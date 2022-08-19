 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В туркменском Мары тысячи людей разгромили торговый центр из-за несостоявшейся лотереи
11:03 21.08.2022

15 августа участвующие в розыгрыше лотереи жители города Мары разгромили торговый центр "Белент", сообщили Радио "Азатлык" и Turkmen news.

Лотерею организовали представители зарубежной фирмы, торгующей одеждой, а также местный производитель прохладительных напитков. Клиенты должны были купить на определенную сумму их продукцию, за что им вручали лотерейные билеты.

В этот день должен был пройти розыгрыш призов. Но он почему-то не состоялся, а у здания уже собралось более 4 тысяч человек. Из-за этого толпа начала громить торговый центр: разбила витрины, переломала технику, испортила автомобиль, который должен был стать главным призом.

На место происшествия прибыли полицейские, которые избили погромщиков резиновыми дубинками.

Радио "Азатлык" пишет, что лотерейные билеты давали за приобретенную за 50 манатов пару носков. Более того, организаторы розыгрыша утверждали, что все лотерейные билеты беспроигрышные и каждый их обладатель сможет получить какой-либо приз.

После погрома 15 августа организаторы лотереи начали принимать обратно проданные носки, но только если они были не ношены, и возвращать деньги. Повторное проведение лотереи, назначенное на 17 августа, отменено.

Источник - hronikatm.com
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