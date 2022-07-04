Покушение на российского ученого геополитика Александра Дугина. При взрыве погибла его дочь Дарья

08:25 21.08.2022 Политолог: Дугин был мишенью при взрыве автомобиля его дочери



21 августа 2022, Антон Антонов

Политолог Марат Баширов считает, что взрыв, в котором, как сообщается, погибла дочь общественного деятеля Александра Дугина Дарья, был организован с целью убить самого Дугина.



Как заявил Баширов в Telegram, "конечно, Александр Дугин был целью". По словам политолога, "идет война идей", а Дугин – "один из немногих, кто системно формулировал и описывал нашу идеологию, разрушая западную".



Баширов отметил, что Дугин "был легкой мишенью, ни охраны, ни защитных технических средств, легко опознаваем". "Вероятнее всего приехал с дочерью на взорванной потом автомашине. Анонсы участия Дугина были в Сети. Масса народу, вход свободный. Подойти к машине и заложить бомбу не составляло труда", – заявил он.



Напомним, в Подмосковье взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, водитель погибла. По данным некоторых СМИ, в результате взрыва погибла дочь Дугина Дарья. Высказывается предположение, что речь идет о сработавшем самодельном взрывном устройстве.



Как стало известно газете ВЗГЛЯД, девушка вместе с отцом участвовала в фестивале "Традиция", но сам Дугин поехал с фестиваля не в машине дочери, а предположительно в машине предпринимателя Константина Малофеева, также бывшего участником фестиваля.

Дарья Дугина погибла в машине отца



21 августа 2022, Антон Антонов

Автомобиль, в котором в результате взрыва погибла Дарья Дугина, принадлежит ее отцу – общественному деятелю Александру Дугину, сообщил глава общественного движения "Русский горизонт", знакомый погибшей Андрей Краснов.



Краснов рассказал, что Дугина "приехала на большое дискуссионное событие, потому что "Традиции" – это фестиваль, но все же не в классическом виде", а "обсуждение актуальных тенденций в культурном, музыкальном, кинематографическом, литературном направлениях", передает ТАСС.



Как рассказал Краснов, взрыв произошел, когда "Даша повернула на Можайское шоссе, и возле населенного пункта Большие Вяземы случилась детонация, автомобиль загорелся сразу, полностью охватило его пламя, она потеряла управление, потому что на скорости ехала, и вылетела на противоположную сторону дороги".



"Это машина отца, Даша на другой машине ездит, но она поехала сегодня на его машине, а Александр Гельевич поехал другим образом. Он вернулся, был на месте трагедии. Насколько я понимаю, целью был непосредственно Александр Гельевич или, может, они вдвоем", – сказал Краснов.



Напомним, в Подмосковье взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, водитель погибла. СМИ сообщили, что в результате взрыва погибла дочь Дугина Дарья. Высказывается предположение, что речь идет о сработавшем самодельном взрывном устройстве. Как стало известно газете ВЗГЛЯД, девушка вместе с отцом участвовала в фестивале "Традиция", но сам Дугин поехал с фестиваля не в машине дочери, а предположительно в машине предпринимателя Константина Малофеева, также бывшего участником фестиваля.



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Под Москвой подорвали машину Александра Дугина. Погибла его дочь Дарья

Алексей Иванов

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На Можайском шоссе в районе поселка городского типа Большие Вяземы (Одинцовский городской округ Московской области) взорван автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.



Погибла 29-летняя Дарья Александровна Платонова (Дугина), философ, политолог, журналист. Дочь Александра Гельевича Дугина.



Трагедия произошла вечером 20 августа, около 21:35. Машина успела проехать всего лишь несколько минут и взорвалась во время движения, после чего въехала в заграждение. Дарья скончалась на месте. Фактически на глазах отца...



"Обломки от автомобиля разбросало по всей дороге. Сначала была версия, что в машине взорвался газовый баллон. В настоящее время приоритетной версией является взрыв самодельного взрывного устройства. Дарья Дугина возвращалась с семейного фестиваля "Традиция" в усадьбе Захарово. Дугин планировал ехать вместе с дочерью, но в последний момент сел в другую машину", - сообщил ТГ-канал 112.



"Дугины припарковали свои авто на парковке, въезд на которую был свободным. Камер вокруг нее не было. По предварительной информации, бомбу заложили именно здесь", - уточняет ТГ-канал SHOT. Издание Readovka: "Обычно Дарья ездит на внедорожнике Hyundai, но сегодня девушка по неизвестным причинам села в машину отца. Вероятно, целью подрыва был сам Александр Дугин".



Дарья родилась 15 декабря 1992 года в Москве. Окончила философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат философских наук (тема диссертации - "Интерпретация политической философии Платона в комментариях Прокла Диадоха"). Свободно владела французским языком. Проходила стажировку в Университете Бордо III им. Мишеля де Монтеня, параллельно работала корреспонденткой "Царьграда". В Российском государственном гуманитарном университете читала курс "Платонополис: политическая философия платонизма".



Друг-автор "Завтра", сотрудничала с Федеральным агентством новостей, агентством News Front, радиостанцией "Аврора" и др. Довольно часто приглашалась в качестве эксперта в программы федеральных телеканалов. Занималась расследованиями деятельности отпетых врагов России - например, публиковала разоблачения деятельности Bellingcat* и агента МИ-6 Христо Грозева. Увлекалась музыкой, пела, играла на флейте, гитаре.



Горячо поддерживала специальную военную операцию. 4.07.2022 включена в санкционные списки Великобритании; бритиши обвинили девушку в том, что она является "частым и известным автором дезинформации в отношении Украины на различных онлайн-платформах", "продвигала политику или действия, которые дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости".



Накануне гибели выступала (в рамках международного форума "Армия-2022") с докладом по "основам ментальных войн".



Отец и дочь на фестивале Традиция, незадолго до трагедии

Поэтесса, военкор Анна Долгарева: "Смеялись, говорили о поэзии. Фестиваль закончился. Я вызвала такси, Дашка села в машину. […] Дашка. Как так".



Писатель, политтехнолог Марина Юденич: "Погибла Дарья Дугина. Ужас какой. Мы познакомились позавчера на Форуме "Армия и общество. Технология ментальных войны". Молодая, красивая, открытая. Упокой Господи! Соболезнования".



ТГ-канал "Беспощадный пиарщик": "Дарья могла бы стать одним из тех людей, кто сформулирует для России новую народную идеологию, с национальным самосознанием, волей и стержнем. Тоненькая, среднего роста, но огромного ума и души девушка".



Журналист-международник Аббас Джума: "Дорогая моя сестра, ну как же так. Столько лет я знал ее. Никогда ничего не просила, всегда только дарила, помогала, поддерживала. Всегда так рада была меня видеть. Так искренне интересовалась происходящим вокруг, так точно всегда задавала вопросы, так много думала и делала. Покойся с миром. Глубочайшие соболезнования родным и близким. Не могу поверить".



Скрипач Петр Лундстрем: "Дугин должен был ехать на этой машине, но сел в другую. Глубокие соболезнования. […] Чудовищная трагедия. Поверить сложно. Главное, я видел, сколько было человек сегодня на "Традиции". И знаю, какие люди там были. И видел количество машин. Подождем выводов следствия. Очень хочется узнать, где заминировали. Царствие Небесное рабе Божьей Дарье".



Поэт, переводчик Игорь Караулов: ""Традиция" могла стать триумфом, и я засыпал с чувством триумфа. Но я уехал немного раньше. Проснулся среди ночи и узнал о трагедии. Моя машина стояла на той же небольшой служебной парковке, что и дугинский автомобиль. Там, видимо, он и был заминирован. Б. Вяземы в паре минут от усадьбы Захарово, там вечная пробка, так что взорвали еще и общественно-опасным способом. Все рядом, в общем. Хорошо сегодня в центрах принятия решений, весело".



Глава ДНР Денис Пушилин: "Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь. В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!"



Политолог, экс-советник главы ДНР Александр Казаков: "Ужас какой. Даша была очень талантливой девушкой. […] Оба - и отец, и дочь - политически активные люди. Дугин - один из идеологов Русской Весны. С трудом поверю, что машины (особенно тойоты) просто так на ходу взрываются. Уверен, что основная версия - "украинский след". Киев давно перешел к террористическим методам ведения войны. Но если это они, и здесь, прямо под Москвой, то пора валить к чертям Киев. […] Царствие Небесное, Даша".



Политолог, первый руководитель правительства ЛНР Марат Баширов: "Конечно, Александр Дугин был целью. Идет война идей, а он как раз один из немногих, кто системно формулировал и описывал нашу идеологию, разрушая западную. И он был легкой мишенью, ни охраны, ни защитных технических средств, легко опознаваем. Вероятнее всего, приехал с дочерью на взорванной потом автомашине. Анонсы участия Дугина были в Сети. Масса народу, вход свободный. Подойти к машине и заложить бомбу не составляло труда. […] Поговорил и попереписывался с коллегами. Все "на ушах". "Сами знаете кому" уже сообщили".



Экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов: "Вероятность того, что это не теракт - одна миллионная. Машины просто так не взрываются. Если теракт, то значит они решили начать активную работу на нашей территории. Значит, теракты будут продолжаться. Чем Москва сможет ответить на это? Не знаю. Волшебной палочки, чтобы победить в мгновение ока, у нас нет. Дарью жаль безумно. Политически активная девушка, идеологически подкованная, прекрасно воспитанная, очень. […] Помню, многие не верили, когда появились сообщения о том, что укропы готовили убийство Владимира Соловьева. Мол, "все это пиар", "никто на него не покушался". Ну-ну. Я сколько лет говорю одно и то же, но никто не слышит: проект "Украина" ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ ПО СВОЕЙ СУТИ. И всегда был таким. Бандера, Шухевич, Коновалец, Мельник и прочие - были террористами. ОУН**, УПА**, "Азов"**, "Торнадо"** и прочие - террористические организации. Сегодня у террористов праздник - теракт удался. А закончатся теракты сразу же после того, как последнего террориста замочат в сортире. Именно поэтому проект "Украина" должен быть уничтожен".



Донецкая поэтесса, заместитель председателя Общественной палаты ДНР Анна Ревякина: "Мама моя из Донецка, в котором снова сейчас шумно, позвонила только что и плачет по девочке Дарье. "Видела ее по телевизору, такая приятная, такая толковая, такая молодая". Ужас в том, что заминировали машину, на которой уехала Дарья Платонова (дочь Александра Дугина) скорее всего, на парковке около усадьбы Захарово. Там была такая специальная небольшая парковка для машин выступающих. Я могу лишь предполагать, конечно. Место, где произошла трагедия, находится буквально в пяти минутах езды от места проведения фестиваля. Когда ехали на фестиваль, попали в этом месте в небольшой затор. На фестивале "Традиция" я говорила о погибших детях Донбасса. О том, как это страшно даже задуматься на секунду о том, что придется хоронить собственного ребенка. Сил родителям Дарьи Александру и Наталье".



Боец батальона "Восток", военкор Максим Фомин: "Наша любимая сестра Даша погибла. Воинства Небесного! Идет война. Даша была одна из самых смелых бойцов, сражаясь на самом незаметном, но самом важном - духовном фронте. Мы договорились с Дашей, как приеду в Москву, записать интервью. […] Машина взорвалась, как только Даша отъехала. Жертв могло быть намного больше. Зная повадки свиней, можно точно сказать, что целью был не Александр Гельевич, а именно Даша. Им хочется заставить нас жить с болью и страхом. Но мы, верующие христиане знаем: "Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа". (Филип.3:20)".



Редакция "Царьграда": "Убит наш друг, соратник и единомышленник Дарья Дугина. Убита трусливо и подло. В попытках сделать нам, русским людям, патриотам и имперцам, как можно больнее. И как можно сильнее запугать. Однако на деле враг лишь в очередной раз обнажил свою гнилую, зловонную сущность. Совершив адское дело, он очень скоро сам отправится по назначению. А светлая Даша Дугина, нет сомнений, будет принята в Воинство Небесное. Ведь и в земной жизни, несмотря на юность, она была истинным русским воином. Вечная и светлая память!"



Руководитель идеологического отдела "Царьграда", член информационной комиссии Московской городской епархии РПЦ Михаил Тюренков: "Даже среди мужчин в истории нечасто можно встретить воинов-мыслителей и мыслителей-воинов. Даша была и тем и другим с юных лет. Вместе со светлой искренностью, детской наивностью и душевной чистотой в ней всегда горел огонь борьбы. Истинно русская пассионарность, та самая евангельская "жажда правды". Могла ли дочь великого русского мыслителя, идеолога современного русского консерватизма стать обычным представителем "золотой молодежи", прожигающей жизнь в праздности? Да запросто. Но Даша пошла по пути отца: сама стала философом и политологом (псевдоним Дарья Платонова уже говорит о многом). Вполне самостоятельным и не по годам глубоким и мудрым. И вместе с тем - подлинным лидером консервативной молодежи, причем не только нашей. Ее прекрасно знали в Европе и даже уже называли "русской Марин Ле Пен" (к слову, с самой Ле Пен Даша была прекрасно знакома много лет). Впереди было много планов, надежд и чаяний. Но, видимо, Господь, не остановив руку убийцы, решил: в Небесном воинстве Дарья сейчас нужнее. Молюсь за упокой души рабы Божией Дарии, прошу Господа утешить и укрепить ее родителей. И твердо знаю: как и ее душа, дело Даши не погибло. Ни в нашей стране, ни далеко за ее пределами. Вечная и светлая твоя память, милая Даша! Упокой, Господи!"



ТГ-канал "Zаставный": "Атака на Дугина имеет совершенно четкий и ясный смысл, и напрямую выводит к подлинным заказчикам этой атаки, если знать контекст. Для рядовых хохлов, да даже и для условного Зеленского, Дугин это какой-то непонятный очередной русский философ, который что-то там пишет почти в стол или для небольшого количества поклонников. Это при случае, если вообще люди в курсе о его существовании. Но для американского интеллектуального истеблишмента Александр Дугин - это буквально "мозг Путина" и "идеолог русского вторжения на Украину". В гуманитарных кругах Восточного побережья Дугина знают прекрасно. И если бы автор сих строк являлся штатным работником ЦРУ и планировал psyop с четким посланием высшему руководству России, то он бы выбрал приоритетной целью именно русского философа Александра Дугина, почти однозначно. Ведь Ильин мертв, а Дугин нет. Ведь в кремлевской библиотеке Президента с Иваном Александровичем соседствует - Александр Гельевич. И часто стоит не только в шкафу, но и лежит на президентском столе".



ТГ-канал "Дремучий охранитель Z": "Трагедия в семье Александра Дугина - это общая беда. Тут неважны политико-философские пристрастия и разногласия. Семья Дугиных находится на острие ментального противостояния с Западом, злом и русофобией. Дарья фактически спасла отца, погибнув в этом ужасном теракте. Приняла удар на себя, прикрыла, наверное, для каких-то высших целей и задач, позволила продолжить философскую битву, не сворачивать с намеченного пути. Александру Гельевичу - сил, терпения и воли. Еще очень многое нужно сделать. Для евразийца, пассионария смерть - не повод отступать и сдаваться. Бой продолжается!"



Основатель издания Daily Storm, экс-советник председателя Госдумы РФ Анастасия Кашеварова: "Я так надеялась, что специально вбросили, что погибла Дарья Дугина. Но нет. Убийство Дарьи Дугиной - это акт терроризма. Это устрашение истинных патриотов России. […] Они пытаются убить нашу идею? Ни-ког-да. Эти террористы настолько боятся Русского мира, что они трясутся просто от наших мыслей. Убийство не военных, не силовиков, не представителей власти, а тех, кто дает нечто большее - душу, путь развития, идею. От этого только крепнем мы. Найти и уничтожить тех, кто убил Дашу Дугину".



Голос Мордора: "Просто твари. У меня сомнений нет, что это теракт и именно против дочери Дугина. Такой подленький удар. Они по-другому не умеют. Дарья Платонова (Дугина) очень плотно занималась Христо Грозевым и его связями и вскрыла очень много интересного. Сообщают, что в этот автомобиль должен был сесть сам Дугин, но это пока что домыслы. Сама Даша вполне могла быть целью убийц".



Писатель, политик, постоянный член Изборского клуба Николай Стариков: "Если вы спросите, что такое "переход красной линии", отвечу. Это - индивидуальный террор. Желание убийства Александра Дугина, что в итоге привело к гибели его дочери Дарьи. Террористический Карфаген должен быть разрушен!"



Публицист, философ Егор Холмогоров: "Встретив либерала задавайте ему только один вопрос: - Зачем вы убили Дашу Дугину? Встретив американца задавайте ему только один вопрос: - Зачем вы убили Дашу Дугину? Встретив существо из ЕС задавайте ему только один вопрос: - Зачем вы убили Дашу Дугину? Встретив украинца ничего не спрашивайте. Бейте первым".



Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян: "Взорвали дочь Дугина. 30 лет ей было. Нет слов. Впрочем, есть одно. Доколе? Центры принятия решений! Центры принятия решений!! Центры принятия решений!!!"



Главный редактор издательства "Черная Сотня" Дмитрий Бастраков: "Последний раз мы виделись в Донецке в начале июня - пили пиво, делились размышлениями о философской сути этой войны. Тогда Даша выражала неловкость от того, что она мало рискует, мол "Ну что я, я в пекло не лезу, наблюдаю и помогаю с относительно безопасного расстояния". Пекло в итоге нашло Дашу само, причем совсем не в зоне боевых действий. Хотя есть ли еще такие зоны?"



Медиатехнолог Илья Янсен: "Абсолютная злость. Ледяная, холодная ярость. Враг среди нас. Враг ходит бок о бок с нами, ест в тех же кафе и закупается в тех же магазинах. А потом минирует вашу машину. Любой заукраинец, любой миролюб и просто сочувствующий - враг, который может вас убить. Навести на ваш адрес, помочь прикрыть диверсанта или лично заложить СВУ. Помните об этом. Помните. Каждый раз глядя в глаза заукраинцу или пацифисту помните - это в том числе он убил Дашу Дугину. И убьет и вас, если замешкаетесь".



Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов: "В Подмосковье была подло убита Дарья Дугина - машину с девушкой взорвали. У меня нет сомнений, что это сделали террористы УГИЛ - Украинского государства Ивано-Франковска и Львова. Целью могли быть как Даша, так и ее отец - Александр Дугин. Эта хрупкая девушка вела свою собственную борьбу с укрофашизмом и его англо-саксонскими хозяевами. Она четко понимала, что мир с укронацистами невозможен - его не может быть в принципе, пока существует УГИЛ. Дарья вела расследования провокаций агента британских спецслужб Христо Грозева и в том числе за это попала под санкции наших врагов. Отец Даши - Александр Дугин в представлении не нуждается. Он - цель для наших врагов по умолчанию. Трагическая гибель Даши подвела черту под всеми иллюзиями о безопасности любого места в России - даже Москвы и Подмосковья. Безопасных мест нет, пока существует УГИЛ. Это злокачественное террористическое новообразование с его идеологией ненависти должно быть уничтожено до последнего носителя. Начать можно с трех киевских адресов: ул. Банковая, 11; ул. Владимирская, 33; ул. Электриков, 33. Мои глубокие соболезнования Александру Гельевичу! Вечная память и Царство Небесное!"



Донбасский музыкант, военкор Аким Апачев: "Вечером 20 августа встретил Дарью Платонову и ее отца Александра Дугина не фестивале "Традиция". С первых секунд погрузились в дискуссию. Говорили про Русскую Идею, Империю и культурную войну. Даша всегда соединяла сложно соединяемое. Всегда была остра и глубока в своем мироощущении. Именно она показала мои песни Александру Гельевичу, после чего он напишет главную рецензию в моей жизни: "Те, кто против Апачева, против Империи". Через несколько часов после этой встречи ее автомобиль взорвут в Подмосковье. Очевидно, что этот теракт готовился под Дугина. Также очевидно, что с сегодняшнего дня атаки террористов начинаются и в столице Метрополии, с сегодняшнего дня больше нет безопасных мест. Единственный способ обезопасить страну - уничтожить нашего естественного врага, сидящего в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Николаеве, Одессе и в других русских городах. Покойся с миром, Дарья. Ты будешь отомщена!"



ТГ-канал Lomovka: "Когда на фестивале "Традиция" звучала финальная песня "Темная ночь" (в 22.05), начавшаяся в полной, скорбной темноте (для этого отключили свет даже в шатрах-гримерках артистов), Дарья Платонова (Дугина) уже погибла. Но никто этого не знал. И все собравшиеся на фестивале взрослые и дети (а их было много, ведь люди приехали семьями) дружно пели эту песню вместе с артистами. "Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится". Враг пытается запугать нас террором, убийствами. Нас этим не сломить. Но это означает, что Рубикон перейден. Киев перешел к индивидуальному террору на российской территории. А террористы - вне закона. Вечная память, Дарья".



Политолог Сергей Карнаухов: "Какая же она была светлая, сколько в ней было жизни. Можно писать бесконечно. Помолитесь о ней! Обязательно это сделайте. Это все что мы сейчас можем и должны! Как Александр Дугин переживет смерть Даши я не знаю. Я не понимаю, как это можно пережить. Сегодня мы все на одну ночь ощутили то, что переживает Донбасс долгие 8 лет. Запах от пожаров висит в воздухе, и это тот самый дым, от взрыва машины. Сейчас он в каждой квартире Москвы. Это страшное ощущение. Ты смотришь кадры с Можайского шоссе и ощущаешь едкую гарь, которая делает боль от трагедии непереносимой. Исполнителя задержат в ближайшие часы. Уйти не получится. Это ключевая задача. От него выйдут на всю цепочку планирования и заказа теракта".



Писатель, публицист Роман Антоновский: "Даша Платонова была одним из самых светлых людей, кого я знал. Она одна стоила многих, как русский блогер, журналист, мыслительница. […] Даша, спи с ангелами! Ты - наша Мученица!"



Движение Сорок Сороков: "Дарье, Царствие Небесное! Александру Дугину наши соболезнования и терпения! А врагам? Смерть врагам!"



ТГ-канал "Ледоруб": "Смерть Даши должна прекратить все эти глупые споры между правыми, левыми и прочими подвидами толкинизма. Есть только мы и они. Русские идеи теперь также опасны, как русский солдат. И каждый Русский должен принять решение - сдаться ему или бороться".



Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ).



А укронацисты и отечественные мрази, ликуя, составляют шорт-листы российских журналистов, политологов, деятелей культуры - тех, кого бы они хотели видеть "следующими"...



https://zavtra.ru/events/pod_moskvoj_podorvali_mashinu_aleksandra_dugina_pogibla_ego_doch_dar_ya Источник - vz.ru

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