Запад - прожорливый и завистливый - уточнения о колониальных империях, - Игорь Шумейко

08:22 22.08.2022 Запад - прожорливый и завистливый - уточнения о колониальных империях

Игорь Шумейко



Выступая в Берлине в начале августа, президент Франции Макрон пытался отпустить в адрес России "укол", назвав нашу страну "колониальной империей".



Может, такой чувствительный для Африки термин в адрес нашей страны он употребил не случайно, а, что называется, к юбилею?



25 мая следующего года будет отмечаться 60-й День Африки: в 1963 году в Аддис-Абебе была создана Организация африканского единства. Хотя Годом свободы Африки считается 1960-й, когда восемнадцать стран получили независимость: две - от Британии, по одной от Бельгии, Италии, и четырнадцать - от родины Макрона - Франции.



Еще в сентябре 1960 года СССР на Генассамблее ООН предложил Проект освобождения от колониальной зависимости всех территорий Африки. Его поддержали 25 стран Африки и Азии, и на сессии ООН 14 декабря 1960 года Проект был одобрен. Правда, еще в 1976 году, когда очередное африканское государство, Коморские Острова (близ Мадагаскара), освобождалось от Франции, та воспользовалась правом вето в Совете Безопасности и оставила за собой важную часть Комор - остров Майотту. Это и поныне одна из "заморских территорий колониальной империи - Франции".



Попытка Макрона уколоть нашу страну станет понятнее на фоне другого попрека в адрес России. Кончина в 2013 году Михаила Тимофеевича Калашникова вызвала серии статей, выступлений с подсчетами "рекордного числа жертв кровавого АК-47, оружия террористов…" А "Калашников" - это еще и мощный концерн, поставляющий свою продукцию на мировых рынках оружия. Так что попреки были двойного назначения.



Не только защита памяти Михаила Тимофеевича, знакомство с его семейством, но и элементарная справедливость заставили меня включиться в ту кампанию. И я привел "убойное" сравнение.



АК-47 (назван по году создания: 1947) настолько прочно вошел в послевоенную историю мира, что все почти забыли о том, что сержант Калашников работал над своим изобретением в бешеном темпе, надеялся, что его автомат поможет победить в Великой Отечественной войне! Но давайте вспомним: ученые-физики Оппенгеймер, Ферми в те же самые годы тоже спешно делали атомную бомбу. С той же целью - победить в войне. И тоже не успели, как и Михаил Калашников, выпустить свое оружие до мая 1945-го!



Но есть и геополитическая оценка "произведения" Калашникова. Есть известная американская шутка, которую Михаилу Тимофеевичу во время визита в США рассказал его коллега, автор винтовки М16 Стоунер: "Господь создал людей, а полковник Кольт сделал их равными", - гласит наша старая поговорка. А сержант Калашников пошел дальше: "уравнял не только людей, но и целые государства".



АК-47 разрушил монополию Запада на автоматическое оружие, первое применение которого в промышленных масштабах энциклопедия Брокгауза описывает еще до-политкорректными словами: "В 1893 году в Южной Африке 50 стрелков-англичан при 4 пулеметах Максима победили 5000 негров-матабелов. Негры потеряли 3000".



Четыре пулемета уничтожили армию африканцев!



Столь же легко Англия и Франция (НАТО XIX века) выиграли Опиумные войны, превратив Китай в полуколонию. Европа тысячелетия платила за китайский шелк, фарфор серебром. Еще Плиний Старший и Тацит негодовали по поводу "неудержимого отлива национального богатства на ненасытный Восток".



В XIX веке историк Карл Вейле подсчитал перекос торгового баланса в античную эпоху: ежегодно Запад покупал в Индии и Китае товаров на 100 миллионов сестерциев больше, чем продавал им. И даже перевел древнеримскую валюту в современные ему немецкие марки - вышло 22 миллиона. Карл Вейле пишет: "Это привело к государственному банкротству и недостатку благородных металлов в последний период римской истории. Все народное богатство Рима лежит в земле Востока".



Но победы "НАТО XIX века" в колониальных и Опиумных войнах обеспечили новое - колониальное - "разделение труда". Гигантская Бенгалия (восток Индии, 163 миллиона населения в XIX веке) была перенацелена с производства риса на опиум для Китая. В самом конечном итоге за чай, шелк, пряности рассчитывался, получается, пулемет "Максим".



Нарушения колониальных "логистических цепочек" в годы войн были не просто опасны, они были смертельны: только в Бенгальский голод 1943 года погибло 3,8 миллиона крестьян, переведенных с рисоводства на мак.



Геноцид, работорговля в обеих Америках, Африке, Австралии основаны на феноменальных победах "НАТО XIX века", подобных той, что над неграми-матабелами с помощью современного оружия. И понятно отношение Запада, этих "новых богов, волшебников скорострельных стволов", к Михаилу Калашникову, его изобретению, к СССР, давшим такую же "волшебную палочку" - автомат Калашникова - бывшим рабам.



АК-47, не успевший, как хотел Калашников, поработать в Великой Отечественной войне, сыграл историческую роль в крушении колониальных империй. Рискнет ли ныне даже самый ярый либерал, пацифист сказать, что надо было сохранить колониализм? Например, забрать у вьетнамцев автомат, заявив: "Воюйте против французов, американцев копьями!"



Благодарность "оружию Свободы", как называют АК-47, выражается в том, что его изображение - на гербах, флагах многих стран, а мальчикам Африки, Азии дают имя "Калаш".



Макрон негодует не столько по поводу сокращения колониальных владений Франции, а ведь "Калашников" сократил французскую империю, когда, взяв в руки автоматы, бывшие колонии добились независимости от Франции, его негодование вызвано тем, что Россия сохранила свои впечатляющие "колониальные" размеры.



Но наша евразийская легитимность в том и состоит, что Русь сама была включена в империю Чингисхана. Там лидерство, переходившее то к одним народам, то к другим, не только накладывало обязанность объединять, защищать, но и участвовать в "замятнях" - борьбе за власть. "Титульные народы" истощались на такой нелегкой службе, уступали место лидера другим. А, например, бежавшие от "Великой замятни" татарские мурзы, нойоны, составив костяк российского служилого класса, способствовали объединению воюющих ханств (в том числе Крымского ханства - нынешней Новороссии) вокруг Москвы.



Без этого "исторического пунктира" не понять оценки нашей страны теми же западными очевидцами.



Американский сенатор Беверидж проехал в 1901 году всю Сибирь и вот что пишет: "Главная причина прочности позиций России на Востоке в том, что она присутствует там в виде русского крестьянина, отличающегося от других наций тем, что он не проявляет никакого оскорбительного способа обращения с расами, с которыми превосходно уживается... И у русского солдата свойственная всем русским пора­зительная способность дружиться с народом, который он победил".



А вот что говорит американский историк, директор библиотеки Конгресса США Джеймс Биллингтон: "Сибирь - это идеальное место, поскольку она стала эмоциональным средоточием поиска Россией своей новой идентичности скорее как передового рубежа развития цивилизации, чем военизированной имперской силы".



Француз Ланойе (1879 г.): "Когда русский мужик с волжских равнин располагается среди финских племен или татар Оби и Енисея, они не принимают его за завоевателя, но как единокровного брата, вернувшегося на землю отцов... В этом секрет силы России на Востоке".



Джордж Керзон, министр иностранных дел Великобритании, - великий знаток "механики" взаимодействия наций, проведший знаменитую "Линию Керзона" меж Польшей и Россией, в сравнении с которым автор недавних "колониальных" обвинений, скорее - "Микрон". Керзон тоже проехал по азиатским владениям России и признал: "Россия бесспорно обладает замечательным даром добиваться верности и даже дружбы тех, кого она подчинила силой. Русский братается в полном смысле слова. Он совершенно свободен от того преднамеренного вида превосходства и мрачного высокомерия, которые в большей степени воспламеняют злобу, чем сама жестокость..."



Но Запад не ограничивается прямыми захватами "заморских территорий". Неоколониализм методично осваивает новые и новые формы эксплуатации, о чем говорил еще в 1965 году Че Гевара: "С тех пор как монополистический капитал овладел миром, он держит в нищете большую часть человечества, делит прибыли внутри группы самых сильных стран. Высокий уровень жизни этих стран основан на нищете прочих. Надо прекратить разговоры о "развитии взаимовыгодной торговли", основанной на ценах, которые международные отношения неэквивалентного обмена навязывают отсталым странам. О какой "взаимной выгоде" может идти речь, если по ценам мирового рынка продается сырье, стоимость которого - пот и безграничные страдания народов отсталых стран, а закупается оборудование, произведенное на крупных современных автоматизированных предприятиях?"



Яркий, эмоциональный товарищ Че отвергал формальное рыночное уравнение стоимостей товаров, произведенных "безграничными страданиями отсталых стран", и "современными автоматизированным предприятиями" Запада. Но он даже не представлял всемирного могущества одного из этих "предприятий" и его потрясающей роли в том Голоде, угроза которого надвинулась в 2022 году на десятки стран. Это предприятие - ФРС, Федеральная резервная система США и ее 12 деньгопечатных заводов.



COVID-19 не сделал исключения для "золотого миллиарда". И там болели люди. Но исключительность обеспечила ФРС, выдав шесть триллионов долларов финансовой помощи этому "золотому миллиарду". Советник президента США Ларри Кудлоу объявил: деньги получили наличными и в виде кредитов индивидуальные предприниматели, семьи, безработные граждане США.



И тут только два варианта:



1) Облагодетельствованные сказали: мы понимаем, что эти триллионы ничем, кроме векового военно-политического могущества США, не обеспеченные, - подачка нам, подобно "хлебу и зрелищам", раздаваемым императорами в Древнем Риме. Мы не пустим их в оборот, а наоборот, сожжем - из солидарности с миром, так же страдающим от COVID-19!



2) Эти шесть триллионов были пущены в мир, притянув на себя его ресурсы.



В первый вариант верится меньше. Ресурсы мира на деньги, которые напечатала ФРС, были втянуты, как пылесосом, наращивая не только неимоверный, почти уже абстрактный госдолг США, но и текущее их могущество, в том числе - "мягкую силу". То есть, на эти напечатанные деньги они могли купить любых политиков, IT-специалистов, правозащитников, своей Фэйс-сетью*, CNN, Голливудом убедить мир, что это Россия виновата в дефиците ресурсов. Но в действительности ресурсы мира были попросту втянуты "пылесосом" ФРС, его печатными станками. И даже позволили бросить крошки своего медиа-могущества, например, Макрону, чтобы он мог озвучить свою болтовню посреди бывше-колониальной Африки про черное и белое и выдать одно за другое.



Это медиа и военное могущество проявляется в попытках морального увещевания, давления даже на такого гиганта, как Индия. Многим казалось, что министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар оправдывался: "Если Индия финансирует конфликт, покупая свою долю российской нефти, то что делает Европа, продолжая покупать больше? Неужели конфликт финансируется только за счет индийских денег? А не за счет поставок российского газа в Европу?"



Но скорее всего, это было не оправдание. А просто усталый человек, которому жаль времени на разговоры, поскольку проблем в его стране, как и в любой другой, немало, выбрал самый краткий, простой ответ: "Вы тоже покупаете. Даже больше".



Вообще, какие моральные разговоры могут быть с прожженными циниками, организаторами Бенгальского голода 1943-го? Так что, говоря о колониальной империи, Макрон перепутал название страны.



* "Фейсбук" - соцсеть запрещенной в РФ экстремистской организации Meta Platforms Inc. Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661145720





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Ручьепожатие крепкое

- В Казахстане состоялся масштабный Форум волонтеров Центральной Азии

- Алихан Смаилов встретился с руководителями сельхозформирований Павлодарской области

- Глава Министерства торговли и интеграции Серик Жумангарин обсудил с бизнесом вопросы СЗПТ

- "Как устроены закупки КТЖ, насколько там честные процедуры?"

- Встреча секретарей советов безопасности государств-членов ШОС

- В Казахстане прошла республиканская августовская конференция

- КПК "AMANAT" поручил привлечь к ответственности чиновников на местах за рост цен

- В Казахстане планируют пересмотреть оборотные схемы и работу региональных комиссий по выявлению посредников

