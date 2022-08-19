Засуха привела к резкому удорожанию хлопка - на 30%

09:56 21.08.2022

Хлопок подорожал из-за аномальной засухи



Из-за аномальной засухи хлопок на мировом рынке подорожал на 30 процентов. Таких показателей по стоимости товар, важный для производства, в частности, одежды, достиг впервые за 10 лет, пишет "Экономика сегодня".



По данным агентства Bloomberg, из-за засухи погибло порядка 200 тысяч тонн хлопка. Больше всего его производится в Индии, США и в Бразилии. Пострадали американские и бразильские хлопковые поля.



Эксперты предполагают, что подорожание хлопка приведет к росту цен на одежду и обувь из хлопчато-бумажной ткани на 20−30 процентов.



Ранее "СП" писала о том, что во Франции из-за аномальной засухи ожидают снижение производства вина.