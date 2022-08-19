 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Авиационный учебный центр забрали у минобороны Казахстана
21:27 20.08.2022

Авиационный учебный центр забрали у министерства обороны Казахстана, передает корреспондент агентства.

"Передать государственную долю участия ТОО "Авиационный учебный центр" в размере 100 % в оплату акций акционерного общества "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan engineering)", - говорится в постановлении правительства.

Постановление уже введено в действие.

Напомним, о планах передать Авиационный учебный центр в оплату акций Kazakhstan engineering КазТАГ сообщал еще 13 декабря 2021 года. На тот момент центр входил в засекреченный перечень организаций, находящихся в ведении министерства обороны.

Источник - КазТАГ
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