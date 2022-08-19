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Германия выразила готовность запустить "Северный поток - 2": заговорили о "белом флаге"
00:01 21.08.2022

Эксперты: Европа ищет мотивы для начала эксплуатации газопровода

На фоне резкого взлета цен на природный газ и обострения рисков возникновения энергокризиса, тема запуска в эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2" выходит на первый план в дискуссиях европейских политиков. Причем, несмотря на санкции и антироссийскую позицию, выступающих в пользу такого решения европейских политиков с каждым днем становится все больше. На днях вице-спикер немецкого Бундестага Вольфганг Кубики заявил, что экспортируемое по этой нитке "голубое топливо" ничем не будет отличаться от остальных углеводородов, поэтому Германии не стоит упускать случая, чтобы подготовиться к зиме и заполонить подземные хранилища под завязку.

Заявление Вольфганга Кубики, конечно, не означает, что официальный Берлин вдруг изменил свою антироссийскую политику и начал поддерживать запуск "Северного потока - 2". Против подобного решения выступает целая коалиция немецких политиков, одной из центральных фигур которой можно считать канцлера ФРГ Олафа Шольца, который исключил возможность эксплуатации трубопровода даже в случае сложной ситуации с энергообеспечением в ближайшие месяцы. Тем не менее, число высокопоставленных сторонников проекта в Германии, чиновники которой теоретически способны дать отмашку на подключение газового маршрута к распределительным сетям Старого Света, даже несмотря на общие санкции Евросоюза, также продолжает расти. К примеру, по словам главы комитета Бундестага по энергетике Клауса Эрнста, Берлину было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, поскольку не в интересах Германии страдать от собственных санкций.

Любопытно, что аргументы, одобряющие использование "Северного потока - 2", могут носить и прямо противоположный характер: некоторые эксперты Старого Света призывают запустить газопровод, чтобы лишить Кремль рычага энергетического давления на европейских потребителей российских энергоресурсов. Как бы то ни было, по мере приближения осенне-зимнего отопительного сезона, тема запуска российского экспортного газопровода становится в Европе все актуальнее. Оценить возможные сценарии развития событий "МК" попросил российских экспертов энергетического комплекса.

Артем ДЕЕВ, руководитель аналитического департамента AMarkets:

"Запуск "Северного потока - 2" окончательно не решит проблемы Евросоюза с поставками российского газа. До последнего времени наша страна экспортировала в государства ЕС порядка 170-180 млрд газа в год сразу по пяти маршрутам ("Северный поток - 1", "Ямал-Европа", "Турецкий поток", отвод газопровода OPAL и украинскую газотранспортную систему). Максимальная мощность "Северного потока - 2" составляет 55 млрд кубометров в год. Конечно, если представить, что по другим маршрутам поставки будут оставаться стабильными, то мощности новой трубы окажутся избыточными. Но сейчас по всем маршрутам отмечено сильное сокращение поставок - тот же "Северный поток - 1" работает только на 20%. Кроме того, не стоит забывать, что в результате недружественных действий европейских политиков, объемы загрузки "Северного потока - 2" российским сырьем, в случае запуска трубопровода, будут уменьшены в два раза. Согласно антимонопольному законодательству ЕС вместо 55 млрд кубов в год Россия сможет поставлять только 27,5 млрд кубометров, а остальное будет необходимо зарезервировать для поставок производителей третьих стран.

Так что, пуск СП-2 даже в экстремальной ситуации не исправит проблему энергетического дефицита в Европе. Тем более, что газопровод будет наполняться сырьем постепенно и выход на разрешенные объемы займет не менее 3-6 месяцев. Таким образом, зимой Европе газа все равно не будет хватать.

Между тем, даже сам факт запуска "Северного потока - 2" способен привести к сильному падению цен на сырье: биржи всегда реагируют снижением котировок на новости о начале эксплуатации новых маршрутов и поступлении дополнительных объемов сырья на рынок континента. Если ЕС разрешит запуск "Северного потока - 2", то цены на газ могут снизиться с нынешнего уровня в $2400-2500 за тысячу кубометров вдвое. Это будет большим подспорьем европейцам, которые страдают от рекордно высокой инфляции, причины которой кроются в росте стоимости энергоносителей".

Марк ГОЙХМАН, главный аналитик TeleTrade:

"Много лет противники "Северного потока -2" в Европе утверждали, что введение этого газопровода в эксплуатацию усилит давление Москвы на Старый Свет. Теперь некоторые высокопоставленные представители ЕС высказывают противоположное мнение: запуск проекта дескать "обезоружит" Россию в ее попытках энергетического и политического диктата. Тем не менее, Европа взяла долгосрочный стратегический курс на снижение зависимости от российских углеводородов. ЕС уже полностью отказался от угля из нашей страны и планирует ввести эмбарго на 90% поставок нефти и нефтепродуктов в конце 2022-го - начале 2023 года. В перспективе нескольких лет возможен отказ и от "голубого топлива". Поэтому не стоит говорить о стратегическом увеличении давления Москвы в данной сфере в принципе.

Скорее, такие заявления со стороны Европы раздаются в стремлении обосновать согласие на предлагаемый Россией запуск "Северного потока - 2", не потеряв при этом своего "политического лица" в условиях дефицита энергоресурсов. В любом случае, усиление или отмена антироссийских санкций будет мало зависеть от работы нового газопровода".

Сергей ПРАВОСУДОВ, директор Института национальной энергетики:

"Не удивительно, что обсуждение возможности запуска "Северного потока - 2" обостряется именно в Германии, поскольку формально ввод газопровода в эксплуатацию зависит исключительно от чиновников этой страны. Напомню, что проект проходил сертификацию в Федеральном сетевом агентстве ФРГ. После эскалации отношений Москвы с Западом немецкое Министерство экономики отозвало рецензию о влиянии "Северного потока - 2" на энергетику Германии, в связи с чем процесс сертификации был приостановлен. При этом никаких немецких или общеевропейских санкций в отношении газопровода не вводилось. В случае возобновления Федеральным сетевым агентством ФРГ процедуры паспортизации трубы у европейского законодательства не должно возникнуть никаких оснований против начала эксплуатации маршрута. Однако согласившись с запуском "Северного потока - 2" канцлер Олаф Шольц, который является одним из самых ярых противников газопровода, фактически выбросит "белый флаг", признав, что не только Германия, но и весь коллективный Запад оказались бессильными противодействовать зависимости от российских энергоресурсов".

Николай Макеев

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661029260


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