О банках и билетах в новый Казахстан, - Расул Рысмамбетов

12:02 22.08.2022

О банках и билетах в новый Казахстан



В последние несколько лет многие банки Казахстана снизили активность. C 2010 года – банки осваивали госпомощь. Далеко не все, однако немало.



А с началом ковидной пандемии банки затихли – потому что было очевидно, что финансовые институты на грани выживания. При этом сложно было понять – какой кризис оказался труднее: ипотечный кризис в США или ковидный в 2020–2022 или военный конфликт в Украине?



Как ни странно, банки в ковид выжили, особенно те, который налаживали IT, приложения, альянсы с крупными сетями розничных продаж.



Из приведенной сводной таблицы по данным Нацбанка можно констатировать следующее.



Активы банков растут и с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года поднялись до 39,2 трлн. тенге. При этом вторая часть 2021 года была чуть лучше для наших банков.



Не знаю, как удается нашим банкам, но процент проблемных кредитов низкий для нынешней экономической ситуации. Да, в ЕС такие показатели около 2,5% от числа займов, а у нас – 3,61%, но мы же видим какие большие у нас Фонд проблемных кредитов (который выкупал банковские проблемы) и КУСА (компании по управлению стрессовыми активами в структуре банков).



Растут депозиты в банках и интересно, что в этот рост значительный вклад внесли физические лица.



Факт снижения капитала можно объяснить или сделкой Сбера, неблагоприятным рынком или – вероятнее всего – просто середина года, это когда банки выдали кредиты и теперь ждут, что клиенты начнут выплачивать проценты уже с осени.



Однако за этими мирными цифрами таятся стратегические дамокловы мечи.



Как видно из следующей таблицы, быстрее всего растут займы физическим лицам. В 2022 году потребительские займы выросли с 6 трлн. тенге до 6,6 трлн. Только наивный человек может назвать такой рост потребительских кредитов – умным подходом к кредитам со стороны граждан. Быстрый, самый быстрый рост потребительских кредитов означает скорее быстрое, неожиданно быстрое обеднение граждан.



Другими словами, с 10 млрд. долларов несколько лет назад, портфель одних только потребительских кредитов вырос до 12+ млрд. долларов, а значит основным драйвером роста у банков стали именно беднеющие граждане. Это кстати отнюдь не аргумент в копилку тех, кто считает, что "люди закредитованы". Реальная и основная причина популярности кредитов в низких доходах населения, низком качестве создаваемых рабочих мест и других факторах реальной экономики.



Можно ругать банки, что они не финансируют бизнес. Но у этого есть объяснение: строгое, пусть и справедливое законодательство в отношении залогов, оценки имущества, резервных требований – сделали свое дело и демотивировали банки давать кредиты под бизнес.



Кроме того, не следует забывать, что в немалой степени на это повлияли кредиты связанным сторонам (проще говоря, друзьям или акционерам банков), а также коррупция в среднем звене менеджмента – на искоренение коих была направлена часть регулирования.



Вполне вероятно, что серьезные ниши займут те, кому выгоднее работать на российском рынке из Казахстана. Те самые пресловутые релоцированные компании. У них много денег, отработанные процедуры, умение работать с плохой логистикой – а значит у них все шансы успешной работы в Казахстане. Да и банкам будет интереснее их финансировать. Тем более большинство таких компаний – с международной пропиской.



К этому надо добавить, что в рамках транзита Старый-Новый Казахстан, не все крупные компании смогут выжить, часть их них просто будут отрезаны от привычных источников дохода в бюджете, а значит, у банков будет меньше надежных заемщиков, которые хранят свои деньги на счетах.



Если посмотреть на среднесрочные планы правительства, опубликованные в официальных источниках – частному бизнесу потребуются значительные вливания, кредиты и поддержка. А значит банки будут стоять перед дилеммой – выдавать кредиты самим или ждать, когда правительство будет распаковывать Нацфонд и проводить госсредства через банки. Проводить средства из планов правительства через банки – старая, избитая тема. Мы избаловали банки, когда поддерживали ауыл, программу чистой воды, застройщиков. С ауылами проблемы, чистая вода в регионах – редкость, а застройщики из маленьких скромных фирмочек превратились в наглых олигархов, которые диктуют свою волю всем. А банки радуются государственным планам – как своим.



Вот почему надо не помогать банкам, а мотивировать их давать кредиты бизнесу. Например, у них есть одна загвоздка, которую они решить не в состоянии – регулирование. Поэтому, чтобы возродить дух предпринимательства, как говорят animalspirits, какие-то кредитные риски можно страховать, предложить банкам кредитовать МСБ, сделав бизнес риски более предсказуемыми, попутно снижая зависимость банков от вложений в государственные ценные бумаги (ГЦБ).



Если банки будут вкладываться меньше в ГЦБ, это мотивирует и Минфин быть более требовательным к формированию бюджета. Все это постепенно должно в идеале привести к той самой финансовой дисциплине, о которой говорил президент, но которую никто не торопится внедрять.



Что касается надежности банков – исходя из действий президента и правительства видно, что "ронять" банки не собираются, "раскулачивание" не грозит, а вывод капитала в условиях геополитических катаклизмов – становится все сложнее и сложнее.



Рысмамбетов Расул