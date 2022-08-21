Гагаузы просят защиты у России и Турции от Румынии, - Светлана Гамова

22:12 21.08.2022

Южная автономия предупреждает о планах Бухареста в отношении Молдавии

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



21 авг. 22



Антониу Гутерриш обсудил в Кишиневе с Майей Санду безопасность региона.

В воскресенье в Гагаузской автономии продолжались акции протеста с требованием к властям Республики Молдовы (РМ) начать переговоры с РФ по поводу поставок в республику газа. Депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш сказал "Независимой газете", что население не переживет зиму без газа, дров и угля. Гагаузы требуют, чтобы Кишинев начал переговоры с Москвой. Представитель Совета старейшин автономии Михаил Киндегелян сказал "Независимой газете", что 2 октября в Гагаузии состоится съезд депутатов всех уровней, который обратится к России и Турции с просьбой защитить автономию от Румынии, которая, по данным гагаузов, может оккупировать РМ в случае вхождения войск РФ в Одесскую область.



Один из лидеров провозглашенной в 1990 году Гагаузской республики, экс-глава Народного собрания Гагаузской автономии, член Совета старейшин Михаил Киндегелян, сказал "НГ", что осенью в регионе стоит ожидать серьезных событий. "Во-первых, население доведено до предела повышением цен на тарифы: уже в сентябре гражданам Республики Молдова (РМ) придется заплатить за газ три среднемесячные пенсии. Для нас это неподъемно. Значит, зимой гагаузы будут мерзнуть, так как уголь тоже дорогой, а дров нет – Кишинев обещал, что поможет Румыния, но румыны от этого отказались", – пояснил Киндегелян.



Акции протеста проходят в Гагаузии каждое воскресенье, в последний выходной люди собрались в селе Кирсово. Они требуют, чтобы кишиневские власти поехали в Москву и начали переговоры о поставках газа. "Гагаузы надеются на Россию, которая всегда приходила нам на помощь. Поэтому на протестах звучат призывы восстановить отношения с РФ. Но президент Майя Санду этого не хочет, делая негативные заявления в отношении Москвы", – заметил представитель Совета старейшин Гагаузии.



Он также сказал "НГ": "У нас есть сведения, что Румыния готовится войти в Молдавию, как только Россия вступит в Одесскую область. Мы к этому готовимся. В октябре собираем съезд депутатов всех уровней (Народного собрания, местных властей, парламента Молдовы), на который пригласим представителей ОБСЕ, России и Турции, посольств иностранных государств. Решение о проведении съезда приняло Народное собрание. На съезде проанализируем ситуацию в автономии и то, как Кишинев выполняет обязательства, прописанные в законе об особом статусе Гагаузии. В законе зафиксировано, что Республика Молдова (РМ) является гарантом сохранения и реализации прав Гагаузской автономии. На самом деле Кишинев нарушает этот закон и уже лишил Гагаузию большинства ее полномочий". Михаил Киндегелян сообщил, что "съезд примет обращение к ОБСЕ, России и Турции с просьбой о защите автономии от Румынии, которая может, как в 1918 году, оккупировать территорию Молдавии".



Он напомнил, что на минувшей неделе в Кишинев приезжал глава румынской разведки, который встретился с президентом РМ и обсудил вопросы безопасности региона. "Санду – гражданка Румынии, как и многие в правительстве РМ. Гагаузы им поэтому не доверяют. И не хотят оказаться в Румынии. Закон о гагаузской автономии фиксирует наше право на самоопределение в случае потери Молдовой своего суверенитета", – напомнил Михаил Киндегелян.



Депутат Народного собрания, сопредседатель межпарламентской рабочей группы (РМ и Гагаузии) Сергей Чимпоеш подтвердил "НГ", что Кишинев действительно пытается оказать давление на автономию. Но, подчеркнул он, у протестующих граждан требования экономические, а также просьбы о восстановлении связей с РФ.



"То, что Гагаузия поддерживает Россию, – это право народа Гагаузии. Мы выступаем за то, чтобы жить в составе Молдавии, но чтобы с мнением гагаузского народа власти республики считались", – сделал вывод Чимпоеш. Он опроверг заявления властей РМ о том, что в Гагаузии "действуют группы, представляющие угрозу национальной безопасности Молдавии".



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На митинге в Гагаузии люди требуют отставки

правительства Молдавии. Кадр из видео

с канала GRT на YouTubeПри этом он отметил, что "люди требуют от башкана (главы автономии Ирины Влах. – "НГ") Гагаузии, которая, идя на выборы, обещала, что будет развивать отношения с Россией, а теперь делает вид, что ничего не происходит, начать прямые переговоры с Москвой без Кишинева". Гагаузский депутат назвал проведенные накануне учения в городе Комрате молдавского спецназа "предупреждением в адрес протестующего населения автономии".

Между тем председатель общественной организации Народное движение "Гагауз Халкы" ("Гагаузский народ") Иван Бургуджи так прокомментировал "НГ" ситуацию: "Показательные "учения" сотрудников бригады полиции особого назначения Fulger МВД Республики Молдова в Комрате преследовали цель куда более прозаическую и практическую – по отработке методики и тактики нейтрализации руководства Гагаузии, если оно начнет реализовывать требования норм Закона АТО (Автономно-территориальное образование. – "НГ") об отложенном статусе Гагаузии в случае изменения статуса Республики Молдова как независимого государства". "Судя по разворачивающимся в последнее время событиям у нас в стране, когда граждане Румынии занимают практически все должности в государственных структурах, в том числе и в высших эшелонах власти, в связи с чем налицо бурный расцвет унионизма в Молдове, это может неминуемо привести к тому, что Гагаузия вынуждена будет приступить к реализации норм закона об отложенном статусе автономии", – резюмировал Бургуджи.



Он отметил: "На антиправительственных протестах все настойчивее звучат призывы отставки президента и правительства РМ, а также проведения досрочных парламентских выборов. Башкану и депутатам Народного собрания граждане советуют сформировать комиссию, поехать в Москву и самостоятельно договариваться о поставке природного газа для населения по приемлемой цене".



Напомним, гагаузы – тюркскоязычный народ православного вероисповедания. Гагаузская автономия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Республики Молдова законом о ее особом статусе. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили Гагаузскую республику. Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска. В 2014 году в автономии прошел референдум по вопросу определения внешней политики страны. Более 98% участников опроса высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Кишинев не признал результаты плебисцита, а против его организаторов были заведены уголовные дела.



Между тем накануне выходных в Кишинев прилетал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, где встретился с Майей Санду и, как сообщили в аппарате президента РМ, обсудил с президентом РМ проблематику региональной безопасности. Говорилось ли на встрече о ситуации в Гагаузии, не известно.