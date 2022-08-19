Китайские дроны снова бросают вызов Вашингтону по всему миру

00:25 21.08.2022

Беспилотники, созданные Пекином, покупают вчерашние американские сателлиты



Константин Ольшанский



Китайские военные инженеры одержали еще одну победу над американскими. Китай представил беспилотный вертолет, которым оснастят авианосцы. Дрон будет патрулировать китайские моря и заниматься военной разведкой.



Чудо-беспилотник может летать даже со сломанным двигателем



Китай заявил об успешном испытании нового беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки AR-500CJ. Беспилотный вертолет будет нести службу на крупных надводных кораблях китайских ВМС - в том числе на авианосцах.







Сообщила о летных испытаниях Корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC). Завершены стадии проектирования и опытного производства, и беспилотник совершил свой первый полет в уезде Поян внутренней провинции Цзянси.



Во время испытательного полета AR-500CJ был оценен на предмет его способности взлетать, зависать, совершать прямой полет, маневрировать и приземляться. Также была оценена способность беспилотника восстанавливать работоспособность после имитируемого отказа двигателя.



Корпорация добавила, что вертолет будет подвергнут дополнительным функциональным и эксплуатационным испытаниям в различных точках Китая. "Беспилотник завершит летную квалификацию к 2023 году", - говорится в официальном заявлении AVIC.



Вертолет был разработан компанией China Helicopter Research and Development Institute (CHRDI). Еще в 2020 году эта фирма представила первые беспилотники семейства AR-500 - тогда в воздух поднялись модели AR-500B и AR-500C.



Нынешний дрон, по заверениям китайских разработчиков, всесторонне улучшен в сравнении с предыдущими моделями. По данным американского военного агентства Janes, дрон может развивать скорость до 170 км/ч, а максимальная дальность действия беспилотника - 200 километров.



В воздухе дрон может пробыть до 5 часов, взяв на борт полезную нагрузку до 80 килограммов. За счет использования современных композитов масса вертолета - всего 500 килограммов.



Беспилотник можно использовать для патрулирования акватории, разведки, целеуказания.



Китайские дроны в 4−5 раз дешевле американских



Китай с уверенностью можно назвать нацией дронов. Недавние военные учения в Тайваньском проливе продемонстрировали, насколько велик арсенал используемых Китаем беспилотников.



Эксперты агентства Janes идентифицировали как минимум 3 вида дронов - это TB-001, BZK-005E ("Длинный орел") и FL5A (он же "Барражирующий дракон"). Все они используются для наблюдения, визуальной и радиоэлектронной разведки.



"Длинный орел", скажем, по габаритам ничем не уступает боевым самолетам: длина дрона - более 10 метров, а размах крыльев - более 18 метров. Такой беспилотник может поднимать на высоту до 7,5 километров 370 килограммов полезной нагрузки.



Стремительно растущая индустрия дронов в Китае - это вызов прежде всего для США, которые привыкли доминировать на рынке беспилотников. Модели американского производства, такие как MQ-1 Predator, MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk, были закуплены многими странами.



Теперь же даже вчерашние американские сателлиты покупают дроны у Китая. Китайские дроны значительно дешевле, при этом их качество ничем не уступает качеству американских.



Скажем, китайская Академия аэродинамики разработала огромную линейку беспилотников Caihong ("Радуга"), которые сейчас закуплены многими странами - в их числе Ирак, Пакистан, Бирма, Египет, Алжир, Саудовская Аравия, Эфиопия, ОАЭ и другие.



Самым популярным экспертным продуктом был беспилотник с пропеллерным приводом Caihong-4. По сути, это китайская версия американского MQ-9 Reaper. Только при аналогичных возможностях дрон из Китая значительно дешевле: американский беспилотник стоит $20 миллионов, а китайский - всего $4 миллиона.



Такое же сравнение дает, скажем, китайского беспилотника Wing Loong, который стоит всего $1 миллион. Американский аналог - MQ-1 Predator - обойдется покупателям уже в $4 миллиона.



Американцы загнали своих партнеров в экспортную ловушку



Более низкие цены - не единственная причина увеличения продаж беспилотников из Китая. Быстро растущая доля китайских продаж связана с ограничениями, которые действуют в США в течение многих лет.



Еще в 1987 году США подписали "Режим контроля за ракетными технологиями". Это добровольный пакт 35 стран, направленный на предотвращение массового распространения ракет и дронов.



В настоящее время, согласно соглашению, беспилотные летательные аппараты, которые могут пролетать более 185 миль (300 километров) и нести полезную нагрузку свыше 1100 фунтов (500 килограммов), определяются как крылатые ракеты. Таким образом, MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper подпадают под действие этих правил и мер контроля.



США не решаются продавать беспилотники со смертоносными возможностями другим странам, особенно на Ближнем Востоке. Американцы боятся, что дроны могут попасть не в те руки и бросить вызов доминированию Израиля в регионе.



Фактически, единственной страной, кроме США, которая использует вооруженные беспилотники американского производства, является Великобритания.



Китай, с другой стороны, не ограничен "Режимом контроля за ракетными технологиями", поскольку он никогда не подписывал этот пакт. Китайская продукция не находится под строгим экспортным регулированием и контролем, как американские беспилотники.



Чем больше дронов Китай продает странам, которые считаются партнерами США, тем меньше они будут зависеть от американцев и тем больше сближаться с китайцами.