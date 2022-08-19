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Чем Каспий хуже Черного? Новые курортные возможности
10:16 22.08.2022

В Дагестане обсуждается строительство курорта-аналога Сочи

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Воодушевившись устойчивым ростом турпотока в Дагестан, федеральные власти начали обсуждать строительство в регионе нового морского курорта. Предварительная площадка выбрана на побережье Каспийского моря. Участники рынка выступают за возведение комплекса на площади около 200 га с отелями на 30 тыс. номеров, что потребует до 300 млрд руб. и позволит создать аналог Сочи с горным и морским кластерами.

В России рассматривается возможность создания новой курортной зоны на побережье Каспийского моря в Дагестане. Как рассказал "Ъ" источник на туррынке, проект обсуждался на прошлой неделе на совещании по развитию внутреннего туризма у помощника президента Игоря Левитина. По словам собеседника "Ъ", о наличии подходящего участка в Каякентском районе на совещании говорил глава Дагестана Сергей Меликов.

О проекте знают еще два источника "Ъ" в отрасли. По словам одного из них, обсуждается участие корпорации "Туризм.РФ" и федеральных властей. Пока "это только наметки", добавил другой источник. В "Туризм.РФ", аппаратах вице-премьера Дмитрия Чернышенко и господина Левитина, пресс-службе главы Дагестана комментарии не предоставили.

В Ростуризме подтвердили "Ъ", что прорабатывают создание нового курорта в Дагестане с местными властями.

Как отметил представитель агентства, условия - "благоприятные для пляжного отдыха": широкая песчаная полоса, теплое море с плавным заходом в воду, длинный сезон. Существующие в РФ курорты в летней сезон перегружены, их инфраструктура устарела, поэтому прорабатываются новые локации, добавили в Ростуризме.

Интерес к туристическим поездкам в Дагестан растет с начала пандемии COVID-19. Местные власти ранее указывали, что в 2021 году в регион приехали 1,085 млн путешественников, что на 30% выше показателя предыдущего года. Этот год для Дагестана может стать рекордным. В "Интуристе" и "Дельфине" говорили о значительном увеличении потока, указывая на нехватку в регионе мест размещения. По данным Росстата на 2021 год, в Дагестане было 5,4 тыс. гостиничных номеров. Гендиректор "Дельфина" Сергей Ромашкин говорит примерно о 5 тыс. номеров в Махачкале и пригородах в 200 средствах размещения на 10 тыс. человек. По его словам, столько же мест не хватает, а нынешний фонд "частично некомфортен для гостей". Вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников считает целесообразной реализацию масштабного проекта на участке площадью около 200 га.

61 миллион человек

составит внутренний турпоток в России в 2022 году, по оценкам Ростуризма.

Помимо Дагестана свободные участки такого размера есть в окрестностях Анапы и в Крыму. "Площадка в Анапе рассматривалась в прошлом году, но она требует слишком больших затрат на коммуникации",- отмечает он. По оценкам господина Кожевникова, на 200 га можно построить круглогодичный курортный комплекс с совокупным фондом примерно на 30 тыс. номеров. Бюджет строительства он оценил в $5 млрд (более 295 млрд руб. по курсу ЦБ).

Где граждане РФ провели лето
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов говорит, что на фоне позитивного фона вокруг Дагестана и бума туристических поездок интерес инвесторов к развитию отелей в регионе может быть высоким. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич добавляет, что загрузку смогут обеспечить не только туристы из центральной части страны, но и жители регионов Северного Кавказа. По его словам, Дагестан может стать аналогом Сочи: в регионе также есть пляжный и горный кластеры с экскурсионной составляющей. Эксперт считает, что в регионе целесообразно строить отели категории "три-четыре звезды" стоимостью около $100 тыс. (5,91 млн руб.) на номер.

Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько говорит, что успешными и востребованными в мире становятся новые курортные зоны, реализованные в рамках комплексного развития большой территории. Развитие Каспия как туристского направления он считает закономерным: пока это море мало освоено и в пляжном, и в круизном отношениях. Сергей Ромашкин называет очень успешным открывшийся в 2020 году отель Rixos на побережье Каспия в Казахстане, пример которого внушает оптимизм турбизнесу.

Александра Мерцалова; Юлия Рыбакова, Махачкала
Газета "Коммерсантъ" №152/П от 22.08.2022, стр. 1

Источник - Коммерсантъ
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