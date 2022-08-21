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Пекин и Москва позаботятся о безопасности ЦА. В Самарканде ожидают встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина
07:31 22.08.2022

Пекин и Москва позаботятся о безопасности Центральной Азии

В Самарканде ожидают встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина

Владимир Скосырев

21 авг. 22

Си Цзиньпин с начала пандемии совершал поездки только по Китаю.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. По сведениям СМИ США, в Пекине готовятся к первой после начала пандемии поездке Си за границу. Это даст возможность двум лидерам с глазу на глаз обсудить события в Украине и вокруг Тайваня. По словам эксперта, подтверждений тому, что Пекин помогает Москве оружием, нет. Совместные учения РФ и КНР идут по графику, не имеющему отношения к Украине. Форум ШОС обретет международный резонанс, если на него прибудут главы Индии, Пакистана, Ирана, Турции.

Как утверждает Wall Street Journal, ссылаясь на сотрудников аппарата генсека КПК, Си может принять личное участие в саммите ШОС в Самарканде 15 сентября.

Пекин на словах поддерживает Россию и отказывается критиковать специальную военную операцию. В последний раз Путин и Си непосредственно общались в Пекине в феврале. Тогда они заявили, что отношения между Россией и Китаем не имеют границ.

Эта формулировка не дает покоя американским чиновникам. Представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что отношения РФ и КНР бурно развиваются, а это угрожает порядку, на котором держался мир в течение восьми десятилетий. И подтверждением роста этих связей служит то, что Китай посылает своих солдат в Россию участвовать в учениях "Восток".

Тем не менее трудности, с которыми столкнулась Россия в Украине, оказали влияние на то, как китайские военные намерены решать вопрос Тайваня. Проблемы России послужили напоминанием о том, что Китай не полностью готов к операции по присоединению Тайваня. С другой стороны, чем дольше Китай откладывает реинтеграцию острова с помощью силы, тем больше у Тайваня будет возможности вооружить себя с содействием США и изучить опыт боевых действий в Украине.

В стратегии Народно-освободительной армии Китая (НОАК) этот момент учитывается. Не случайно на двух ведущих платформах в китайских социальных сетях показывали, как по улицам городов КНР провезли межконтинентальные баллистические ракеты, которые способны доставить ядерный заряд на расстояние в 15 тыс. км.

South China Morning Post указывает еще на один важный фактор, который может побудить Путина и Си пообщаться в Узбекистане. Раньше пять бывших советских республик Центральной Азии не привлекали особого внимания западных медиа. Разве что они толковали о воздействии беспорядочного ухода американских войск из Афганистана на регион. Но теперь международный терроризм и криминальные группировки снова потенциально превращают регион в пороховой погреб. Достаточно вспомнить недавние бунты в Казахстане, опасность того, что столкновения в Афганистане могут затронуть Таджикистан, Туркмению, Киргизию.

Это непосредственно касается интересов как Китая, так и России. Как подчеркивает итальянский эксперт по Центральной Азии Рафаэлло Пантуччи, Китай опасается, что боевики из сепаратистских организаций уйгуров попытаются совершить рейды в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. На саммите в Самарканде лидеры Китая и России могли бы обсудить совместные действия по стабилизации обстановки в Центральной Азии.

Впрочем, есть шанс, что Самарканд станет площадкой не только для бесед лидеров России, Китая, центральноазиатских государств. Как пишет индийская газета Express, на саммит могут прибыть премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Приезд Моди и Шарифа был бы понятен. Ведь обе страны – члены ШОС. Индийские комментаторы предполагают, что присутствие стольких лидеров могло бы способствовать важным двусторонним контактам. Моди и Си могли бы обсудить пути разрешения спора о границе между Китаем и Индией.

Свой вклад в успех сессии ШОС внесла и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она предложила рассматривать площадку ШОС как важнейшую в вопросах противодействия нацизму и разработать конвенцию ШОС о противодействии нацизму.

В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Саммит ШОС действительно может стать крупным международным событием. Но мне не известно о том, что там будет сделано заявление по Украине от имени России и Китая. Американцам, конечно, не нравится, что китайская армия будет участвовать в учениях "Восток". Но все совместные мероприятия с Китаем проходят по графику, конфликт в Украине никак на это не повлиял. Что касается демонстративного показа межконтинентальных ракет на улицах городов, то китайцы, в самом деле, действуют в духе России. Это угрожающий жест, призванный подкрепить решительность китайских намерений".

Отвечая на вопрос об инициативе Яровой, эксперт сказал, что ШОС объединяет разные государства. Некоторые из них совершенно не вовлечены в российский спор с Украиной. Значительная часть членов ШОС хотела бы остаться от него в стороне. Повлиять на эту позицию, с точки зрения России, было бы, мягко выражаясь, контрпродуктивно. Все решения ШОС принимаются консенсусом. Если хотя бы одна страна скажет "нет", то ничего не получится, заключил Кашин.

Источник - ng.ru
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