Катастрофический вывод войск США из Афганистана: год спустя, - Джек Макферрин

11:55 22.08.2022 American Thinker

США



Катастрофический вывод войск США из Афганистана: год спустя



Пребывание Байдена в Белом доме опасно для США, убежден автор American Thinker. Несмотря на предупреждения экспертов, президент принял катастрофическое решение о выводе войск из Афганистана. Можно только догадываться, сколько еще ущерба он может причинить.



Джек Макферрин



В годовщину падения Кабула под натиском Талибана* важно провести переоценку процесса принятия решений президентом Джо Байденом в ходе стремительного вывода американских войск из Афганистана. Этот эпизод представляет собой одно из наиболее убедительных свидетельств склонности Байдена к односторонним действиям. Решения главы США касательно Афганистана обернулись, вероятно, самой чудовищной внешнеполитической катастрофой с момента провалившейся попытки президента Картера спасти людей во время кризиса с американскими заложниками в Иране. Действия Байдена в Афганистане шли вразрез с советами и пожеланиями лидеров Конгресса, военных экспертов, профессионалов в области разведки, чиновников кабинета и даже его ближайших советников.



Байден действовал исключительно по собственному усмотрению, и от этого пострадали как Афганистан, так и Соединенные Штаты. Президент умудрился лично вручить Афганистан талибам на блюдечке с голубой каемочкой, приговорить афганское население к жизни в мучениях и глубокой нищете, нанести невероятный ущерб стратегическим интересам Соединенных Штатов и нашей репутации на международной арене, спровоцировать гибель 13 американских солдат и поставить под угрозу безопасность нашей страны, позволив Афганистану вновь превратиться в рассадник терроризма. Последнее является очевидным, поскольку лидер "Аль-Каиды"** Айман аз-Завахири пребывал в Кабуле в момент своей гибели в результате удара американского беспилотника.



Байден демонстрирует такую же склонность действовать исключительно по собственному усмотрению и внутри Соединенных Штатов. Если представить, что он, скорее всего, начнет действовать еще самостоятельнее в случае, если Республиканская партия получит контроль над Конгрессом по итогам промежуточных выборов, склонность нашего действующего президента брать все дела в собственные руки вызывает еще больше тревоги.



Стоит отметить, что лидером, запустившим процесс вывода американских войск из Афганистана, был президент Трамп. Именно при Трампе Госдепартамент подписал в Дохе злосчастное мирное соглашение с талибами, которое предусматривало вывод американских войск к 1 мая 2021 года и освобождение пяти тысяч талибов. Убедительным доказательством того, почему американскому правительству вообще не стоило вступать в переговоры с террористами, стало то, что Талибан нарушил условия мирного договора, много раз атаковав афганские силы почти сразу после подписания документа. Однако американская сторона проигнорировала этот факт и продолжила процесс вывода войск. Когда Байден вошел в Овальный кабинет в январе 2021 года, от американского военного присутствия остался лишь небольшой контингент численностью в 2,5 тысячи военнослужащих, который действовал в основном с базы ВВС в Баграме.



Этот контингент был вполне в состоянии удерживать Афганистан в стабильном состоянии и не давать Талибану разгуляться, обеспечивая афганским силам поддержку с воздуха, внушая им уверенность и одновременно проводя специальные операции против террористических анклавов. Как сказал сенатор Бен Сасс (Ben Sasse) в день падения Кабула 15 августа, "варианты Америки никогда не сводились к выбору между этим позорным уходом и бесконечной операцией оккупационных сил численностью в 100 тысяч военнослужащих (таких сил не было в Афганистане уже десять лет). Американские лидеры не сообщили правду о том, что наш немногочисленный контингент передового базирования численностью в несколько тысяч человек был основой успешной работы разведки и спецназа по уничтожению террористических организаций. Америка об этом пожалеет".



Именно эти силы были той тонкой красной линией, которая препятствовала захвату Афганистана талибами. Но по каким-то необъяснимым причинам Байден решил во что бы то ни стало их эвакуировать – вопреки советам и предупреждениям множества экспертов и чиновников со всех сторон политического спектра.



В январе 2021 года специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана Джон Сопко (John Sopko) сообщил, что афганские военно-воздушные силы потерпят поражение без поддержки Америки. Но его слова были проигнорированы.



В апреле Агентство военной разведки сообщило, что Талибан и "Аль-Каида" поддерживают довольно крепкие связи и что "стратегия Талибана, скорее всего, будет сводиться в первую очередь к захвату ключевых городов провинций с целью подготовить почву для военного захвата Кабула". И это предостережение тоже было проигнорировано.



В начале июля генерал Остин Миллер (Austin Miller) – главнокомандующий вооруженными силами США в Афганистане – предупредил о быстро ухудшающейся ситуации: талибы уже захватили более 100 районных центров и вскоре захватят еще, как и предсказывало Агентство военной разведки. Миллер прямым текстом порекомендовал Байдену оставить на месте небольшой американский военный контингент, чтобы предотвратить крах Афганистана. Байден проигнорировал совет.



Отчитываясь перед комитетом Сената по делам вооруженных сил о фиаско в Афганистане, глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи (Kenneth McKenzie) подтвердил, что Миллер напрямую посоветовал Байдену оставить в Афганистане контингент численностью около 2,5 тысячи военнослужащих. Маккензи и генерал Марк Милли (Mark Milley) – председатель Объединенного комитета начальников штабов – рассказали под присягой, что они были согласны с Миллером и что они оба лично советовали Байдену изменить курс. Их рекомендации Байден тоже проигнорировал.



Байден даже отверг призывы членов своего ближайшего окружения, в том числе советника по национальной безопасности Джейка Салливана (Jake Sullivan), министра обороны Ллойда Остина (Lloyd Austin) и госсекретаря Энтони Блинкена.



Он также проигнорировал рекомендации лидеров конгресса, большинство из которых возглавляли или заседали в комитетах по делам разведки, по международным отношениям и вооруженным силам. Самыми ярыми критиками политики Байдена были сенаторы Митч МакКоннелл (Mitch McConnell), Митт Ромни (Mitt Romney), Джим Инхоф (Jim Inhofe), Линдси Грэм (Lindsey Graham) и Сасс. Крайнюю озабоченность выразили даже демократы: член Палаты представителей Джим Ланжевен (Jim Langevin) написал Байдену письмо, подписанное десятью другими конгрессменами, в котором он изложил способы укрепления стабильности. Ответа они так и не получили.



Остальное, разумеется, уже история. Афганистан быстро пал, став одним из самых позорных и досадных эпизодов в истории Соединенных Штатов, который можно сравнить разве что с падением Сайгона в конце Вьетнамской войны. В последние дни вывода войск Генри Киссинджер написал: "Более фундаментальная проблема заключается в том, что Америка оказалась вынуждена вывести войска из-за решения, принятого без каких-либо предупреждений или консультаций с союзниками и людьми, которые непосредственным образом приносили жертвы на протяжении 20 лет. И в том, почему основная проблема в Афганистане была сформулирована и представлена общественности как выбор между полным контролем над Афганистаном и полным уходом".



Киссинджер отметил, что у Соединенных Штатов был и третий вариант. Байдену его представили и советовали выбрать именно его, однако он отвергал его на каждом этапе. Именно поэтому вся ответственность за провал лежит на президенте. И именно поэтому – в дополнение к целому ряду других несчастий, которые он навлек на американский народ, – пребывание Байдена в Овальном кабинете опасно для Соединенных Штатов. Можно только догадываться, сколько еще ущерба он может причинить за оставшееся время на посту главнокомандующего. Боюсь, что ущерб окажется весьма внушительным.



* – Талибан – террористическая организация, запрещена в РФ. – Прим. ИноСМИ.

** – "Аль-Каида" – террористическая организация, запрещена в РФ. – Прим. ИноСМИ. Источник - ИноСМИ

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