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Херсон, Харьков, Запорожье под Киев, хотя Зеленский сооружает укрепрайоны, больше не лягут
12:08 22.08.2022

Как Россия налаживает мирную жизнь на освобожденных территориях

Константин Ольшанский

Россия налаживает мирную жизнь на освобожденных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Сейчас они готовятся к началу учебного года. В Купянске выдают российские паспорта, в Херсоне - открывают цифровое телевидение, а в Мариуполе запускают паромную переправу.

Зачем мэр Краснодара Алексеенко отправился в Харьковскую область

В Харьковской области назначен первый заместитель военно-гражданской администрации - это Андрей Алексеенко. Указ 19 августа подписал глава администрации Виталий Ганчев. Алексеенко в тот же день сложил свои полномочия на прежнем месте работы - он был мэром Краснодара.

Алексеенко в Харьковской области возглавил совет министров, который, по словам Ганчева, займется "финансовыми, экономическими, промышленными процессами".

Алексеенко ранее был первым заместителем губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, он курировал топливно-энергетический комплекс и ЖКХ. Эти навыки ему точно пригодятся на новом месте работы, где предстоят большие восстановительные работы.

Назначение Алексеенко неслучайно еще и вот почему. Краснодарский край ранее взял над собой шефство над освобожденной частью Харьковской области. В начале июля это было около 20% территории региона, заявлял Ганчев.

Крупнейшие города на освобожденной территории - это Изюм (46 тысяч жителей), Купянск (28 тысяч жителей), Балаклея (27 тысяч жителей), Волчанск (18 тысяч жителей). Сам Харьков, к сожалению, пока что остается под контролем Украины.

Ситуация на освобожденной территории напряженная. По словам Ганчева, украинские войска продолжают систематические обстрелы мирных городов. Также возможно проникновение диверсантов. С июля действует военное положение "С целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности".

Несмотря на это, на освобожденной территории нужно не воевать, а налаживать мирную жизнь. Ранее Ганчев подписал соглашение с главой ДНР Денисом Пушилиным об интеграции двух территорий.

У освобожденной части Харьковской области уже появились собственный флаг и герб. А 20 августа - на следующий день после назначения Алексеенко премьер-министром - началась паспортизация. В Купянске в торжественной обстановке были выданы первые 10 российских паспортов, рассказал глава граничащего с ЛНР Купянского района Максим Губин.

Сейчас на освобожденной территории работает уже 2 пункта приема документов на получение российского гражданства - в самом Купянске и в Волчанске.

ISW: освобожденные территории быстро интегрируются в состав России

Происходящее в Харьковской области разительно контрастирует с заявлениями Киева о том, что на освобожденных Россией территориях идет некая "партизанская война". Киев, как всегда, выдает желаемое за действительное. Хотя не удается обмануть даже западных экспертов и аналитиков.

Даже американский Институт изучения войны (ISW), который занимает агрессивно проукраинскую позицию, вынужден констатировать: жизнь на освобожденных территориях налаживается. А основная угроза для мирных жителей исходит как раз от самих украинцев, которые готовы жертвовать своими вчерашними согражданами.

Городской совет Мариуполя 18 августа сообщил, что активно идет восстановлением Мариупольского морского порта, чтобы облегчить экспорт металлопродукции в Россию. Это позволит дать еще один стимул для восстановления экономической самостоятельности города, который еще недавно был крупным промышленным центром.

Восстановление порта также может быть использовано для укрепления логистических линий, пишет ISW: советник мэра Петр Андрющенко сообщил 17 августа, что скоро начнет курсировать паром между Мариуполем и Ейском. Правда, сначала только в военных целях.

Также в освобожденном Мариуполе, по сообщению горсовета, идет инвентаризация жилищного фонда. В преддверие начала отопительного сезона власти хотят узнать, сколько домов бросили украинцы. Горсовет сообщил, что брошенное жилье может быть предоставлено чиновникам и их семьям.

Предложение бесплатного жилья - вполне логичный способ, чтобы стимулировать приток управленческих кадров, считают эксперты ISW. "Это позволит административно поддержать интеграцию территории в Российскую Федерацию, а также изменить демографию региона в пользу России", - резюмирует Институт изучения войны.

Киевской пропаганде противостоят бойцы информационного фронта

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов, который и курирует восстановление освобожденных территорий, рассказал журналистам: в приоритете - нормализация питьевого водоснабжения в крупных городах, таких как Донецк.

А мэр Мелитополя Иван Федоров 18 августа рассказал, что решается вопрос с теплоснабжением жителей. Сейчас ведется строительство двух газопроводов, кроме того, перед началом отопительного сезона будут налажены поставки угля. Глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий заверил, что топливом будут обеспечены все "льготные категории" населения.

И все это также резко контрастирует с киевской госпропагандой, которая рисует ужасы пребывания на освобожденных территориях. Объективную картину позволят дать независимые СМИ.

Так, 18 августа в Херсоне торжественно открылся офис возрожденного телеканала "Таврия".

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661159280


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