвращения Тайваня в родную гавань"
00:21  Искусственный интеллект – царь глобальной цензуры? Всемирная диктатура в процессе становления
Четверг, 18.08.2022
21:37  Умер экс-президент "Кыргызгосэнергохолдинга" Жамалбек Тулебердиев
21:19  Зеленского начинают сливать? Похоже, глава киевского режима становится для Запада обузой, - И.Веремеев
21:18  Альтернатива Трампу? В президенты США прочат телеведущего Карлсона
20:41  Через 100 лет после самоубийства Европы. Мир в шаге от войны: история ничему не учит, - Владимир Гундаров
17:04  Меж двух лагерей: чего ожидать от выборов в конгресс США
17:00  Кто заработал на поставках оружия Украине, - Герман Садулаев
14:22  Дело элитного сутенера Эпштейна. Сенсации еще будут, - Fox News
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Известные бишкекские бизнесмены братья Абдуллаевы хранили арсенал оружия
09:50 20.08.2022

Незаконное хранение оружия: Что известно о братьях Абдуллаевых и их бизнесе?
19 августа 2022

Продолжение: За незаконное хранение оружия и взрывчатки задержан совладелец "Умут и Ко", - ГКНБ

Кайрат и Журат Абдуллаевы являются владельцами Центра отдыха "Гавайи", компаний "Умут и Ко", "Ак-Сут", а также владельцами Grand Hotel Burana.

Общество с ограниченной ответственностью "Умут и Ко" основано в 1997 году.

Мини-цех по производству мороженого превратился в крупный хладокомбинат по производству не только мороженого, но и безалкогольных напитков, популярным из которых стал лимонад "Дюшес", натуральных соков, мясной и молочной продукции в виде цельного молока, кефира, сметаны.

Экспорт продукции компании составляет около 70%.

Компания "Умут и Ко" входит в рейтинг 500 крупнейших налогоплательщиков Кыргызстана, занимая 110 место по итогам 2021 года. Подробнее об этом можно прочитать в готовящемся выпуске журнала, который выйдет в свет в начале сентября.

Генеральным директором компании является Абдуллаев Кайрат Турдаджиевич.

Что касается компании "Ак-Сут", то с 23 апреля 2021 года генеральным директором является Кайрат Абдуллаев, а его брат Журат Абдуллаев является членом совета директоров компании.

Сегодня, 19 августа 2022 года, за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых устройств задержан совладелец ОсОО "Умут и Ко" Абдуллаев Журат Турдаджиевич.

Что известно о братьях Абдуллаевых?

В 2013 году стало известно, что физические лица выкупили 98,55% акций ОАО "Кантского хлебозавода".

Так, Абдуллаев Кайрат Турдаджиевич, Гаитов Анвар Рахимович, Айсаев Акбаржан Усманович, Чернова Марина Александровна, Абдуллаев Ихтияр Журатович [сын Ж.Абдуллаева] выкупили 197 тыс. 168 акций завода за 985 тыс. 840 сомов, номинальная стоимость одной акции составила 5 сомов.

Ранее данным пакетом акций владели Бубликов Николай Федорович, Бубликова Татьяна Владимировна, Мартыненко Лидия Ефремовна, Ибрагимов Руслан Хусеевич.

Также в 2016 году был проведен онлайн-аукцион по продаже государственного номерного знака с особенной комбинацией цифр 777 ААА (регион 01, Бишкек).

По некоторым данным, владельцем госномера стал Журат Абдуллаев, который предложил за номер 1 млн 716 тыс. сомов.

Из данной суммы 91% или же 1 млн 561 тыс. 560 сомов будет перечислен в республиканский бюджет страны, а 9% останется на счету ГП "Инфоком" при ГРС.

Позже Кайрат Абдуллаев опроверг эту информацию.

В 2017 году стало известно, что за компаний "Умут и Ко" числится скважина. Но комиссия по вопросам лицензирования недропользования аннулировала ее.

Компания владела лицензией на разработку месторождения по добыче подземной пресной воды [скважина №3086 (6) Жарташского (Аксуйского) месторождения].

В этом же году из России пришли ноты на не очень хорошее качество молочной продукции "Ак-Сут" и "Умут и Ко". Об этом говорил экс-глава Госветсанинспекции Калысбек Жумаканов.

По его словам, недавно в инспекцию поступили ноты на качество молока и сливочного масла этих компаний, в связи с чем инспекция усилила контроль.

В 2019 году была основана "Дошкольная образовательная организация имени Турдаджи Абдуллаева", отца братьев Абдуллаевых.

По данным Министерства юстиции, руководителем учреждения является Крылова Елена Владимировна, а в учредителях числится Кен-Булунский айыл окмоту.

Кайрат Абдуллаев был включен в перечень лиц, в отношении которых 19 июня 2019 года Первомайский суд разрешил производство выемки всех документов относительно депозитных и иных счетов, операций, содержимого ячеек с 2009 года по настоящее время.

В частности, под это постановление подпадают:

- Атамбаев Алмазбек Шаршенович,

- Атамбаева Раиса Мирахмедовна,

- Атамбаев Кадырбек Алмазбекович,

- Атамбаева (Шагиева) Алия Алмазбековна,

- Атамбаев Сеилбек Алмазбекович,

- Атамбаев Сейтбек Алмазбекович,

- Атамбаева Диана Алмазбековна,

- Атамбаева Динара Алмазбековна,

- Шаршенов Нурбек Валибекович,

- Шагиева Луиза Фаритовна,

- Шагиева Альбина Рамильевна,

- Байбурин Артур Вилорович,

- Байбурина Лилия Тавфиковна,

- Рахмаджанова Жибек Манасовна,

- Сатыбалдиевой Аэлиты Жумабековны,

- Бектимиров Раис Эрикович,

- Шагиев Рамиль Минахмедович,

- Абдуллаев Кайрат Турдаджиевич,

- Пархати Субихи Вуфуерович,

- Темирбеков Азиз Пайзуллаевич,

- Ахмет Кая,

- Мусакеев Дамир Сагындыкович.

В 2020 году было объявлено о том, что ОсОО "Ош-Ак-Сут" прекращает свою деятельность.

Компания была образована в 2017 году, и в число учредителей входил Кайрат Абдуллаев.

В июле 2022 года Государственная налоговая служба распространила список плательщиков, имеющих крупную задолженность по налогам и страховым взносам.

Всего налоговая задолженность по Кыргызстану составила на эту дату 19 млрд 401,2 млн сомов, задолженность по страховым взносам составила 1 млрд 585 млн 499 сомов.

Компания "Умут и Ко" также вошла в список задолжников, не оплатив налоги в размере 9 млн 747 тыс. сомов.

Источник - tazabek.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660978200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №972
- Итоги социально-экономического развития Казахстана за 7 месяцев этого года рассмотрели в Правительстве
- Алихан Смаилов поручил разобраться с ситуацией вокруг дизтоплива
- Принять все меры для безопасности наших детей - Алихан Смаилов дал поручения к новому учебному году
- Экономика и контроль
- Кадровые перестановки
- Обещания акимата не спасают столицу от потопов
- Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальном визитом в Сингапур
- 475 тысяч казахстанских учащихся будут охвачены поддержкой за счет Фонда всеобуча
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  