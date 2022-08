"Стражники Поднебесной" - Как частные военные компании защищают китайский капитал в Центральной Азии?

13:01 20.08.2022 Tazabek - Тема частных китайских охранных предприятий (ЧОК) стала популярной в широких академических кругах в последние несколько лет. Исследования о них периодически появлялись с 2016 года сначала в англоязычном, затем в турецком, а позже и в российском академическом пространстве. Сегодня интерес к частным охранным компаниям Поднебесной растет не только среди академиков, но и среди представителей СМИ.



Tazabek решил выяснить, как работают китайские предприятия по безопасности в Центральной Азии.



Кто и зачем поднимает вопрос о китайских частных военных компаниях?



Возникновение и деятельность китайских ЧОК трактуется исследователями в нескольких направлениях.



Представители западных кругов в основном анализируют глобальный выход китайских предприятий данного сектора на международных рынок, а также их конкурентный потенциал. Это связано с тем, что лидерами в сфере частной военной и охранной деятельности за рубежом являются США.



Присутствие китайских компаний в таких регионах как Африка и Центральная Азия трактуется в более негативной форме в турецких источниках. Такую тенденцию связывают с позицией турецкой общественности в проблемах, связанных с Синьцзян-Уйгурским автономным районом, а также с конкуренцией в экономической сфере как на Африканском континенте, так и в Центральной Азии.



Российские эксперты придерживаются мнения о том, что в данное время китайские ЧОК, не являются политической проблемой для Центральной Азии, в отличие от стран Африки.



По мнению старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, пока тема китайских охранных предприятий не будет подниматься определенными кругами, она не войдет в поле политической полемики республик.



Наоборот, эксперт считает, что частые столкновения китайских инвесторов и рабочих с местным населением, а также ксенофобия в медиапространстве может вынудить Китай обеспечивать безопасность своих граждан силами частных военных компаний.



История возникновения частных охранных компаний в Китае



Первый прототип частной военной компании был создан в Китае еще в 18 веке. В провинции Шаньси человек по имени Джанг Хэйву создал объединение из 500 мастеров боевых искусств, которое называли Биаоджу (в переводе с кит. "эскорт"). "Эскорт" занимался сопровождением транспортировки денег, а также охраной представителей аристократии в провинции.



Система "сопровождения" продолжалась вплоть до коммунистической революции. С 1949-го до 1984 года только 4 предприятия осуществляли охранную деятельность за рубежом. Все они были подконтрольны государству.



Благодаря реформам Дэн Сяопина в 1980-ых годах были открыты свободные торговые зоны, именно там в одной из провинций под названием Шэньчжэнь появилась первая частная охранная компания.



Сегодня деятельность частных компаний регулирует специальный закон Китайской Народной Республики. В сентябре 2009 года Государственный совет КНР издал "Положение об управлении службами безопасности" (保安服务管理条例, Baoan Fuwu Guanli Tiaoli) . Это стало первым документом, де факто легализовавшим ЧВК в стране.



Соглано законодательству в Китае может быть создано два типа компаний:



1- "Охранные компании" (保安服务公司, baoan fuwu gongsi) занимаются обучением, экономической разведкой, прогнозированием рисков и миграцией. Сотрудники таких компаний вооружены нелетальным оборонительным оружием.



2 - "Компании, занимающиеся услугами сопровождения вооруженной охраной" (从事武装守护押运服务的保安服务公司, congshi wuzhuang shouhu yayun fuwu de baoan fuwu gongsi). Такие компании имеют право обеспечивать своих сотрудников боевым оружием, кроме тяжелой боевой техники.



Однако, согласно законодательству, доля государственного участия в последних должна быть не менее 51%.



Чаще всего для работы в частных компаниях Китайское правительство привлекает бывших военных Народно-освободительной армии Китая (НОАК), среди которых не только рядовые военнослужащие, но и опытные руководители высокого ранга.



Научный исследователь Академии ОБСЕ в Бишкеке Нива Яу в своем интервью изданию "Голос Америки" сообщила, что военная реформа Китая в 2016 году подтолкнула множество военнослужащих в частный сектор.



Формально в компетенции китайской "частной армии" входит защита инфраструктурных объектов: нефтегазовых объектов, железных дорог, шахт, строительных площадок и дипломатических миссий. Известная китайская фирма DeWe привлекалась, к примеру, для защиты газового проекта в Эфиопии стоимостью в 4 млрд долларов, сообщает издание The Diplomat.



Согласно заявлениям западных СМИ, это обеспечило ей беспрецедентный доступ к конфиденциальным данным и управлению объектом.



С другой стороны, частные охранные компании Китая стоит отличать от американских, британских и российских аналогов. Согласно уставным правилам, частные военные компании (ЧВК) имеют право на вооруженную деятельность, в то время как китайские ЧОК чаще всего не имеют возможности использовать оружие.



Эволюция китайских ЧОК



Еще в 2019 году, когда экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков усилил попытки по реализации проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, многочисленные частные охранные компании начали подписывать договоры о сотрудничестве с китайским строительным гигантом "China Railwaу Group", сообщает издание The Diplomat.



В мае 2022 года нынешний Президент КР Садыр Жапаров активизировал инициативу строительства железной дороги, избавив проект от геополитического табу Кремля.



Как сообщает издание, после инцидента в посольстве КНР в Бишкеке в 2016 году китайские предприятия начали активно нанимать свои охранные компании для обеспечения собственной безопасности.



"Принцип невидимости"



Китайские компании, которые занимаются охранной или любой другой деятельностью в сфере безопасности, часто не указывают категорию деятельности в названии при регистрации в базе данных стран-резиденции.



Если официальные сайты и международные рейтинги подтверждают род деятельности таких компаний, то в правовом пространстве они чаще всего ограничиваются названием.



Так, на август 2022 года официально о своей деятельности в области обеспечения безопасности в базе данных Министерства Юстиции сообщило только одно предприятие с китайским капиталом - ОсОО "Security Associated", в совете учредителей которого с 2017 года состоит китайская компания "China Security & Protection Co. Ltd.".



Из открытой информации мировых СМИ следует, что китайские ЧВК часто работают в партнерстве с местными компаниями или подразделениями органов безопасности в учебных целях.



Законодательство стран ЦА об охранной деятельности



Кыргызстан остается страной номер 1 в регионе по активности частных охранных компаний Китая. Такая статистика связана с более либеральным по сравнению с соседями законодательством.



В Кыргызской Республике деятельность частных охранных предприятий регулируется законом "О частной детективной и охранной деятельности" от 1996 года с последними изменениями в 2019 году.



В законе в качестве требований к владельцам частных охранных предприятий предъявлены пункты об образовании руководителей, о стаже работы в оперативных органах, судимости и тд. При этом не исключается возможность иностранного участия.



В Казахстане законы запрещают деятельность иностранных компаний в области охранны и безопасности, кроме того запрещается учреждение таких предприятий с иностранным участием. Исключениями могли стать лишь договоренности Посольства КНР по обеспечению собственной безопасности или особые договоренности на высшем уровне по охране объектов международных проектов Пекина и Нур-Султана.



В Узбекистане деятельность любых частных охранных предприятий была запрещена в 2014 году. В 2018 году президентом страны Шавкатом Мирзиеевым была озвучена инициатива о разрешении деятельности подобных компаний.



Однако, законом от 15 июня 2022 года на территории Республики Узбекистан не допускается осуществление охранной деятельности физическими лицами и охранными организациями иностранных государств, в том числе частными организациями с иностранным участием.



Как указано в законе, исключением может стать только обеспечение безопасности гостей высокого уровня, прибывших с краткосрочным визитом на территорию Республики Узбекистан.



Китайские ЧОК в Центральной Азии



По данным на 2021 год, как минимум 6 китайских ЧОК функционируют в Центральной Азии.



Главной осью концентрации охранных компаний был и остается маршрут известной инициативы "Один пояс - один путь".



Аналитический центр "The Oxus Society" приводит данные о частных охранных компаниях, которые были привлечены для обслуживания различных проектов в Кыргызстане.



Подробнее: www.tazabek.kg/news:1798580 Источник - Tazabek

