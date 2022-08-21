Сокровища Тайбейского Гугуна могут вывезти в Америку и Японию: над бесценными коллекциями нависла угроза

08:26 22.08.2022

Юрий Тавровский

21 августа 2022



В Китае действуют два Дворцовых музея – Гугун в Запретном городе в Пекине и Дворцовый музей в Тайбэе. Накопленные императорами за столетия сокровища (от времен неолита до династии Цин) были впервые вывезены учеными и хранителями коллекций в глубинные провинции Китая из Бэйпина, занятого в 1937 году японцами. В конце Гражданской войны (1946-49) гоминьдановцы сбежали от коммунистов на Тайвань и захватили с собой самые ценные коллекции Гугуна. Построенный для них комплекс зданий Дворцового музея стал одной из главных достопримечательностей Тайбэя.



Сейчас над бесценными коллекциями снова нависла угроза. Под предлогом возможного повреждения зданий и хранилищ в случае столкновений НОАК и тайваньских вооруженных сил, планируется превентивная эвакуация самого ценного в Токио и Вашингтон. Из 700 тысяч экспонатов можно быстро вывезти 90 тысяч. В июле уже были проведены учения для сотрудников музея.



С критикой готовящегося грабежа выступили известные тайваньские ученые, в том числе бывшая с 2012 по 2016 год директором музея историк Фунг Минг Чу (Fung Ming Chu). В интервью газете "Глобал таймс" она отметила, что попытки понизить официальный статус Дворцового музея и таким образом облегчить доступ к его закромам начались после прихода к власти в 2016 году Демократической Прогрессивной партии. Понижение статуса и возможное разбазаривание коллекций лежит в той же плоскости, что и сокращение нынешним режимом времени на изучение основ китайской культуры в школах, изобретение несуществующих различий в языке китайцев по обе стороны Тайваньского пролива. Эта политика получила название "декитаизации" и нацелена на выпячивание "тайваньской идентичности" для облегчения сепаратистской деятельности.