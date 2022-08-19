В УзбГНК опровергли сообщения об утечке данных налогоплательщиков

09:42 22.08.2022

В Государственном налоговом комитете опровергли сообщения об утечке персональных данных физических и юридических лиц.

Как сообщили в пресс-службе ГНК, на данный момент все информационные сервисы работают в штатном режиме.



Кратковременная недоступность сайта soliq.uz была связана со сбоем в операционной системе сервера, на котором развернут сам сайт.



"Сайт soliq.uz является информационным, содержит только открытые данные и служит для ознакомления налогоплательщиков со структурой и деятельностью ГНК", – говорится в сообщении.



Подчеркивается, что никакой утечки персональных данных физических лиц и данных юридических лиц не было.



Пользователей попросили доверять только официальной и проверенной информации.