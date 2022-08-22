Турция клянется США, что не поможет России обойти санкции, - СП

19:48 22.08.2022 Вашингтон вытягивает у Анкары обещание не сближаться с Москвой слишком сильно

Светлана Гомзикова



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Аждар Куртов



Турция не позволит использовать себя для обхода Россией западных санкций. Такое обещание замминистра турецкого Минфина Юнус Элиташ дал своему американскому коллеге Уолли Адейемо в ходе телефонного разговора, который состоялся в конце минувшей недели.



Об этом сообщает агентство Bloomberg.



Американский чиновник выразил обеспокоенность по поводу того, что Москва якобы использует Анкару для уклонения от ограничений, введенных США и тремя десятками других государств Запада. В ответ Элиташ заверил, что Турция этого не допустит, хотя сама воздерживается от присоединения к антироссийским санкциям, поскольку Россия является ключевым поставщиком газа и нефти для его страны.



Также он напомнил, что Турция продолжает поставлять Украине беспилотники и не поддерживает действия российской армии.



За пару дней до разговора чиновников издание Politico со ссылкой на анонимный источник в правительстве США сообщило, что Белый дом может рекомендовать американским компаниям сократить сотрудничество с Анкарой, если она заключит с Москвой "формальное экономическое партнерство".



Как выразился этот представитель администрации, "Турция должна быть глобальным центром притяжения для бизнеса и капитала, но близкие отношения с Россией создадут реальные риски" для ее интеграции с остальным миром.



Не скрывают своего раздражения по поводу углубления российско-турецкого экономического сотрудничества и в Брюсселе. Там, по сведениям Financial Times, даже потребовали от Анкары объяснений касательно растущего товарооборота между странами.



Речь идет о том, что объем поставок товаров из Турции в Россию в июне вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 52% - к показателям мая. Экспорт республики достиг 791,4 млн. долларов.



"Это не здорово и не воспринимается хорошо в Евросоюзе", - цитирует британское издание некое официальное лицо ЕС.



Какое, казалось бы, дело брюссельским бюрократам до торговых контактов Турции, которая не является членом Сообщества. Но западных "партнеров", по всей видимости, очень возбудила встреча двух президентов - Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи 6 августа, на которой они договорились довести товарооборот между странами до 100 млрд. долларов, а также о применение в Турции карт "Мир" и начале оплаты российского газа турецкой стороной в рублях.



Помешает ли дальнейшему развитию диалога Москвы и Анкары обещание, данное США замминистра финансов Турции? Или Элиташ просто говорит то, что от него хотят услышать, а, на самом деле, Анкара будет действовать, как ей выгодно?



Эти вопросы "СП" адресовала независимому политологу, эксперту по Турции и странам Центральной Азии Аждару Куртову:



- Турция - страна восточная. А все, кто сталкивался с представителями Востока, знают, что на Востоке традиционно, в течение многих тысяч лет, одно из высших положительных (именно положительных) качеств в восприятии населения, это хитрость.



Если взять восточные сказки (необязательно только турецкие), скажем, классические сказки "Тысячи и одной ночи", то главный герой там отнюдь не воин, как у многих других народов. А именно купец, который достигает большой славы за счет обмана покупателей.



Поэтому хитрость, это неотъемлемая часть менталитета восточного человека. И Турция в данном случае не является исключением, политики там активно ее использовали и используют.



Действительно, Турция сейчас не является участником антироссийских санкций. Больше того, она активно развивает отношения с Россией по разным направлениям - военно-техническое, торгово-экономическое экономическое, туризм и многое другое. С точки зрения подходов Запада - т.е. США и стран Европейского союза - это является прямым нарушением санкционной политики.



Тем не менее, Турция идет на это, потому что она получает колоссальную выгоду. По сути дела, резко растет товарооборот между нашими странами. Турецкие товары замещают очень многие товары из стран Запада, которые присутствовали раньше на российском рынке. И перспективы у деловых кругов Турции очень и очень большие.



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Но дело не только в хитрости. Такая политика для Анкары рациональна.



"СП": - Поясните.



- Ведь Запад не раз обманывал саму Турцию. Обманывал, в частности, тем, что десятилетиями дергал перед ней, как перед осликом, "морковку" для того, чтобы Турция стремилась вступить в Европейский союз. Но туда ее не пускали.



Турки это прекрасно осознают. Поэтому имеют свою линию лавирования между Западом и Востоком и пытаются получать двойные дивиденды.



Есть и еще один фактор - выборы. Турция все-таки не авторитарная страна. Более того, в этой стране уже происходит острая политическая борьба между разными политическими силами.



Сейчас экономическое положение в Турции отнюдь не блестящее, и позиции "Партии справедливости и развития" Эрдогана пошатнулись по сравнению, скажем, даже с периодом пять-десять лет назад. Поэтому попытки Соединенных Штатов воздействовать на отдельных турецких политиков, они вполне понятны. Штаты надеются, что, возможно, будет и смена власти после очередных выборов, а если не смена, то корректировка позиции политического руководства Турции.



"СП": - И на чем эти надежды основываются?



- В общем-то, они не безосновательные. Дело в том, что Турция не раз показывала и показывает, в том числе и в отношениях с Россией, что она способна одновременно играть на нескольких досках. Что называется, и нашим, и вашим: покупать у России зенитно-ракетные комплексы, и одновременно поставлять Украине БПЛА "Байрактар" военного назначения.



Поэтому эти высказывания надо воспринимать как данность, и, в известной степени, даже неизбежность.



Россия не собирается, и не будет, я уверен, выкручивать руки Турции, чтобы турецкое руководство однозначно воспринимало позицию только России, а не какую-то другую, в том числе и стран Запада - ЕС и США. Мы умеем находить общий язык с разными партнерами, даже с такими сложными, как Турция.



"СП": - Все же есть впечатление, что Эрдогану Вашингтон позволяет больше, чем другим? Он купил российские С-400, пойдя поперек воли США. Не поддержал антироссийские санкции, не закрыл воздушное пространство для России, выступил против принятия в члены НАТО Финляндии и Швеции. Но в откровенную конфронтацию с Анкарой Штаты стараются не ввязываться…



- Во-первых, Турция, это крупная региональная держава. Кстати, это одна из причин того, что ее не принимали и не собирались принимать в Европейский союз. Потому что она будет самой крупной по численности населения страной ЕС, в случае вступления в эту организацию - со всеми вытекающими последствиями.



Последствия эти будут негативные для других стран, более малочисленных. Так как в некоторых вопросах все-таки решения в рамках ЕС принимаются большинством, корреспондирующимся с численностью населения.



Турция и раньше - не только в отношениях с Россией, но и с другими странами - проявляла своего рода строптивость.



Напомню, ситуацию с Францией, когда после признания парламентом страны геноцида армян 1915 года у Турции возникли открытые конфликты с Парижем. Пятая республики отзывала даже своих послов. А Турция объявляла бойкот французским товарам.



Но эти кризисы проходили.



Да, Турция - член НАТО. И ее выступления против принятия в альянс Финляндии и Швеции, опять-таки, связаны с торговлей. Ведь позиция турецкого руководства отнюдь не состоит в том, что они против вступления этих двух стран в организацию, потому что это ухудшит безопасность в Европе, на чем акцентирует как раз внимание Россия. Они торгуются. Пытаются добиться удаления из этих стран представителей оппозиционных турецких сил курдской национальности. Вот что для них главное.



"СП": - Что еще, по-вашему, позволяет Турции вести достаточно независимую политику?



- Турции, действительно, многое удается в силу ее выгодного географического положения - своего рода хаба не только для авиасообщения и транспортного сообщения, но и для поставок энергоресурсов. И у Анкары есть рычаги, которыми она может воздействовать, прежде всего, на страны Европы.



В военном отношении турецкая армия самая сильная и дисциплинированная в НАТО (без учета армии США), это тоже надо учитывать. Потому что Турции военная служба считается приоритетом. И молодой человек, который не служил в вооруженных силах, он имеет большие проблемы с тем, чтобы найти себе спутницу жизни. Таково восприятие местного населения.



А потому турецкие вооруженные силы являются очень серьезным компонентом Североатлантического альянса. И просто так, даже в силу этого обстоятельства, отталкивать Турцию и наказывать ее никто, в общем-то, не хочет. Поэтому и наказания эти не являются радикальными, действительно, серьезными для Турции.



Вспомним, после заключению контракта по приобретению российских ЗРК С-400, американцы отказались поставлять Турции истребители новых модификаций F-35. Ну и что? Турция это спокойно пережила и своего решения не изменила.



22 авг. 22 Источник - svpressa.ru

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