В Кировограде найден мертвым в своем доме начальник областного СБУ Наконечный

11:08 22.08.2022

В Кировограде (переименован в "Кропивницкий" после переворота 2014 года) обнаружен мертвым начальник областного управления, подполковник СБУ Александр Наконечный. Его тело в квартире с огнестрельным ранением головы нашла супруга. Неофициальная версия – самоубийство из наградного пистолета. Украинские силовики проводят проверку обстоятельств.



Информацию об смерти СБУшника подтвердил депутат местного райсовета Андрей Лаврусь, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



В Кировограде (переименован в "Кропивницкий" после переворота 2014 года) обнаружен мертвым начальник областного управления,...



Наконечный занимал должность с начала 2021 года. До этого он два года работал в отделе контрразведки и более десяти - в подразделении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью киевского главка СБУ.