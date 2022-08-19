Что нам делать в холодной Германии?": как немцы превозмогают кризис, - МК

10:29 21.08.2022 Черт, как обычно, менее страшен, чем его портреты



В Германию пришли долгожданные дожди - великая сушь и африканская жара наконец-то отступили. Но по-прежнему невеселы лица немецких трудящихся. И в данном случае это не старый пропагандистский штамп, а истинная правда. Согласно свежему соцопросу, 70 процентов немцев сократили из-за высоких цен потребление энергии, 47 процентов - ограничили повседневные покупки. И то ли еще будет: СМИ страны полны печальных прогнозов и предчувствий. Впрочем, черт, как обычно, менее страшен, чем его портреты.



Черт, как обычно, менее страшен, чем его портреты

Из недобрых - для немцев - новостей: министерство экономики и защиты климата Германии разработало проект правительственного постановления, предписывающего государственным, муниципальным и коммерческим организациям ввести жесткие меры энергоэкономии. Как сообщают немецкие СМИ, на будущей неделе проект будет рассмотрен и утвержден правительством.



Попавший в руки журналистов документ требует в числе прочего, чтобы места общего пользования, "не используемые для постоянного проживания людей", не обогревались в зимний период. Речь идет, например, о вестибюлях и фойе мэрий и школ. Исключение сделано для больниц, домов престарелых и детских садов.



Запрещается подсветка памятников и общественных зданий, а с 10 вечера до 6 утра - любая световая реклама. Администраторам общественных зданий предписывается отключить системы нагрева питьевой воды. Предприятия розничной торговли не должны держать свои двери постоянно открытыми - за исключением аварийных выходов.



Кроме того, как следует из утекшего из правительства проекта, фактически вводится запрет на функционирование частных бассейнов. Во всяком случае - значительной их части: таковые "не должны обогреваться газом или электричеством".



Вводятся также ограничения по температуре воздуха в рабочих помещениях общественных зданий: при физически легкой и преимущественно сидячей работе - 19° C; в случае физически легкой, но когда приходится стоять или ходить - 18°; при работе средней тяжести сидя - 18°; в случае среднетяжелой, но "стоячей" или "ходячей" - 16°; для физически тяжелой деятельности - 12°.



Эти и прочие перечисленные в проекте запреты и ограничения предлагается применяться с сентября по февраль будущего года включительно.



А 1 октября немцы столкнуться - и это уже не проект, а утвержденное решение - с "газовым сбором" в размере 2,419 евроцента за киловатт-час, который будет взиматься со всех энергопотребителей. То есть - пока 2,419. А потом - как пойдет.



"С середины июня Россия неожиданно резко сократила объемы экспорта газа в Германию, - объясняет введение этой меры германский минэк на своем сайте. - Чтобы продолжать выполнять свои обязательства перед энергоснабжающими компаниями, компании - импортеры газа должны покупать выпавшие объемы на спотовом рынке. По чрезвычайно высоким ценам - около 200 евро за мегаватт-час вместо 20-30 евро до кризиса. Пострадавшие импортеры газа не смогут продержаться так долго, поскольку условия действующих договоров не позволяют им поднять цены для своих клиентов".



Компенсировать эти потери - большую их часть - придется теперь конечным потребителям. Которые и без того уже стонут. В июле цены на природный газ выросли для них по сравнению с июлем-2021 на 75,1 процента. Котельное топливо подорожало за год на 102,1 процента, электроэнергия - на 18,1 процента. Продукты питания за тот же период выросли в цене в среднем на 14,8 процента. Особенно сильно подорожало растительное масло - на 44,2. В целом потребительские цены в Германии выросли с июля прошлого года на 7,5 процента.



В общем, все сложно и трудно сегодня в Германии. А некоторым жизнь в стране вообще кажется невыносимой. "Господин Хабек, вы, кажется, не владеете данными экономической статистики, - обратилась к министру экономики и защиты климата пользовательница "Твиттера" Рената Апфельхалер. - Германия сильно отстает в международных сопоставлениях, у нас самые плохие пенсии, школы и инфраструктура в плачевном состоянии, а долг растет".



Обращение представляет собой комментарий в твиттер-аккаунте министерства - под твитом со словами из свежего исполненного оптимизма интервью министра. На свою беду министерство решило вступить с пессимисткой в публичную дискуссию. "Это неверно, - гласил ответ минэка. - Экономика Германии стабильна, уровень пенсий в Германии является одним из самых высоких в мире, а долг Германии относительно невысок". Такая оценка вызвала у комментаторов настоящую ярость.



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Возмущение выплеснулось далеко за пределы ветки и вообще "Твиттера". Особенно возмутила немцев похвала пенсионной системе. Характерный заголовок в прессе: "Министерство экономики выставило себя на посмешище, похваставшись пенсиями немцев". В отличие от чиновников, журналисты и блогеры убеждены, что пенсионное обеспечение в Федеративной Республике никуда не годится. "Многим в Германии пенсии не хватает на жизнь, - пишет, к примеру, столичная газета Berliner Morgenpost. - Бедность в пожилом возрасте - одна из главных проблем страны".



Тема страданий немецких бедняков весьма полюбилась и российской прессе, особенно государственным СМИ. И не удивительно: слишком "лакомый" сюжет, чтобы обойти его в разгар мировой информационной войны. Но поскольку тамошние представления о жизненных стандартах и невзгодах, мягко говоря, не вполне совпадают с нашими (факт, нашедший отражение в известной поговорке: "Что русскому хорошо, то немцу смерть"), то в России рассказы о немецких социально-экономических бедствиях нередко выглядят как реклама.



"Немецкие пенсионеры начали активно бронировать туры в теплые страны, чтобы не платить зимой за отопление, - сообщает, к примеру, РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров, которая в свою очередь ссылается на немецкую прессу. - Самые популярные направления - Турция, Тунис, Египет, Канарские острова... Также эксперты отмечают спрос на путевки в Таиланд, Сенегал, Кабо-Верде и страны Карибского бассейна... "Что нам делать в холодной Германии? Отопление съедает наши деньги. А в Тунисе нас балуют в отеле с утра до ночи", - говорит пенсионер Лотар... Предстоящей зимой Лотару и его супруге придется платить 600 евро за отопление в месяц вместо 200, что очень невыгодно. Жизнь в Тунисе обойдется значительно дешевле, к тому же пенсионеры смогут сэкономить около 300 евро в неделю на продуктах благодаря системе "все включено".



Есть большие сомнения в том, что, прочитав это информационное сообщение, российские пенсионеры посочувствуют немецким. История хитроумного Лотара лучше всякой статистики говорит о том, что слухи о тяжести охватившего Германию кризиса несколько преувеличены. Ужас, конечно, но даже по немецким меркам - не ужас, ужас, ужас.



Впрочем, можно привести и кое-какие цифры. Среднестатистический немецкий пенсионер мужского пола получал в минувшем году государственную пенсию в размере 1203,53 евро (71 490 рублей по курсу ЦБ РФ на 20 августа 2022 года) в месяц. У представительниц слабого пола трудовой стаж, как правило, меньше, что отражается и на средней женской пенсии, составляющей 856,05 евро (50 850 рублей).



Но это еще далеко не все. Почти половина пенсионеров в Германии получают деньги от бывших работодателя: большинство крупных предприятий и госструктур обеспечивают ушедших на заслуженный отдых работников дополнительными пенсиями. Во многих случаях их размер таков, что позволяет выходящему на пенсию на 90 процентов сохранять прежний уровень жизни. Кроме того, очень распространено частное пенсионное страхование.



Существует и дополнительная государственная поддержка. Если суммарный доход пенсионера не превышает 865 евро в месяц (51,4 тысячи рублей), он может обратиться за специальным пособием, называемым "базовым материальным обеспечением" (Grundsicherung), покрывающим расходы на аренду жилья, отопление, одежду и медицинскую страховку.



Что касается расходов, то они, бесспорно, выше, чем у пенсионеров в России. Одна "коммуналка" чего стоит. Однако цены на продукты совсем не выглядят пугающими. Скорее, немцев, напротив, напугают цены в российских магазинах.



Для сравнения: в сети супермаркетов Aldi, одной из наиболее крупных в Германии, литр молока 3,5-процентной жирности можно купить сегодня за 1,09 евро (в пересчете на российские дензнаки - 64 рубля 70 копеек). Килограмм сахара стоит "в переводе" 47 рублей, 250-граммовая упаковка сливочного масла - 136 рублей, полулитровая бутылка оливкового масла - 254, сыр "Маасдам" - 493 рубля за килограмм, кило "Камамбера" - 492 рубля. Бутылка итальянского вина Primitivo Puglia IGT обойдется в 170 рублей, пятизвездочная "Метакса" (0,7 литра) - в 590 рублей...



Словом, переживут, перебьются, перезимуют как-нибудь. Не в родной "холодной Германии", так где-нибудь в Тунисе или на Канарах.



Андрей Владимиров Источник - МК

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