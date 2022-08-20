Нулевой ковид и экономические беды Шанхая, - В.Катасонов

00:09 21.08.2022

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 20.08.2022



Почему "витрину Китая" стали называть "городом-призраком"



Экономика КНР, этот локомотив мировой экономики, обнаруживает признаки спада. В начале года Китай заявлял, что ожидает рост ВВП в 2022 году на 5,5%. По итогам I квартала прирост на годовой основе составил лишь 4,8%, а итоги II квартала обескуражили вовсе: ВВП (на годовой основе) вырос всего на 0,4%.



Основной причиной происходящего экономисты называют явление, официально именуемое в Китае "нулевой терпимостью". Речь идет о государственной политике борьбы с коронавирусом, основанной на жесточайших ограничениях и запретах по части перемещения людей, их контактов, режима работы и учебы, вакцинации, госпитализации и др. Еще это зовут политикой "нулевого ковида".



Особенно жесткий карантинный режим (режим локдаунов) установлен в крупных городах-миллионниках, где высокая скученность населения. Случаев инфицирования в текущем году было очень немного, но оперативность и жесткость реагирования властей на эти случаи беспрецедентны. Даже в сравнении с другими самыми "жесткими" странами (Италия, Израиль, Австралия и др.)



С 22 апреля по середину мая в 20-миллионном Пекине было выявлено около тысячи случаев заражения коронавирусом. Ничтожный показатель по меркам любой страны. Однако в Пекине в конце апреля отменили движение по многим маршрутам наземного транспорта, закрыли 92 станции метро. Детские сады, школы и училища были перевели на удаленную работу. Массовые мероприятия в городе были запрещены, запретили также работу библиотек, художественных галерей, культурных центров, спортивных залов. Кафе, рестораны могли работать только на вынос. Периодически власти Пекина обращались к 20 миллионам жителей города то ли с требованием, то ли с просьбой оставаться по два-три дня дома и воздерживаться от перемещений по городу из-за вспышки коронавируса. С 13 мая стало проводиться сплошное ежедневное ПЦР-тестирование всех жителей. При этом власти заявляли, что не намерены вводить полный локдаун в Пекине, а принятые меры следует считать "частичным карантином".



В Китае больше 100 городов с населением более 1 миллиона. И везде ситуация было примерно такая, как в Пекине. А образцовую "нулевую терпимость" к ковиду показал Шанхай с населением почти 25 миллионов человек. Там локдауны стал вводиться с конца марта. В городе было выявлено 50 локальных и 10 ввозных подтвержденных случаев инфицирования, а также 3454 бессимптомных случая, которые в Китае считаются отдельно. Компании Шанхая переводили на удаленный режим работы; в обычном режиме функционировали только службы, обеспечивающие жизнедеятельность города. Были перекрыты тоннели и мосты через реку Хуанпу, железнодорожные станции в соответствующих районах тоже не работали. В мае из-за новой вспышки COVID-19 в Шанхае прекратили работу две последние линии метро. Покидать дома в закрытых на карантин районах запрещалось. Город стал напоминать огромную тюрьму, в которой заключенные лишены даже прогулок во дворе. Многие жители голодали. Резко возросло количество психических обострений и самоубийств. А 24 июня городское управление Шанхая объявило об отсутствии зараженных...



Многие называли шанхайский эксперимент стрельбой из пушки по воробьям, но китайское руководство было непоколебимо. Эти локдауны (они до сих пор сохраняются в ослабленном виде, но в любой момент могут опять стать полными) и стали главной причиной экономических бед Китая. Все другие (удорожание нефти на мировом рынке, обострение американо-китайских отношений из-за Тайваня) играют подчиненную роль.



Шанхай называют "витриной Китая". Этот финансово-экономический центр претендует на роль ведущего мирового. Взлет Шанхая был стремительным, многие говорили о "шанхайском чуде". 18 апреля 1990 года правительство КНР объявило о проекте развития Пудуна – нового района Шанхая. В 1990-2020 годах Пудун привлек иностранных инвестиций на сумму 103 млрд долларов США. По состоянию на 2020 год на Пудун приходилось 1,25% ВВП Китая и 6,7% общего внешнеторгового оборота страны; в районе работали 36,3 тыс. компаний с иностранным капиталом и 350 региональных штаб-квартир транснациональных компаний. Осенью 2020 года в Шанхае функционировало свыше 1,1 тыс. финансовых институтов, включая 287 банков, 509 биржевых брокерских контор, 309 страховых компаний.



В Пудуне расположены наиболее значимые символы современного Шанхая - телебашня "Восточная жемчужина", комплекс небоскребов "Башня Цзиньмао", Шанхайский всемирный финансовый центр и Шанхайская башня, а также Шанхайский Диснейленд. 12 ноября 2020 года в Шанхае состоялось Торжественное собрание в честь 30-летия района Пудун. На н`м выступил председатель Китая Си Цзиньпин с поздравительной речью: "Шанхай – знаменитый город, который не раз показывал чудеса. За 30 лет развития и открытости Пудун демонстрировал свободомыслие и постоянно углублял реформы. Район шел навстречу всему миру и расширял уровень открытости. Он не побоялся отказаться от устаревших правил и поддержать инновации…"



С тех пор прошло всего полтора года. И что стало с Шанхаем? Названия "витрина Китая" и "жемчужина Китая" сменились на "город-призрак" или "город-тюрьма". Шанхай стал экономическим символом того, что завтра может произойти со всем Китаем. Официальные данные по II кварталу года показывают, что валовый региональный продукт Шанхая рухнул на 13,7% в годовом выражении. Карантинные ограничения в городе сняты, но экономика Шанхая восстановиться пока не может: произошли многочисленные банкротства, безработица достигла уровня, в два раза превышающего средний по стране (последний равен 5,4%).



Пока внятных решений по восстановлению экономики Шанхая нет. Принимаются лишь отдельные меры. Так, 17 августа власти Шанхая заявили, что планируют выдать изголодавшимся жителям города купоны на онлайн-покупки на общую сумму 1 млрд юаней (147,3 млн долл.), чтобы простимулировать потребительские расходы. Заявку на купоны могут подать все жители Шанхая старше 18 лет. Купоны будут выдаваться тремя партиями, с конца августа по ноябрь, и могут быть потрачены в платежных сервисах Alipay и WeChat Pay, а также в платежной системе Union Pay на оплату еды и потребительских товаров.



Несмотря на терпеливость и дисциплинированность китайцев, их терпение в ходе затяжного локдауна стало исчерпываться. Продлись локдауны еще месяц, в Китае могли начаться волнения. Предприниматели называют политику "нулевого ковида" "нулевым кошмаром", ведущим к обнулению бизнеса. Многие компании решили выводить свой бизнес из Шанхая и подобных городских агломераций в мелкие города и сельские районы. А некоторые подумывают перебраться в другие страны.



Длительная изоляция Шанхая и других китайских мегаполисов ударила по авторитету председателя КНР Си Цзиньпина. Считают, что именно он является главным сторонником политики "нулевой терпимости". За несколько месяцев до XX съезда КПК (съезд запланирован на октябрь) экономика страны разрушается из-за постоянных непредсказуемых ограничений. Некоторые высшие китайские чиновники, например премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян, не скрывают своего негативного отношения к политике "нулевой терпимости"…



Жесточайшие локдауны в Шанхае и других китайских мегаполисах ударили не только по экономике страны; они внесли вклад в усиление внутриполитических противоречий, укрепили оппозицию председателю КНР Си Цзиньпину.