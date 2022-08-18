Работники "Каракудыкмуная" в Мангистау третьи сутки на забастовке (видео)

22:33 21.08.2022

Работники ТОО "Каракудукмунай" требуют повысить заработную плату



Автор: Лиана Рязанцева

Опубликовано: 18-08-2022, 09:35



Сотрудники ТОО "Каракудукмунай" вышли на забастовку и записали обращение с требованием повышения заработной платы на 100 тысяч тенге.



17 августа работники ТОО "Каракудукмунай" вышли на забастовку и потребовали руководство компании пересмотреть заработную плату.







Со слов бастующих, их забастовка является законной, как положено, они заявили о ней неделю назад, уведомив об этом руководство компании и получив разрешение уполномоченных органов. Бастуют работники прямо на месторождении, перед зданием общежития в вахтовом поселке.



- Мы просим руководство компании поднять нам заработную плату на 100 тысячи тенге. В марте этого года мы уже выходили на забастовку, тогда нам руководство обещало выполнить наше требование, но так и не исполнило. Сегодня мы, как положено, официально зарегистрировали нашу забастовку и готовы идти до конца, будем ждать решения от руководства, - рассказали работники предприятия.



Работники компании также отметили, что забастовка не привела к остановке производства, работы ведутся в штатном режиме.



- Вчера к нам уже приезжали представители из прокуратуры, инспекции труда и аким района. Обещали помочь в разрешении данной ситуации, но результатов пока нет, руководство не идет на контакт, - отметили вахтовики.