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Кыргызские министерства не хотят переходить на цифровой формат Кыргызские министерства не хотят переходить на "цифровой формат"
00:38 21.08.2022

Садыр Жапаров опубликовал список министерств, не желающих переходить на цифровой формат, и дал им время до 1 сентября

Президент Садыр Жапаров на своей странице в соцсети опубликовал список министерств, не желающих переходить на цифровой формат.

Он отметил, что министру цифрового развития было поручено в течение года перевести работу всех министерств и государственных учреждений на цифровой формат.

Прошло полгода, сделал предварительные выводы глава государства.

"Как видно из таблицы, в случае не предоставления министерствами информации до 1 сентября, то 2 сентября они могут уже по собственному желанию писать заявления об отставке. Министерства или госучреждения, не желающие переходить на цифровые технологии, являются коррумпированными органами. Мы будем знать, что они намерены продолжать работать с бумагами и жить за счет коррупции", - подчеркнул он.

Источник - АКИpress
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