Авиационный учебный центр забрали у минобороны Казахстана

21:27 20.08.2022

Авиационный учебный центр забрали у министерства обороны Казахстана, передает корреспондент агентства.



"Передать государственную долю участия ТОО "Авиационный учебный центр" в размере 100 % в оплату акций акционерного общества "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan engineering)", - говорится в постановлении правительства.



Постановление уже введено в действие.



Напомним, о планах передать Авиационный учебный центр в оплату акций Kazakhstan engineering КазТАГ сообщал еще 13 декабря 2021 года. На тот момент центр входил в засекреченный перечень организаций, находящихся в ведении министерства обороны.