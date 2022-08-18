 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 20.08.2022
13:01  "Стражники Поднебесной" - Как частные военные компании защищают китайский капитал в Центральной Азии?
12:30  Казахстанскую дочку Сбербанка продали "Байтереку" - получился Dalabank
11:27  Пропавшие ценные гобелены художника Твердохлебова нашли сгнившими на крыше Академии наук в Алматы
10:04  С какой валютой лучше дружить рублю? - В.Катасонов
09:50  Известные бишкекские бизнесмены братья Абдуллаевы хранили арсенал оружия
09:46  Релоканты в Кыргызстане: как они меняют местный рынок IT-специалистов, - Наркыз Сабырова
09:33  WADA наконец-то занялась бездопинговыми норвежскими спортсменами

09:16  Уйду я от вас.... Обиженный экс-минздрав Киргизии Бейшеналиев (Аконит) покидает страну
08:16  Ручьепожатие крепкое. Репортаж А.Колесникова о встрече Путин-Токаев
08:03  Душманы на Украине: Америка сделала ставку на своих недавних врагов, - СП
07:57  Что не так с программой льготного автокредитования в Казахстане? - Алма Бектенова
07:44  Украина начала расследование по делу олигархического "Батальона Монако"
07:36  Новый глобальный кризис стал неизбежным. Кризисные очаги наблюдаются по всему миру
07:28  Тень Ирана нависла над Ближним Востоком, - Захар Гельман
00:55  Кто в ШОС, кто по дрова. Секретари Совбезов стран организации говорили в Ташкенте совсем о разном, - Къ
Пятница, 19.08.2022
22:39  20 ронинов - госслужащих Киргизии поедут в Японию на обучение
22:37  Георгий Тверитин - первооткрыватель казахской народной поэмы "Козы Корпеш и Баян Сулу" (история)
21:41  На чем "торчим? "Веселушку" премьершу Финляндии Санну Марин заставили сдать анализы на наркотики
21:22  Уволено (но пока на свободе) руководство Казахстанской АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация"
21:16  В "Назарбаев Университете" насилуют студенток. Секс-скандал
21:08  Незамеченный триумф Эрдогана: президент Турции уже выбил у Зеленского уступки, - М.Ростовский
21:03  Токаев на встрече с Путиным послал казахам скрытый сигнал,- МК
20:46  Главный нарколог России Брюн задержан как "организатор мошеннической схемы закупки тестов на наркотики"
15:40  Похищение и наказание. Вынесен приговор китайскому бизнесмену Сяо Цзяньхуа
15:33  Продолжается бесконечная чехарда с вице-мэрами Бишкека
15:06  Китайские карантины уже ударили по российскому бюджету, - Ольга Соловьева
13:33  Саудовский король стал первым кавалером узбекского ордена "Имам Бухари" высшей степени
13:28  Шавкат Мирзиеев посетил Мекку и совершил обряд умры
13:26  Августовский путч: почему попытка сохранить СССР привела к его краху
13:07  Сексапильная премьерша Финляндии Санна Марин опять зажгла на алко-вечеринке
09:17  Итоги львовского саммита Зеленского-Эрдогана: посидели - поохали...
08:49  В Киргизии продолжается веселая байда вокруг 1-го "Народного курултая"
08:43  Ростислав Ищенко: "Украину как государство необходимо ликвидировать"
08:39  "Эрдоган начинает противоречить сам себе", - Виктор Надеин-Раевский
08:08  Мировая Депрессия-2023: Америка и Европа утонут в социальных погромах, - СП
07:48  Польша напрашивается на шестой раздел страны, - Геворг Мирзаян
07:39  Гагаузия гагабузит. Острое предчувствие бунта, - Владимир Соловьев
07:32  Китайская бронетехника выходит на мировой уровень. Усердный подражатель догоняет учителей
07:29  Пекин не готов ни к войне, ни к санкциям, - Владимир Скосырев
07:24  Почему Франция проиграла сердца и умы африканцев России? Виноват Макрон, - Люк де Бароше
07:15  Новые звезды китайского бизнеса, - Е.Пустовойтова
00:42  Развяжут ли США войну против Китая? - Global Times
00:39  Американской гегемонии осталось жить всего ничего, - Том Энгельгардт
00:38  Кыргызстан: нищета в стране "креативных индустрий", - Сергей Кожемякин
00:27  Европа переживает нефтяной кризис, который она сама же и спровоцировала, - Кеннет Рапоза
00:25  Пекин показал репетицию "возвращения Тайваня в родную гавань"
00:21  Искусственный интеллект – царь глобальной цензуры? Всемирная диктатура в процессе становления
Четверг, 18.08.2022
21:37  Умер экс-президент "Кыргызгосэнергохолдинга" Жамалбек Тулебердиев
21:19  Зеленского начинают сливать? Похоже, глава киевского режима становится для Запада обузой, - И.Веремеев
21:18  Альтернатива Трампу? В президенты США прочат телеведущего Карлсона
20:41  Через 100 лет после самоубийства Европы. Мир в шаге от войны: история ничему не учит, - Владимир Гундаров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстанскую дочку Сбербанка продали "Байтереку" - получился Dalabank
12:30 20.08.2022

Казахстанскую дочку Сбербанка продали "Байтереку" - источник
Сделка состоялась 18 августа 2022 года
Автор: Меруерт Сарсенова

Казахстанская "дочка" Сбербанка была продана национальному управляющему холдингу "Байтерек". Сделка состоялась 18 августа 2022 года. Об этом корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz сообщили два достоверных источника.
19 августа ДБ АО "Сбербанк России" уже зарегистрировал доменное имя dalabank.com.kz. В этот же день созданы домены dalainfo.kz, dalaipoteka.kz, dalatravel.kz, dalacredit.kz, dalaauto.kz, dalabusiness.kz, dalainvest.kz.

Казахстанскую дочку Сбербанка продали "Байтереку" - источник 1548574 - Kapital.kz
В пресс-службе казахстанской "дочки" Сбербанка данную информацию не прокомментировали, но при этом уточнили, что ранее были зарегистрированы еще несколько доменов.

Напомним, 23 июня 2022 года в кулуарах сената председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова заявила, что НУХ "Байтерек" ведет переговоры со Сбербанком о приобретении его казахстанской "дочки". Тогда глава АРРФР отметила, что детали сделки будут озвучены ближе к завершению всех процедур. В случае, если сделка состоится, право собственности, то есть 100% акций, будет передано соответствующему покупателю.

"Это не потребует получения новой банковской лицензии. Это не означает, что появится новый банк, просто поменяется акционер", - пояснила Мадина Абылкасымова. Также она уведомила, что "Сбербанк Казахстан" сейчас обладает ликвидными активами и высококачественным ссудным портфелем.

Кроме того, известно, что казахстанская "дочка" с 1 июня должна была начать выплату дивидендов по простым акциям за 2021 год своему российскому акционеру. На сайте KASE говорилось, что размер дивидендов в расчете на одну бумагу составит 10 125,31 тенге (включая налоги). Однако общая сумма выплаты не оговаривалась. Исходя из расчета общего количества размещенных простых акций, умноженного на размер дивиденда на одну бумагу, можно предположить, что сумма дивидендов достигнет 130 млрд тенге (130 000 009 375,34 тенге) или 99,9% от чистой прибыли. Вместе с тем по информации пресс-службы банка выплата дивидендов еще не осуществлялась.

Отметим, 11 июля Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выпустило лицензию, согласно которой продлило сроки завершения сделок с ДБ АО "Сбербанк" на три месяца, с 12 июля 2022 года до 11 октября 2022 года. Это означает, что в течение указанного периода "Сбербанк Казахстан" пока продолжит функционировать в штатном режиме, а его клиентам будут доступны операции с платежами и переводами без каких-либо ограничений. Ранее сообщалось, что лицензия OFAC будет действовать только до 12 июля 2022 года.

Источник - Kapital.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660987800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №972
- Итоги социально-экономического развития Казахстана за 7 месяцев этого года рассмотрели в Правительстве
- Алихан Смаилов поручил разобраться с ситуацией вокруг дизтоплива
- Принять все меры для безопасности наших детей - Алихан Смаилов дал поручения к новому учебному году
- Экономика и контроль
- Кадровые перестановки
- Обещания акимата не спасают столицу от потопов
- Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальном визитом в Сингапур
- 475 тысяч казахстанских учащихся будут охвачены поддержкой за счет Фонда всеобуча
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  