Талибы доверили войну с северной оппозицией - специальному командующему экс-узнику Гуантанамо Закиру

21:05 22.08.2022

22.08.2022



Подавление мятежа на севере Афганистана стало приоритетом Кабула

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Движение "Талибан" (запрещено в России) назначило специального командующего для борьбы с силами сопротивления в северных провинциях Афганистана. Им стал заместитель министра обороны временного правительства Абдул Каюм Закир. Базирующийся в этой части страны Фронт национального сопротивления (ФНС) неделю назад, в первую годовщину падения Кабула, объявил об активизации наступательных действий, что привело к ожесточенным боевым действиям. В экспертной среде отмечают, что мятежники стали создавать для официального Кабула более очевидную проблему с точки зрения легитимности.

Решение о назначении Закира принял верховный лидер "Талибана" мулла Хайбатулла Ахундзада. Зоной ответственности нового командующего стали мятежная провинция Панджшер и район Андабар в провинции Баглан. Именно оттуда в последние дни поступают сообщения об активизации столкновений между талибами и силами сопротивления. Ситуация "на земле" обострилась после того, как в середине августа, когда падению предыдущей кабульской администрации исполнилась первая годовщина, ФНС во главе с Ахмадом Шахом Масудом-младшим объявил об усилении наступательных действий сразу в нескольких районах. Ополченцы рапортовали о десятках погибших членов движения "Талибан".



Военные эксперты считают назначение специального командующего талибскими силами в Панджшере и Баглане красноречивым свидетельством, что сопротивление создало проблемы для нынешних властей Афганистана. В аналитике военного портала Long War Journal по этому поводу отмечается, что новая должность Закира представляет собой "очевидный признак того, что ФНС бросает вызов господству "Талибана" в Центральном и Северном Афганистане".



Закир является одним из наиболее известных полевых командиров радикального движения. После начала боевой миссии США и западных сил в Афганистане в 2001 году он стал принимать активное участие в боях на стороне "Талибана", затем был схвачен американскими военными и направлен в тюрьму на военной базе Баграм. Впоследствии его перевели в печально известное пенитенциарное учреждение в Гуантанамо. После того как Закиру удалось выйти на свободу и вернуться на родину, он в очередной раз примкнул к своим соратникам. Причем "американский" опыт, как кажется, помог полевому командиру уверенно застолбить себе место на вершине талибской иерархии.



Когда в 2016 году прежний верховный лидер "Талибана" мулла Ахтар Мансур был ликвидирован в результате ракетного удара американских беспилотников, Закир рассматривался в числе претендентов на пост преемника наряду с Сираджуддином Хаккани – лидером "Сети Хаккани" (запрещена в России), наиболее радикальной и экстремистской фракции "Талибана". Не исключено, что на эти предположения повлияла его предполагаемая близость к основателю группировки – мулле Омару. Принято считать, что Закир имеет особый вес в военных кругах "Талибана". В первые месяцы после падения в 2021 году администрации экс-президента Ашрафа Гани командира называли ответственным за обеспечение безопасности в столице.



В последние недели страхи высшего звена "Талибана" за устойчивость системы власти многократно усилились в связи с ликвидацией в Кабуле лидера "Аль-Каиды" (запрещена в России) Аймана аз-Завахири. Соратников Хаккани Вашингтон открыто обвинил в укрывательстве одного из наиболее разыскиваемых террористов. Более того, Кабул повысил бдительность по отношению к соседям: по ряду предположений, одна из близлежащих стран согласилась предоставить США свою территорию для организации загоризонтной операции по обезглавливанию "Аль-Каиды". С учетом подчеркнуто оппозиционного отношения Таджикистана к талибам и его слабо скрываемых связей с ФНС Душанбе не может не рассматриваться талибами в числе основных подозреваемых.



На минувшей неделе лидеры "Талибана" провели встречу в Кандагаре, где обсуждались детали проведенной США операции по устранению аз-Завахири на территории Кабула. Что интересно, итоговое заявление командиров содержало недвусмысленный сигнал соседям Афганистана. Участники собрания пригрозили им серьезными последствиями в том случае, если выяснится, что одна из этих стран предоставила США свое воздушное пространство для трансграничной атаки. Впрочем, кто именно помог Вашингтону реализовать свои планы по убийству лидера "Аль-Каиды", до сих пор остается тайной. Администрация президента Джозефа Байдена предоставила ограниченную информацию об ударе, чтобы не подставлять партнеров.



"Очевидно, подавление сопротивления в Панджшере как в военном, так и идеологическом плане для талибов начинает приобретать приоритетный характер, – заметил в разговоре с "НГ" научный сотрудник Института востоковедения РАН и директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. – Это было заметно и по выступлению верховного лидера движения в Кандагаре. Руководство талибов в качестве аргумента в пользу международного признания новых властей постоянно указывает на полный контроль над всей географией Афганистана". На этом фоне партизанская деятельность в Панджшере и Андарабе представляет собой головную боль для Кабула, отмечает эксперт.



"С другой стороны, нынешнее положение не может сохраняться вечно. В то время когда ожидается рост недовольства со стороны населения, существование любого очага сопротивления может представлять опасность для новых властей", – заключил собеседник "НГ".