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"Северный поток" встает на паузу
08:32 22.08.2022

"Газпром" на три дня остановит газопровод для ремонта

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"Газпром" в последний день лета полностью остановит газопровод "Северный поток" на три дня для ремонта единственной работающей турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая". Цены на газ в Европе после этой новости подскочили до пятимесячного максимума - $2,7 тыс. за 1 тыс. кубометров. Эксперты допускают, что в момент ремонта они превысят $3 тыс. за 1 тыс. кубометров, а риски сохранятся до достижения договоренностей по ремонту турбин или запуску "Северного потока-2".

"Газпром" заявил о намерении остановить с 31 по 2 сентября последний работающий газоперекачивающий агрегат на компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток". Компания пояснила, что в течение трех дней совместно с поставщиком оборудования немецкой Siemens будут проводиться его техническое обслуживание и планово-предупредительные работы.

Техническое обслуживание необходимо проводить каждую тысячу часов работы агрегата. По истечении этого срока и при отсутствии неисправностей "Газпром" намерен восстановить прокачку в Германию на текущем уровне - 33 млн кубометров в сутки, что составляет около 20% его проектной мощности.

Газовые котировки, которые и так были выше $2,5 тыс. за 1 тыс. кубометров, ответили на новости об остановке "Северного потока" новым ростом.

Так, на закрытии торгов в пятницу, 19 августа, ближайший фьючерс на индекс TTF на бирже ICE взлетел почти на 8%, превысив уровень $2,7 тыс. за 1 тыс. кубометров.

Проектная мощность "Северного потока" - 167 млн кубометров в сутки. До нынешнего уровня - 33 млн кубометров - поставки в Европу упали к концу июля, после того как "Газпром" заявил об отработке межремонтного ресурса на установленных на "Портовой" турбинах Siemens, а также о невозможности их отремонтировать из-за санкций Канады. Одна из турбин, отправленная на ремонт в Канаду, застряла там из-за санкций, однако затем властям Германии удалось уговорить Оттаву сделать исключение и отправить турбину в Германию.

Сейчас в Siemens утверждают, что готовы в любое время поставить в Россию отремонтированный агрегат, как только "Газпром" согласует таможенные документы. "Газпром", однако, затягивает этот вопрос, ссылаясь на неясности санкционного законодательства и отсутствие гарантии технического обслуживания остальных турбин. Сейчас из пяти установленных на "Портовой" основных турбин работает только одна.

"Если бы в строю были другие агрегаты, то остановка одного из них была бы техническим моментом и на режим поставок не повлияла бы, а когда он один, то приходится делать так",- пояснил собеседник "Ъ" в "Газпроме"

Несмотря на сокращение поставок газа по "Северному потоку", запасы в ПХГ Европы продолжают пополняться: на 19 августа в среднем по ЕС хранилища были заполнены на 76%, в Германии - на 78,2%. Еврокомиссия рекомендовала заполнить хранилища до уровня в 80% к 1 ноября, при этом власти Германии стремятся заполнить их на 95%. До сих пор в августе Германия в среднем закачивала в ПХГ около 113 млн кубометров в сутки. Трехдневная остановка "Северного потока" лишит европейский рынок примерно 99 млн кубометров, или одного дня заполнения хранилищ.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что с учетом реакции рынка на новости об остановке "Северного потока" реальное прекращение прокачки может приблизить уровень газовых котировок к $3 тыс. за 1 тыс. кубометров. Сбалансировать рынок, отмечает он, Европа пытается, подавая сигналы о высоких темпах заполнения ПХГ.

Новое повышение цен, считает эксперт, может ненадолго притормозить процесс закачки в ПХГ.

Эксперт не ожидает отдельных исков от европейских потребителей к "Газпрому" из-за остановки прокачки, так как "Газпром" уже давно не выполняет своих контрактных обязательств. Скорее всего, считает Игорь Юшков, зарубежные компании готовят иски, но пока не подают, так как получить газ им важнее, чем затеять арбитраж.

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 7,5 месяцев 2022 года упал на 36,2%
Заместитель главы ФНЭБ Алексей Гривач отмечает, что даже после завершения намеченного ремонта "Северный поток" может в любой момент остановиться снова, если последний агрегат выйдет из строя. По его мнению, сторонам необходимо решать проблему с обслуживанием турбин или сертифицировать другой уже построенный, но не запущенный газопровод по дну Балтики - "Северный поток-2". Алексей Гривач также напоминает, что сохраняющиеся поставки газа через Украину в объеме 41–42 млн кубометров в сутки также находятся в зоне риска из-за военных действий и плохого технического состояния украинской газотранспортной системы.

Ольга Мордюшенко
Газета "Коммерсантъ" №152/П от 22.08.2022, стр. 1

Источник - Коммерсантъ
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