Пропавшие ценные гобелены художника Твердохлебова нашли сгнившими на крыше Академии наук в Алматы

11:27 20.08.2022

Фотоколлаж Tengrinews.kz. Фото Дэниса Кина и Анары Форрестер



Уникальные тканые работы советского художника-монументалиста Владимира Твердохлебова нашли на крыше Академии наук в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Советский и казахстанский художник-монументалист Владимир Твердохлебов создал в Алматы такой известный объект, как фонтан "Восточный календарь", оформил фасад гостиницы "Алматы", а также является автором множества живописных мозаик в различных зданиях города.



В 1984 году он являлся главным художником комплексного оформления Дома ученых в составе Академии наук КазССР. Среди его работ: флорентийские мозаики, созданные с использованием натуральных полудрагоценных камней, мозаика в римском стиле, витражи, росписи стен и рельефы. По его эскизам также были созданы гобелены - тканые панно и занавеси, некогда украшавшие стены и залы Академии наук.



Оформление Дома ученых



Художник считал, что они были утрачены после ремонта здания в начале 2000-х годов. Однако дочери художника Анаре Форрестер и исследователю советской архитектуры из США Дэнису Кину случайно удалось найти то, что от них осталось. Они предложили руководству академии провести в начале сентября выставку в память о художнике и спросили о судьбе панно.



"Дэнис захватил с собой альбом с работами отца и показал эти гобелены. Заместитель директора не знал о них, но когда его заму по хозяйственной части Баглан сказали, что гобелены - это что-то вроде ковров с рисунками, она сразу поняла, о чем речь, и отвела нас на крышу. Там в одной куче лежали сырые, накрытые пленкой, ветхие и местами сгнившие гобелены. Баглан рассказала, что их вынесли туда после того, как в них завелась моль, чтобы подсушить. По-видимому, они пролежали там довольно долгое время", - рассказала Анара Форрестер.



Дочь художника рассказала, что часть гобеленов в абстрактном стиле на тему "Наука и прогресс" висела вдоль лестниц. Гобелены с изображением алматинской архитектуры украшали залы, а самый масштабный из них - тканый занавес размерами пять на десять метров - находился на сцене малого конференц-зала Академии наук.



"Это были уникальные работы, так как они создавались специально для комплекса Академии наук. Каждое панно и занавес был продуман под свой зал с определенной тематикой. Это авторские и неповторимые работы моего отца, которые выткали вручную по его эскизам. Некоторые из них были столь большого размера, что для них не подходили стандартные ковровые станки и были изготовлены специальные рамы. Несколько гобеленщиков работали день и ночь, в кратчайшие сроки создали эти занавеси и панно. Это тончайшая работа, и таких сохранилось мало. К сожалению, они были практически уничтожены", - добавила дочь Твердохлебова.



Занавеси в малом конференц-зале Академии наук



Анна отметила, что в Европе и России подобные гобелены висят на стенах веками и не подвергаются заражению молью. По ее словам, работы ее отца были сняты со своих мест и достаточно долго пролежали в закрытом помещении без циркуляции воздуха, из-за чего и подверглись атаке моли и последующему разрушению при их хранении на крыше.



Как отметила дочь художника, самые ценные из гобеленов ее отца подверглись значительному разрушению - они выцвели, заплесневели и сгнили. Однако из шести крупных найденных работ, возможно, удастся восстановить хотя бы две.



"Очень обидно, что их практически уничтожили от незнания ценности этих предметов. Они не несли в себе какого-то идеологического посыла и раскрывали тему науки, космоса. К примеру, один из них, посвященный теме цифровизации, был выполнен буквально в пиксельном стиле. Эти работы до сих пор смотрелись бы достаточно современно. Сейчас мы постараемся найти специалистов и отреставрировать хотя бы часть работ", - добавила Анара Форрестер.