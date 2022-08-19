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Запад готовит Эрдогану ловушку
17:59 21.08.2022

Станислав Тарасов

Турция сейчас в ситуации окружения кризисами: украинский на Черном море, в Восточном Средиземноморье и Эгейском море, на севере Ирака и Сирии. Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану нужно держаться своего российского коллеги Владимира Путина, флиртовать с президентом США Джо Байденом, если получится, пытаясь выиграть время.

Накануне анонсированной Анкарой в сентябре встречи президента США Джо Байдена и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке коллективный Запад стал угрожать лидеру Турции санкциями уже системного уровня.

Правда, и раньше перед Турцией размахивали такой дубинкой, но из-за российских систем С-400, проблем с газом, Грецией и Кипром в Восточном Средиземноморье, заявляя о возможностях урезания финансовой помощи как кандидату на вступление в ЕС, займов, говоря о прекращении переговоров по Всеобъемлющему соглашению о воздушном сообщении с Анкарой. Но это были раздоры по принципу "милые бранятся - только тешатся". Многие западные эксперты полагали, что эти проблемы могут и будут решаться в евроатлантическом формате. По большому счету "большой ссоры" с Турцией в Брюсселе не предполагали, хотя С-400 вызвали у других партнеров по НАТО повышенное раздражение. Но там изучили и привыкли к современным особенностям турецкой дипломатии: ввести себя в какой-либо кризис, обозначить свои позиции и намерения, предложить себя в роли посредника, играть на балансе интересов вовлеченных в него внешних игроков, расширяя при этом горизонты собственных национальных интересов.

И многое у Анкары получалось и получается. Так происходило и происходит в Сирии, в Ливии, в Ираке, во время второй карабахской войны в Закавказье, а теперь на украинском направлении, где Эрдоган стал одним из лидеров в попытках начать переговорный процесс. И получилось, правда, пока только на уровне заключения так называемой зерновой сделки с участием Москвы и Киева при посредничестве ООН. Кстати, это достижение преподносится Анкарой как "крупный успех своей дипломатии", позволяющей сохранять как доверительные отношения с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, так и объяснять свой отказ от присоединения к антироссийским санкциям, закрытия своего воздушного пространства для России. Но теперь коллективный Запад демонстрирует Анкаре, что ресурс ее посреднической миссии выглядит исчерпанным и ей предлагают сделать выбор.

Спусковым крючком для запуска в действие такой политики стали итоги сочинского саммита Путин - Эрдоган, на котором стороны договорились следовать по пути дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, доводя товарооборот до 100 миллиардов долларов. В этой связи лидера Турции обвинили в "ведении двойной игры в пользу России", тогда как Запад, НАТО уже определились с выбором. Кстати, не случайно в итоговом киевском пресс-релизе по переговорам во Львове Зеленский - Эрдоган вообще не упоминается тема миротворческой и посреднической инициативы Анкары. Бывший постоянный представитель Турции в Европейском союзе Селим Кунеральп считает, что это связано с тем, что "Турция очень сильно стала сближаться с Россией".

В этой связи британское издание Financial Times сообщает, что ЕС запросил у Анкары информацию о ее отношениях с Москвой, указывая на то, что за последние три месяца экспорт Турции в Россию вырос на 46% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. При этом в июле объем российского экспорта был на 75% больше, чем годом ранее, что "расстроило партнеров Анкары по блоку НАТО в США и Европе". В этом же месяце сообщалось, что россиянам впервые стали доступны более 200 новых наименований обуви от популярных турецких брендов, быстро стал решаться вопрос расширения использования российской национальной платежной системы "Мир" на территории Турции. В свою очередь американское издание Politico выступило с призывом пригрозить Анкаре "проблемами по интеграции с остальным миром, если она не присоединится к антироссийским санкциям в предлагаемом ей объеме". А германское издание Der Spiegel стало грозить Эрдогану "проблемами внутри страны, не забывать, что Турция пока еще супердержава".

Интрига тут в том, что Запад предлагает Эрдогану сделать "дистанцирование от России стержнем своей политики, а не наоборот, стать восточным фронтом Запада". Турция сейчас в ситуации "окружения кризисами": украинский на Черном море, в Восточном Средиземноморье и Эгейском море, на севере Ирака и Сирии. Как пишет турецкое издание Yeni Safak, в Анкаре все это воспринимают как "действия Запада против Турции, сдерживание ее подъема, а в перспективе ее захват и развал". Но такие же угрозы со стороны Запада раздаются и в адрес России. Аномалия лишь в том, что Турция - союзник США и член НАТО, но там ей угрожают, она дружит с Россией, со стороны которой угроз не существует. Отказ от сотрудничества с Москвой не гарантирует снятие угроз со стороны Запада. Готовится ловушка. Поэтому Турция держит флот и войска США и Европы за пределами Черного моря. Если они собираются вступить в конфликт с Россией, то, как подчеркивает один турецкий эксперт, "пускай делают это в Балтийском море или в Тихом океане". Если же Запад добьется своего, то следующим шагом станет разжигание кризиса между Турцией и Ираном. Отсюда вывод: Эрдогану нужно держаться Путина, флиртовать с Байденом, если получится, пытаясь выиграть время. Анкаре действительно рано или поздно придется делать сложный выбор.

Источник - REGNUM
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