 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Призраки ядерной войны и глобального голода в стратегии США, - А.Игнатьев
00:11 21.08.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 20.08.2022 |

Предсказание или проект?

16 августа в Обращении президента России В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности было четко заявлено о политике "глобалистских элит", которые противодействуют объективным процессам в мире, "провоцируя хаос, разжигая застарелые и новые конфликты". Практически одновременно американские ученые предрекли гибель до 5 млрд человек в полномасштабной ядерной войне между Россией и США. Подсчет произвели климатологи из Ратгерского университета (Нью-Джерси, США), опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Nature Food, освещающем широкий круг вопросов, связанных с пищевой промышленностью и питанием.

С некоторых пор пугать ядерной войной стали регулярно. Пять миллиардов погибших (по американским предположениям) – это результат последствий применения странами НАТО и Россией более 90% имеющегося в мире ядерного арсенала. В районе атакованных территорий должны возникнуть огненные бури, должен произойдет выброс в атмосферу более 165 млн тонн сажи; облака окутают планету, начнется ядерная зима, длительностью в несколько десятилетий.

Что это – предсказание или проект?

Непосредственно из-за ядерных взрывов, по утверждению американцев, должны умереть до 360 млн людей, а еще более 5 млрд "станут жертвами голода", который начнется на Земле из-за невозможности добывать и производить пищу. Остаток населения будет обеспечен минимальным объемом пищи, необходимым для выживания.

Подобные "пророчества" сильно отдают планами проектировщиков "новой нормальности". Их представители уже не только не стесняются оглашать людоедские планы уничтожения "чрезмерно расплодившегося", по выражению Роберта Гейтса, человечества, но и подсчитывают (в калориях) объем "пайка", который придется на одного человека в "новом дивном мире" после ядерной катастрофы.

Одновременно США демонстрируют готовность своих стратегических ядерных сил. В середине августа были проведены испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Перед этим, в начале апреля Вашингтон отменил испытательный пуск этой ракеты, ссылаясь на попытку не допустить эскалации напряженности в отношениях с Москвой. А за полторы недели до начала СВО сенатор от Республиканской партии США Роджер Викер в интервью FOX NEWS заявил, что США "готовятся к бомбардировке России и превентивному ядерному удару, если сочтут это необходимым".

После такого заявления Белый дом анонсировал новый военный бюджет на 2023 фискальный год (который стартует 1 октября 2022), сфокусированный на вложениях в разработку гиперзвуковых ракет и модернизацию "ядерной триады" США. Только на развитие ядерных технологий Белый дом намерен потратить 683 миллиарда долларов (до конца 2020-х годов). А общий размер военного бюджета на следующий год впервые в истории может превысить 800 миллиардов долларов...

Использовать энергию "немирного атома" для достижения своих целей США и проектировщики "новой нормальности" готовы и в Евразии. Об этом говорят действия ВСУ, активизировавших в последнее время обстрелы Запорожской АЭС. Очередная атака на эту атомную станцию была осуществлена одновременно с публикацией прогноза Ратгерского университета и на следующий день после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил условия безопасного функционирования Запорожской АЭС с генсеком ООН.

Опять же синхронно с заявлениями в США о глобальной ядерной войне, украинские диверсанты осуществили диверсию против Курской атомной электростанции на территории Российской Федерации (предыдущие попытки атаковать инфраструктуру Курской АЭС имели место 4 и 9 августа). Диверсия, по заявлению пресс-службы ФСБ, привела к "нарушению технологического процесса функционирования АЭС… Совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов"…

Заявление В. Путина от 16 августа о том, что "глобалистские элиты" США разжигают войны и сеют хаос, чтобы установить на планете "неолиберальный тоталитаризм" имеет под собой чрезвычайно веские основания. Процитируем российского президента: "Они [глобалистские элиты] всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка. Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры".

Не допустить сохранения силами глобализма их гегемонии, предотвратить крушение цивилизации на Земле становится первоочередной задачей всех здоровых сил в мире.

Источник - fondsk.ru
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