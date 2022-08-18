Казахстанскую дочку Сбербанка продали "Байтереку" - получился Dalabank

12:30 20.08.2022

Казахстанскую дочку Сбербанка продали "Байтереку" - источник

Сделка состоялась 18 августа 2022 года

Автор: Меруерт Сарсенова



Казахстанская "дочка" Сбербанка была продана национальному управляющему холдингу "Байтерек". Сделка состоялась 18 августа 2022 года. Об этом корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz сообщили два достоверных источника.

19 августа ДБ АО "Сбербанк России" уже зарегистрировал доменное имя dalabank.com.kz. В этот же день созданы домены dalainfo.kz, dalaipoteka.kz, dalatravel.kz, dalacredit.kz, dalaauto.kz, dalabusiness.kz, dalainvest.kz.



Казахстанскую дочку Сбербанка продали "Байтереку" - источник 1548574 - Kapital.kz

В пресс-службе казахстанской "дочки" Сбербанка данную информацию не прокомментировали, но при этом уточнили, что ранее были зарегистрированы еще несколько доменов.



Напомним, 23 июня 2022 года в кулуарах сената председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова заявила, что НУХ "Байтерек" ведет переговоры со Сбербанком о приобретении его казахстанской "дочки". Тогда глава АРРФР отметила, что детали сделки будут озвучены ближе к завершению всех процедур. В случае, если сделка состоится, право собственности, то есть 100% акций, будет передано соответствующему покупателю.



"Это не потребует получения новой банковской лицензии. Это не означает, что появится новый банк, просто поменяется акционер", - пояснила Мадина Абылкасымова. Также она уведомила, что "Сбербанк Казахстан" сейчас обладает ликвидными активами и высококачественным ссудным портфелем.



Кроме того, известно, что казахстанская "дочка" с 1 июня должна была начать выплату дивидендов по простым акциям за 2021 год своему российскому акционеру. На сайте KASE говорилось, что размер дивидендов в расчете на одну бумагу составит 10 125,31 тенге (включая налоги). Однако общая сумма выплаты не оговаривалась. Исходя из расчета общего количества размещенных простых акций, умноженного на размер дивиденда на одну бумагу, можно предположить, что сумма дивидендов достигнет 130 млрд тенге (130 000 009 375,34 тенге) или 99,9% от чистой прибыли. Вместе с тем по информации пресс-службы банка выплата дивидендов еще не осуществлялась.



Отметим, 11 июля Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выпустило лицензию, согласно которой продлило сроки завершения сделок с ДБ АО "Сбербанк" на три месяца, с 12 июля 2022 года до 11 октября 2022 года. Это означает, что в течение указанного периода "Сбербанк Казахстан" пока продолжит функционировать в штатном режиме, а его клиентам будут доступны операции с платежами и переводами без каких-либо ограничений. Ранее сообщалось, что лицензия OFAC будет действовать только до 12 июля 2022 года.