 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 22.08.2022
12:10  Обогащение Ирана: как ядерная сделка скажется на мировом рынке нефти
12:08  Херсон, Харьков, Запорожье под Киев, хотя Зеленский сооружает укрепрайоны, больше не лягут
12:07  Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы друг друга
12:02  О банках и билетах в новый Казахстан, - Расул Рысмамбетов
11:55  Катастрофический вывод войск США из Афганистана: год спустя, - Джек Макферрин
11:08  В Кировограде найден мертвым в своем доме начальник областного СБУ Наконечный
10:26  В России задержан боевик ДАИШ, "готовивший теракты против политиков Индии"

10:19  Запад сегодня особенно ненавидит русских за свою собственную зависимость от российских газа и нефти, - Иван Гоффман
10:16  Чем Каспий хуже Черного? Новые курортные возможности
09:42  В УзбГНК опровергли сообщения об утечке данных налогоплательщиков
08:58  Правительство Узбекистана начало процесс приватизации Uzbekistan Airways
08:32  "Северный поток" встает на паузу
08:26  Сокровища Тайбейского Гугуна могут вывезти в Америку и Японию: над бесценными коллекциями нависла угроза
08:22  Запад - прожорливый и завистливый - уточнения о колониальных империях, - Игорь Шумейко
07:34  Российская нефть разлилась по Китаю, - Къ
07:31  Пекин и Москва позаботятся о безопасности ЦА. В Самарканде ожидают встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина
00:41  США идут к третьей мировой и даже не понимают этого, - The Hill
00:02  Девять лет войны полковника Пешкова. На военные операции в Афганистане он летал, как на работу
Воскресенье, 21.08.2022
22:33  Работники "Каракудыкмуная" в Мангистау третьи сутки на забастовке (видео)
22:12  Гагаузы просят защиты у России и Турции от Румынии, - Светлана Гамова
17:59  Запад готовит Эрдогану ловушку, - Станислав Тарасов
17:58  Ядерная сделка: США и Иран выходят на финишную прямую
11:12  ГКЧП. Последний аккорд, - Александр Проханов
11:03  В туркменском Мары тысячи людей разгромили торговый центр из-за несостоявшейся лотереи
10:46  Обладатели статуса переселенца из Туркменистана в Россию будут получать ВНЖ минуя РВП
10:29  Что нам делать в холодной Германии?": как немцы превозмогают кризис, - МК
10:25  СПГ из-за роста цен стал недоступен для ряда стран Азии
09:56  Засуха привела к резкому удорожанию хлопка - на 30%
08:33  Саудовская Аравия построит в Узбекистане крупнейшую в мире ветроэлектростанцию мощностью 1,5 ГВт
08:25  Покушение на российского ученого геополитика Александра Дугина. При взрыве погибла его дочь Дарья
00:38  Кыргызские министерства не хотят переходить на "цифровой формат"
00:25  Китайские дроны снова бросают вызов Вашингтону по всему миру
00:11  Призраки ядерной войны и глобального голода в стратегии США, - А.Игнатьев
00:09  Нулевой ковид и экономические беды Шанхая, - В.Катасонов
00:01  Германия выразила готовность запустить "Северный поток - 2": заговорили о "белом флаге"
Суббота, 20.08.2022
23:27  В ЮАР на престол возведен новый король зулусов Мисузулу Синкобиле Зулу
23:20  Путин готов возглавить "антизападный лагерь" на саммите G20 в Индонезии
21:27  Авиационный учебный центр забрали у минобороны Казахстана
19:18  Исламисты из "Аш-Шабаб" захватили отель в Могадишо: идет бой, более 20 погибших
13:01  "Стражники Поднебесной" - Как частные военные компании защищают китайский капитал в Центральной Азии?
12:30  Казахстанскую дочку Сбербанка продали "Байтереку" - получился Dalabank
11:27  Пропавшие ценные гобелены художника Твердохлебова нашли сгнившими на крыше Академии наук в Алматы
10:04  С какой валютой лучше дружить рублю? - В.Катасонов
09:50  Известные бишкекские бизнесмены братья Абдуллаевы хранили арсенал оружия
09:46  Релоканты в Кыргызстане: как они меняют местный рынок IT-специалистов, - Наркыз Сабырова
09:33  WADA наконец-то занялась бездопинговыми норвежскими спортсменами
09:16  Уйду я от вас.... Обиженный экс-минздрав Киргизии Бейшеналиев (Аконит) покидает страну
08:16  Ручьепожатие крепкое. Репортаж А.Колесникова о встрече Путин-Токаев
08:03  Душманы на Украине: Америка сделала ставку на своих недавних врагов, - СП
07:57  Что не так с программой льготного автокредитования в Казахстане? - Алма Бектенова
07:44  Украина начала расследование по делу олигархического "Батальона Монако"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
О банках и билетах в новый Казахстан, - Расул РысмамбетовО банках и билетах в новый Казахстан, - Расул Рысмамбетов
12:02 22.08.2022

О банках и билетах в новый Казахстан

В последние несколько лет многие банки Казахстана снизили активность. C 2010 года – банки осваивали госпомощь. Далеко не все, однако немало.

А с началом ковидной пандемии банки затихли – потому что было очевидно, что финансовые институты на грани выживания. При этом сложно было понять – какой кризис оказался труднее: ипотечный кризис в США или ковидный в 2020–2022 или военный конфликт в Украине?

Как ни странно, банки в ковид выжили, особенно те, который налаживали IT, приложения, альянсы с крупными сетями розничных продаж.

Из приведенной сводной таблицы по данным Нацбанка можно констатировать следующее.

Активы банков растут и с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года поднялись до 39,2 трлн. тенге. При этом вторая часть 2021 года была чуть лучше для наших банков.

Не знаю, как удается нашим банкам, но процент проблемных кредитов низкий для нынешней экономической ситуации. Да, в ЕС такие показатели около 2,5% от числа займов, а у нас – 3,61%, но мы же видим какие большие у нас Фонд проблемных кредитов (который выкупал банковские проблемы) и КУСА (компании по управлению стрессовыми активами в структуре банков).

Растут депозиты в банках и интересно, что в этот рост значительный вклад внесли физические лица.

Факт снижения капитала можно объяснить или сделкой Сбера, неблагоприятным рынком или – вероятнее всего – просто середина года, это когда банки выдали кредиты и теперь ждут, что клиенты начнут выплачивать проценты уже с осени.

Однако за этими мирными цифрами таятся стратегические дамокловы мечи.

Как видно из следующей таблицы, быстрее всего растут займы физическим лицам. В 2022 году потребительские займы выросли с 6 трлн. тенге до 6,6 трлн. Только наивный человек может назвать такой рост потребительских кредитов – умным подходом к кредитам со стороны граждан. Быстрый, самый быстрый рост потребительских кредитов означает скорее быстрое, неожиданно быстрое обеднение граждан.

Другими словами, с 10 млрд. долларов несколько лет назад, портфель одних только потребительских кредитов вырос до 12+ млрд. долларов, а значит основным драйвером роста у банков стали именно беднеющие граждане. Это кстати отнюдь не аргумент в копилку тех, кто считает, что "люди закредитованы". Реальная и основная причина популярности кредитов в низких доходах населения, низком качестве создаваемых рабочих мест и других факторах реальной экономики.

Можно ругать банки, что они не финансируют бизнес. Но у этого есть объяснение: строгое, пусть и справедливое законодательство в отношении залогов, оценки имущества, резервных требований – сделали свое дело и демотивировали банки давать кредиты под бизнес.

Кроме того, не следует забывать, что в немалой степени на это повлияли кредиты связанным сторонам (проще говоря, друзьям или акционерам банков), а также коррупция в среднем звене менеджмента – на искоренение коих была направлена часть регулирования.

Вполне вероятно, что серьезные ниши займут те, кому выгоднее работать на российском рынке из Казахстана. Те самые пресловутые релоцированные компании. У них много денег, отработанные процедуры, умение работать с плохой логистикой – а значит у них все шансы успешной работы в Казахстане. Да и банкам будет интереснее их финансировать. Тем более большинство таких компаний – с международной пропиской.

К этому надо добавить, что в рамках транзита Старый-Новый Казахстан, не все крупные компании смогут выжить, часть их них просто будут отрезаны от привычных источников дохода в бюджете, а значит, у банков будет меньше надежных заемщиков, которые хранят свои деньги на счетах.

Если посмотреть на среднесрочные планы правительства, опубликованные в официальных источниках – частному бизнесу потребуются значительные вливания, кредиты и поддержка. А значит банки будут стоять перед дилеммой – выдавать кредиты самим или ждать, когда правительство будет распаковывать Нацфонд и проводить госсредства через банки. Проводить средства из планов правительства через банки – старая, избитая тема. Мы избаловали банки, когда поддерживали ауыл, программу чистой воды, застройщиков. С ауылами проблемы, чистая вода в регионах – редкость, а застройщики из маленьких скромных фирмочек превратились в наглых олигархов, которые диктуют свою волю всем. А банки радуются государственным планам – как своим.

Вот почему надо не помогать банкам, а мотивировать их давать кредиты бизнесу. Например, у них есть одна загвоздка, которую они решить не в состоянии – регулирование. Поэтому, чтобы возродить дух предпринимательства, как говорят animalspirits, какие-то кредитные риски можно страховать, предложить банкам кредитовать МСБ, сделав бизнес риски более предсказуемыми, попутно снижая зависимость банков от вложений в государственные ценные бумаги (ГЦБ).

Если банки будут вкладываться меньше в ГЦБ, это мотивирует и Минфин быть более требовательным к формированию бюджета. Все это постепенно должно в идеале привести к той самой финансовой дисциплине, о которой говорил президент, но которую никто не торопится внедрять.

Что касается надежности банков – исходя из действий президента и правительства видно, что "ронять" банки не собираются, "раскулачивание" не грозит, а вывод капитала в условиях геополитических катаклизмов – становится все сложнее и сложнее.

Рысмамбетов Расул

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661158920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ручьепожатие крепкое
- В Казахстане состоялся масштабный Форум волонтеров Центральной Азии
- Алихан Смаилов встретился с руководителями сельхозформирований Павлодарской области
- Глава Министерства торговли и интеграции Серик Жумангарин обсудил с бизнесом вопросы СЗПТ
- "Как устроены закупки КТЖ, насколько там честные процедуры?"
- Встреча секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
- В Казахстане прошла республиканская августовская конференция
- КПК "AMANAT" поручил привлечь к ответственности чиновников на местах за рост цен
- В Казахстане планируют пересмотреть оборотные схемы и работу региональных комиссий по выявлению посредников
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  