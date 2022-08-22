 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 22.08.2022
22:23  Путин подписал указ о награждении Дарьи Дугиной Орденом Мужества посмертно
21:45  Эмомали Рахмон произвел кадровые назначения в судебных органах и силовых структурах
21:11  В борьбе за власть Эрдоган готов провести досрочные выборы, - НГ
21:05  Талибы доверили войну с северной оппозицией - специальному командующему экс-узнику Гуантанамо Закиру
20:16  "Как устроены закупки КТЖ, насколько там честные процедуры?" - Данияр Ашимбаев
19:56  Суд оправдал экс-ответсека МИД Казахстана Карашева и экс-посла РК в Ташкенте Утембаева. Взяточка была, но маленькая-маленькая
19:48  Турция клянется США, что не поможет России обойти санкции, - СП

19:44  Убийца Дарьи Дугиной - украинская террористка Вовк перемещалась по России в авто с казахстанскими номерами
12:10  Обогащение Ирана: как ядерная сделка скажется на мировом рынке нефти
12:08  Херсон, Харьков, Запорожье под Киев, хотя Зеленский сооружает укрепрайоны, больше не лягут
12:07  Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы друг друга
12:02  О банках и билетах в новый Казахстан, - Расул Рысмамбетов
11:55  Катастрофический вывод войск США из Афганистана: год спустя, - Джек Макферрин
11:08  В Кировограде найден мертвым в своем доме начальник областного СБУ Наконечный
10:26  В России задержан боевик ДАИШ, "готовивший теракты против политиков Индии"
10:19  Запад сегодня особенно ненавидит русских за свою собственную зависимость от российских газа и нефти, - Иван Гоффман
10:16  Чем Каспий хуже Черного? Новые курортные возможности
09:42  В УзбГНК опровергли сообщения об утечке данных налогоплательщиков
08:58  Правительство Узбекистана начало процесс приватизации Uzbekistan Airways
08:32  "Северный поток" встает на паузу
08:26  Сокровища Тайбейского Гугуна могут вывезти в Америку и Японию: над бесценными коллекциями нависла угроза
08:22  Запад - прожорливый и завистливый - уточнения о колониальных империях, - Игорь Шумейко
07:34  Российская нефть разлилась по Китаю, - Къ
07:31  Пекин и Москва позаботятся о безопасности ЦА. В Самарканде ожидают встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина
00:41  США идут к третьей мировой и даже не понимают этого, - The Hill
00:02  Девять лет войны полковника Пешкова. На военные операции в Афганистане он летал, как на работу
Воскресенье, 21.08.2022
22:33  Работники "Каракудыкмуная" в Мангистау третьи сутки на забастовке (видео)
22:12  Гагаузы просят защиты у России и Турции от Румынии, - Светлана Гамова
17:59  Запад готовит Эрдогану ловушку, - Станислав Тарасов
17:58  Ядерная сделка: США и Иран выходят на финишную прямую
11:12  ГКЧП. Последний аккорд, - Александр Проханов
11:03  В туркменском Мары тысячи людей разгромили торговый центр из-за несостоявшейся лотереи
10:46  Обладатели статуса переселенца из Туркменистана в Россию будут получать ВНЖ минуя РВП
10:29  Что нам делать в холодной Германии?": как немцы превозмогают кризис, - МК
10:25  СПГ из-за роста цен стал недоступен для ряда стран Азии
09:56  Засуха привела к резкому удорожанию хлопка - на 30%
08:33  Саудовская Аравия построит в Узбекистане крупнейшую в мире ветроэлектростанцию мощностью 1,5 ГВт
08:25  Покушение на российского ученого геополитика Александра Дугина. При взрыве погибла его дочь Дарья
00:38  Кыргызские министерства не хотят переходить на "цифровой формат"
00:25  Китайские дроны снова бросают вызов Вашингтону по всему миру
00:11  Призраки ядерной войны и глобального голода в стратегии США, - А.Игнатьев
00:09  Нулевой ковид и экономические беды Шанхая, - В.Катасонов
00:01  Германия выразила готовность запустить "Северный поток - 2": заговорили о "белом флаге"
Суббота, 20.08.2022
23:27  В ЮАР на престол возведен новый король зулусов Мисузулу Синкобиле Зулу
23:20  Путин готов возглавить "антизападный лагерь" на саммите G20 в Индонезии
21:27  Авиационный учебный центр забрали у минобороны Казахстана
19:18  Исламисты из "Аш-Шабаб" захватили отель в Могадишо: идет бой, более 20 погибших
13:01  "Стражники Поднебесной" - Как частные военные компании защищают китайский капитал в Центральной Азии?
12:30  Казахстанскую дочку Сбербанка продали "Байтереку" - получился Dalabank
11:27  Пропавшие ценные гобелены художника Твердохлебова нашли сгнившими на крыше Академии наук в Алматы
10:04  С какой валютой лучше дружить рублю? - В.Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   КАДРЫ   | 
Талибы доверили войну с северной оппозицией - специальному командующему экс-узнику Гуантанамо Закиру
21:05 22.08.2022

22.08.2022

Подавление мятежа на севере Афганистана стало приоритетом Кабула
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Движение "Талибан" (запрещено в России) назначило специального командующего для борьбы с силами сопротивления в северных провинциях Афганистана. Им стал заместитель министра обороны временного правительства Абдул Каюм Закир. Базирующийся в этой части страны Фронт национального сопротивления (ФНС) неделю назад, в первую годовщину падения Кабула, объявил об активизации наступательных действий, что привело к ожесточенным боевым действиям. В экспертной среде отмечают, что мятежники стали создавать для официального Кабула более очевидную проблему с точки зрения легитимности.
Решение о назначении Закира принял верховный лидер "Талибана" мулла Хайбатулла Ахундзада. Зоной ответственности нового командующего стали мятежная провинция Панджшер и район Андабар в провинции Баглан. Именно оттуда в последние дни поступают сообщения об активизации столкновений между талибами и силами сопротивления. Ситуация "на земле" обострилась после того, как в середине августа, когда падению предыдущей кабульской администрации исполнилась первая годовщина, ФНС во главе с Ахмадом Шахом Масудом-младшим объявил об усилении наступательных действий сразу в нескольких районах. Ополченцы рапортовали о десятках погибших членов движения "Талибан".

Военные эксперты считают назначение специального командующего талибскими силами в Панджшере и Баглане красноречивым свидетельством, что сопротивление создало проблемы для нынешних властей Афганистана. В аналитике военного портала Long War Journal по этому поводу отмечается, что новая должность Закира представляет собой "очевидный признак того, что ФНС бросает вызов господству "Талибана" в Центральном и Северном Афганистане".

Закир является одним из наиболее известных полевых командиров радикального движения. После начала боевой миссии США и западных сил в Афганистане в 2001 году он стал принимать активное участие в боях на стороне "Талибана", затем был схвачен американскими военными и направлен в тюрьму на военной базе Баграм. Впоследствии его перевели в печально известное пенитенциарное учреждение в Гуантанамо. После того как Закиру удалось выйти на свободу и вернуться на родину, он в очередной раз примкнул к своим соратникам. Причем "американский" опыт, как кажется, помог полевому командиру уверенно застолбить себе место на вершине талибской иерархии.

Когда в 2016 году прежний верховный лидер "Талибана" мулла Ахтар Мансур был ликвидирован в результате ракетного удара американских беспилотников, Закир рассматривался в числе претендентов на пост преемника наряду с Сираджуддином Хаккани – лидером "Сети Хаккани" (запрещена в России), наиболее радикальной и экстремистской фракции "Талибана". Не исключено, что на эти предположения повлияла его предполагаемая близость к основателю группировки – мулле Омару. Принято считать, что Закир имеет особый вес в военных кругах "Талибана". В первые месяцы после падения в 2021 году администрации экс-президента Ашрафа Гани командира называли ответственным за обеспечение безопасности в столице.

В последние недели страхи высшего звена "Талибана" за устойчивость системы власти многократно усилились в связи с ликвидацией в Кабуле лидера "Аль-Каиды" (запрещена в России) Аймана аз-Завахири. Соратников Хаккани Вашингтон открыто обвинил в укрывательстве одного из наиболее разыскиваемых террористов. Более того, Кабул повысил бдительность по отношению к соседям: по ряду предположений, одна из близлежащих стран согласилась предоставить США свою территорию для организации загоризонтной операции по обезглавливанию "Аль-Каиды". С учетом подчеркнуто оппозиционного отношения Таджикистана к талибам и его слабо скрываемых связей с ФНС Душанбе не может не рассматриваться талибами в числе основных подозреваемых.

На минувшей неделе лидеры "Талибана" провели встречу в Кандагаре, где обсуждались детали проведенной США операции по устранению аз-Завахири на территории Кабула. Что интересно, итоговое заявление командиров содержало недвусмысленный сигнал соседям Афганистана. Участники собрания пригрозили им серьезными последствиями в том случае, если выяснится, что одна из этих стран предоставила США свое воздушное пространство для трансграничной атаки. Впрочем, кто именно помог Вашингтону реализовать свои планы по убийству лидера "Аль-Каиды", до сих пор остается тайной. Администрация президента Джозефа Байдена предоставила ограниченную информацию об ударе, чтобы не подставлять партнеров.

"Очевидно, подавление сопротивления в Панджшере как в военном, так и идеологическом плане для талибов начинает приобретать приоритетный характер, – заметил в разговоре с "НГ" научный сотрудник Института востоковедения РАН и директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. – Это было заметно и по выступлению верховного лидера движения в Кандагаре. Руководство талибов в качестве аргумента в пользу международного признания новых властей постоянно указывает на полный контроль над всей географией Афганистана". На этом фоне партизанская деятельность в Панджшере и Андарабе представляет собой головную боль для Кабула, отмечает эксперт.

"С другой стороны, нынешнее положение не может сохраняться вечно. В то время когда ожидается рост недовольства со стороны населения, существование любого очага сопротивления может представлять опасность для новых властей", – заключил собеседник "НГ".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661191500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ручьепожатие крепкое
- В Казахстане состоялся масштабный Форум волонтеров Центральной Азии
- Алихан Смаилов встретился с руководителями сельхозформирований Павлодарской области
- Глава Министерства торговли и интеграции Серик Жумангарин обсудил с бизнесом вопросы СЗПТ
- "Как устроены закупки КТЖ, насколько там честные процедуры?"
- Встреча секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
- В Казахстане прошла республиканская августовская конференция
- КПК "AMANAT" поручил привлечь к ответственности чиновников на местах за рост цен
- В Казахстане планируют пересмотреть оборотные схемы и работу региональных комиссий по выявлению посредников
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  