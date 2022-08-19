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Ядерная сделка: США и Иран выходят на финишную прямую
17:58 21.08.2022

Станислав Тарасов

Возврат Вашингтона и Тегерана к ядерной сделке, построенной на базе системы всевозможных компромиссов, может стать большой победой международной дипломатии, гарантирующей безъядерный статус Ирана.

Похоже, что появляются реальные признаки урегулирования острейшего кризиса на Ближнем Востоке, связанного с подписанием соглашения по иранской ядерной программе (Совместный всеобъемлющий план действий - СВПД). Иран направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения, который в ЕС назвали конструктивным. В этой связи телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации допустил утечку, сообщив, что Тегеран отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка "террористических организаций" в США. CNN утверждал, что это "было основным камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки".

В свою очередь катарский телеканал Al Jazeera уточняет, что предложение Евросоюза по восстановлению СВПД предусматривает отмену санкций против 17 иранских банков и 150 экономических организаций, снятие запрета на экспорт иранской нефти (через 120 дней после подписания Тегеран сможет экспортировать 2,5 млн баррелей нефти ежедневно), а также возвращение Ирану семи миллиардов долларов замороженных средств. Такое развитие событий предлагает ускорение переговорного процесса с выходом на конкретный результат, хотя называются разные сроки подписания соглашения - от " нескольких дней до выборов в Конгресс США 8 ноября". Понятно почему. Президент США Джо Байден нуждается в том, чтобы выиграть промежуточные выборы в Конгресс, поэтому ему нужны успехи на внешнеполитическом треке. Ядерная сделка с Ираном, которую он подаст как "грандиозный успех своей администрации", может повлиять на ход избирательной кампании.

Есть и запасной сценарий на случай каких-то сбоев: подписание рамочного соглашения. Под сбоями Белый дом подразумевает выдвижение Ираном "в последний момент новых условий". Связано это с тем, что не все ясно с историей с КСИР. Советник иранской переговорной команды Мохаммад Маранди заявил, что исключение КСИР из списка "террористических организаций в США" "никогда не было предварительным или ключевым требованием Тегерана по возобновлению СВПД" и что речь всегда шла о сохранении CENTCOM (Центральное командование вооруженных сил США - С. Т.) в иранском списке "террористов". В то же время, по его словам, "если США нужно сказать это (то есть о КСИР - С. Т.), чтобы заключить соглашение, это их дело".

Тем не менее представляется, что ситуация не так проста, как пытается представить ее Маранди. Карта КСИР в переговорном процессе разыгрывалась в связи с требованиями США к Ирану "изменить политику на Ближнем Востоке". Именно против КСИР американцы вводили многие санкции, что служило причиной сбоев в переговорах. Если проблема КСИР снята, значит, США вернулись к схеме вести переговоры только по ядерной теме, а другие проблемы будут решаться в иных форматах. Выходит и то, что Израилю не удастся изменить ход событий. Портал Axios со ссылкой на свои источники сообщает, что 23 августа глава Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата проведет в Вашингтоне переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном с целью проведения по этой теме "жесткой дискуссии".

По мнению экспертов, опасения Израиля, выступающего против восстановления СВПД, объясняются тем, что в стране сейчас проходит избирательная кампания и в случае восстановления СВПД до ноябрьских выборов произойдет ослабление позиции нынешнего премьер-министра Яира Лапида. В этой связи постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что "позиция израильской стороны по противодействию восстановлению СВПД не имеет большого влияния на этот процесс". Он также подчеркнул, что все больше израильских деятелей, преимущественно отставных, начинают говорить о том, что "сделка неплохая".

Теперь в "сухом остатке" для США остается подписание соглашения по СВПД, а для Ирана - быстрая отмена санкций и возможность использования доходов от продажи нефти, чтобы решать сложные социально-экономические проблемы. В целом же возврат Вашингтона и Тегерана к СВПД, построенному на базе системы всевозможных компромиссов, может стать действительно большой победой международной дипломатии, гарантирующей безъядерный статус Ирана.

Источник - REGNUM
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