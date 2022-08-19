Путин готов возглавить "антизападный лагерь" на саммите G20 в Индонезии

23:20 20.08.2022

Российского лидера ждут как возможности, так и серьезные риски на встрече "Большой двадцатки" в ноябре



Анна Седова

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Олег Матвейчев



Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют приехать на Бали, чтобы принять участие в саммите "Большой двадцатки", который состоится в ноябре. Это первое подтверждение того, что оба политика собираются посетить встречу G20 лично.



"Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сообщил мне, что он приедет", - заявил Видодо в интервью Bloomberg. МИД Китая не ответил на запрос издания о планах Си Цзиньпина, который не выезжал за границу еще с начала пандемии коронавируса. Представителя Кремля отказался от комментариев, но другой собеседник, якобы знакомый с ситуацией, подтвердил агентству, что российский президент планирует приехать на встречу G20. До этого его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил о том, что формат участия Путина в мероприятии еще прорабатывается, и Москва примет решение, которое больше всего отвечает ее интересам.



Вокруг возможного участия Владимира Путина в саммите уже некоторое время идет активная дискуссия. США с самого начала выступали против этого, а президент Джо Байден и вовсе призывал исключить Россию из "Двадцатки". Кроме того, Вашингтон оказывал давление на Индонезию с тем, чтобы она исключила присутствие российского лидера на ноябрьском саммите.



Если визит состоится, он может стать первой встречей Владимира Путина с западными лидерами с момента начала специальной военной операции на Украине (если, конечно, они сами решатся приехать на саммит). До этого с российским президентом встречался только канцлер Австрии Карл Нехаммер, который приезжал в Москву еще в апреле. Но нельзя исключить, что вместо общения в том или ином виде западные политики предпочтут различные демарши, как было на саммите министров иностранных дел G20, который прошел в июле также на Бали.



Тогда западные министры пытались устроить бойкот главе российского МИД Сергею Лаврову - некоторые из них не явились на приветственный званый ужин, чтобы избежать встречи с российским коллегой. Также было отменено традиционное фотографирование министров, опять-таки, потому что главы западных ведомств отказались принимать в нем участие. Западные лидеры утверждали, что Россия оказалась в изоляции. В то же время, посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что на саммите министров иностранных дел стран G20, который состоялся 7−8 июля на Бали, речи об изоляции РФ не шло, а к главе МИД Сергею Лаврову выстроилась очередь из глав делегаций государств, не входящих в G7. Тем не менее, можно предположить, что пир личном участии Владимира Путина в саммите градус таких демаршей повысится.



Кроме того, СМИ активно спекулируют о том, что на полях саммита может состояться личная встреча Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тем более, что советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк недавно заявил, что тот может посетить саммит в Индонезии, на который он был официально приглашен, "если там будет присутствовать Владимир Путин". Правда, впоследствии встречаться с российским лидером Зеленский особого желания не выразил. А Дмитрий Песков исключил возможность такой встречи, отметив, что предпосылок для нее нет.



Депутат Госудумы, политолог Олег Матвейчев считает, что участие Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки" станет важным дипломатическим шагом, но подчеркивает, что при этом нужно учесть все возможные риски.



- Безусловно, это очень рискованное мероприятие. Наверное, вся наша страна беспокоится, прежде всего, за жизнь президента, потому что от украинцев и англосаксов всего можно ожидать. Напомню, что в нашей истории несколько царей умерли не своей смертью, и историки говорят о причастности к этому англичан.



Это и странная смерть Ивана Грозного, и заговор, который в доме английского посла готовился против императора Павла I, и, возможно, смерть Александра I, и странная смерть во время Крымской войны Николая I, и даже свержение Николая II и последующие события - ко всему этому приложена рука англичан. Например, смерть Павла I и Александра I констатировал один и тот же английский врач, бывший лейб-медиком и одновременно получивший должность баронета у английского короля.



Сейчас в эту напряженную историческую ситуацию нужно быть очень осторожным. Надеюсь, все меры со стороны наших спецслужб будут предприняты.



"СП": - Стоит ли тогда ехать в Индонезию?



- Наш президент все-таки служит России, а не заботится о себе лично. Если лидеры других государств не отложат визит в Индонезию, очень важно для России еще раз заявить свою позицию, где-то подтвердить уже существующие договоренности.



Все-таки в "двадцатку" входит большинство стран, настроенных к России вполне дружелюбно. Нужно, опираясь на этот фронт и эту поддержку, дать дипломатический бой тем, кто в G20 представляет блок, который пытается Россию вычеркнуть из истории и мировой экономики. Эта дипломатическая битва очень важна, а Путин - этот тот человек, который может вести эту битву, он не может оставить другие страны без лидера. Нужно, чтобы велась своего рода игра "команда на команду". С Путиным во главе команда, в которую входят Китай, Индия, та же Индонезия, победит, очень четко заявив свою позицию. А без Путина их могут "раздергать" в разные стороны. Поэтому это очень важное мероприятие, будем молиться, чтобы все прошло хорошо.



"СП": - Возможна ли на саммите встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским в каком-то формате?



- Я не знаю, каким образом Украина вообще принадлежит к "Большой двадцатке". Может быть, как самая нищая страна или как самая политически нестабильная. Она вообще не входит в G20, поэтому совершенно непонятно, что делать Зеленскому на саммите.



Что касается любых возможных встреч, давным-давно было заявлено, что разговаривать с марионеткой, с шестеркой, человеком абсолютно несамостоятельным наш президент не будет, потому что это бессмысленно. Владимир Путин один раз уже встречался с Зеленским (в 2019 году после встречи в "нормандском формате", - прим. ред.), и тот подтвердил приверженность Минским соглашениям, а потом стал выполнять прямо противоположное и довел ситуацию до нынешней точки.



Зеленский - это не президент и не политический лидер. Это обычная марионетка, не представляющая суверенное государство. Он не может отвечать даже за то, что сам будет или не будет делать сегодня, а уж тем более ничего не будут значить его слова, сказанные на полях какого-то форума, даже в рамках личной встречи с президентом РФ. Поэтому и смысла в этой встрече нет никакого. Судьбу Украины и Европы нужно обсуждать с американцами, с европейцами, с ними и будут вести переговоры. Зеленский же, даже если захочет завтра подписать полную и безоговорочную капитуляцию, ему не дадут этого сделать. Он даже за это не отвечает. Поэтому и встреча с ним во всех отношениях бессмысленна.