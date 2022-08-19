 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 20.08.2022
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В Кировограде найден мертвым в своем доме начальник областного СБУ Наконечный
11:08 22.08.2022

В Кировограде (переименован в "Кропивницкий" после переворота 2014 года) обнаружен мертвым начальник областного управления, подполковник СБУ Александр Наконечный. Его тело в квартире с огнестрельным ранением головы нашла супруга. Неофициальная версия – самоубийство из наградного пистолета. Украинские силовики проводят проверку обстоятельств.

Информацию об смерти СБУшника подтвердил депутат местного райсовета Андрей Лаврусь, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

В Кировограде (переименован в "Кропивницкий" после переворота 2014 года) обнаружен мертвым начальник областного управления,...

Наконечный занимал должность с начала 2021 года. До этого он два года работал в отделе контрразведки и более десяти - в подразделении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью киевского главка СБУ.

Источник - politnavigator.net
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