Убийца Дарьи Дугиной - украинская террористка Вовк перемещалась по России в авто с казахстанскими номерами

19:44 22.08.2022

Убийца Дарьи Дугиной Наталья Вовк: кадры семьи украинской террористки



Дело об убийстве дочери Александра Дугина Дарьи раскрыла ФСБ. Расследование не закончено, но исполнитель найден. 42-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, она же Шабан, служащая запрещенного в России террористического полка "Азов".



42-летняя Вовк с 12-летней дочерью Софией Шабан въехала в Россию на машине Mini Cooper c донецкими номерами в июле. Это, кстати, было уже третье для украинки пересечение российской границы. Номера террористка не раз меняла - ка казахстанские и украинские. На кадрах с пограничных видеорегистраторов видно, как Наталья Вовк с надутыми ботоксом губами и блондинистыми волосами показывает содержимое автомобиля пограничникам. В салоне сидит ее дочка. Появление в этой истории ребенка, которым террористка, по сути, прикрывалась, вызвало у россиян ужас.



Наталья Вовк сняла квартиру в доме, в подъезде Дарьи Дугиной, чтобы следить за ней. Камера наблюдения в подъезде постоянно снимала террористку, которая прожила в съемной квартире с дочерью две недели. Девочку Вовк взяла с собой на фестиваль "Традиция", после которого была взорвана машина Дарьи Дугиной.



Тем временем на украинских сайтах на продажу был выставлен тот самый "Мини Купер", который использовала в России террористка. Его продавал некто Данил Шабан, однофамилец дочери Вовк. Мы нашли его фото в соцсетях - Шабан значится жителем Мариуполя и есть информация о том, что он вступил в полк "Азов". Очевидно, преступники хотели избавиться от машины после теракта, да так, чтобы еще и подзаработать.



И, наконец, самое интересное. Оказалось, что Наталья Вовк (Шабан) давно находится в открытой базе, которую ведут волонтеры, занимающиеся расследованием военных преступлений на Украине. Вовк - кадровая военнослужащая, причем в ее военном билете стоит номер части, к которой приписан и "Азов".



Россию Вовк покинула после теракта и направилась в Эстонию



Мы публикуем фото украинской террористки и ее семьи.