Исламисты из "Аш-Шабаб" захватили отель в Могадишо: идет бой, более 20 погибших

19:18 20.08.2022

Более 20 человек погибли во время вооруженного нападения на отель



Военные ведут бои с террористами около 16 часов. Среди убитых - владелец отеля, официальные лица, а также солдаты.



В столице Сомали городе Могадишо в одном из отелей ведутся ожесточенные бои с террористической группировкой "Аш-Шабаб". Армейские подразделения с самого утра начали вести обстрел здания из артиллерийских орудий, передает Экспресс К со ссылкой на ТАСС.



Боевики захватили один популярнейших среди чиновников и военных отель "Хайт". Они атаковали здание с наступлением темноты, взорвав несколько самодельных бомб.



Группе боевиков удалось прорваться внутрь гостиницы и забаррикадироваться в ее помещениях. Позже на место прибыли полицейские, но они попали в засаду, которую заранее подготовили боевики.



Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. Ее члены периодически совершают террористические акты. В 2010 году им удалось захватить обширные территории, но в 2011 году армии Сомали удалось переломить ситуацию и боевикам пришлось покинуть столицу и перейти к партизанской тактике. В 2012 году один из лидеров "Аш-Шабаб" заявил, что они присоединились к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в Казахстане). На данный момент численность "Аш-Шабаб" уже достигает порядка 10 тысяч боевиков.