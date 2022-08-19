Обладатели статуса переселенца из Туркменистана в Россию будут получать ВНЖ минуя РВП

10:46 21.08.2022

Люди, переезжающие из Туркменистана в Россию по статусу переселенца, могут подать документы сразу на оформление вида на жительство (ВНЖ) без оформления разрешения на временное проживание (РВП), сообщил Telegram-канал Посольства России в Туркменистане.



Подавать документы можно только находясь на территории России. Поправки, упрощающие положение будущих граждан России, приняты в соответствующие законы 14 августа.



Посольство также отмечает, что это положение распространяется на всех обладателей "статуса переселенца" вне зависимости от наличия недвижимости на территории России.



Как ранее подсчитали журналисты "Метеожурнала", в 2019 году из Туркменистана выехало рекордное за все время независимости государства количество человек – порядка 110 тысяч.



Последние два года людей сдерживало отсутствие регулярного авиасообщения с другими странами, которое было приостановлено в связи с пандемией COVID-19.