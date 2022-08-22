В борьбе за власть Эрдоган готов провести досрочные выборы, - НГ

21:11 22.08.2022

Противники президента Турции могут просто не успеть организовать эффективную избирательную кампанию

Геннадий Петров

22 авг. 22

Турецкий лидер пока еще популярен, но число его сторонников быстро уменьшается.

Министерство юстиции Турции объявило на днях, что всеобщие (парламентские и президентские) выборы в стране состоятся 18 июня 2023 года. Однако ряд дипломатов ЕС сообщили прессе на условиях анонимности, что, по их данным, сроки голосования могут быть сдвинуты на эту осень. Якобы на это собирается пойти президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его рейтинг падает, и президент опасается, что может растерять популярность к следующему году.



Глава турецкого Министерства юстиции Бекир Боздаг в интервью газете Milliyet назвал дату выборов еще в пятницу, 19 августа. Кроме того, он подтвердил, что Эрдоган имеет право переизбраться. Таким образом, Минюст отверг аргументы оппозиции. Она настаивала, что Эрдоган не имеет права баллотироваться в президенты, так как он уже избирался главой государства два раза подряд. Боздаг же пояснил, что новый президентский срок для действующего лидера будет вторым, а не третьим. Ведь в 2018 году Турция перешла от парламентской к президентской форме правления. Следовательно, первый срок Эрдогана не считается. Словом, Минюст еще раз подтвердил свою репутацию управляемой главой государства структуры.



Между тем уже в воскресенье немецкая Welt am Sonntag со ссылкой на свои источники в Европейской службе внешнеполитической деятельности и среди дипломатов ЕС сообщила, будто бы Эрдоган готовится к проведению досрочных, по крайней мере президентских выборов. Якобы они состоятся уже этой осенью, скорее всего в ноябре.



Источники издания именно под этим предвыборным углом рассматривают последние внешнеполитические действия Эрдогана: его намерение провести операцию против курдов в Сирии, неуступчивость во взаимоотношениях с Грецией и особенно готовность стать посредником между Россией и Украиной.



Напомним, что турецкий лидер помог организовать транспортировку украинской пшеницы из Одессы. Эрдоган сделал Турцию площадкой для украино-российских переговоров. Он же готов способствовать проведению встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. По идее, все эти пассы должны убедить Запад, что Эрдоган на международной арене нынче незаменим. Соответственно, и вопросов относительно предстоящих выборов в ЕС и США должны задавать поменьше.



Информация немецкой газеты сразу же вызывает параллели с событиями четырехлетней давности. Тогда всеобщие выборы в Турции были запланированы в 2019 году. Но в апреле 2018-го по инициативе Эрдогана голосование перенесли. Оно состоялось 24 июня 2018 года. Буква закона была соблюдена. Сроки проведения избирательной кампании турецким законодательством четко не определены. Она начинается тогда, когда утвержден список кандидатов. Тем не менее скоротечная избирательная кампания и тогда, и сейчас, безусловно, в интересах власти, а не разрозненной оппозиции, которой нужно время, чтобы договориться о едином кандидате – сопернике Эрдогана.



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Кемаль Кылычдароглу - возможный соперник

Эрдогана на президентских выборах.

Фото ReutersНачиная с 2021 года рейтинги действующего президента падают. Сказывается и усталость турок от долгого правления Эрдогана, и, главное, экономическая ситуация. "Да, рейтинг президента выше, чем у его партии. Да, на какую-то часть избирателей может произвести впечатление его внешнеполитическая активность. Турки со школьной скамьи впитывают почтение к идее величия страны. Но сможет ли эта идея пересилить желудок, большой вопрос", – сказал "НГ" старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский.

Как сообщил 3 августа Институт статистики Турции, в июле инфляция составила 76,9%. Это самый высокий показатель с 1998 года, причем, как утверждает ряд критиков президента, на самом деле ситуация еще хуже. Инфляция в стране начала расти, а курс лиры – падать с осени 2021 года, когда Эрдоган, вопреки советам многих известных экономистов, заставил Центробанк снизить ставку на 14%. Президент хотел подхлестнуть экономический рост, избежать намечающейся стагнации. Объемы промышленного производства, по уверению Эрдогана, действительно выросли. А платой за это стал безудержный рост цен и увеличение безработицы, особенно среди молодежи.



Это, разумеется, не могло не сказаться на предпочтениях избирателей. По данным большинства опросов, за оппозиционные партии готово голосовать в два раза больше избирателей, чем за провластные. Велик, правда, и процент неопределившихся. При этом, по данным июньского опроса компании Metropoll, Эрдоган проиграет во втором туре любому из потенциальных кандидатов в президенты – и мэру Анкары Мансуру Явашу, и мэру Стамбула Экрему Имамоглу, и правому политику, борцу с иммигрантами руководительнице Хорошей партии Мераль Ашкенер, и председателю Республиканской народной партии (РНП) Кемалю Кылычдароглу.



Проблема оппозиции в том, что кандидат на президентских выборах должен быть только один. А пока шесть ведущих оппозиционных партий (их, по регулярному собранию лидеров, именуют "столом шести") на этот счет не определились. Самой сильной кандидатурой пока считается лидер старейшей кемалистской партии Кылычдароглу. Несмотря на это, амбиций других политиков никто не отменял. "Нет кандидата – нет избирательной кампании. Любое дальнейшее промедление пойдет на пользу действующей власти", – пишет колумнист газеты Cumhuriyet Некати Озкан. Скорые выборы, конечно, будут в интересах Эрдогана: его противники, как в 2018 году, могут просто не успеть организовать эффективную избирательную кампанию.



В случае если действующий президент проиграет, конечно, отношения Турции и РФ изменятся. Ни у одного из оппозиционных кандидатов не налажено таких давних и тесных отношений с Путиным, как у Эрдогана, да и занят победитель будет, по крайней мере на первых порах, преодолением наследия предшественника внутри страны.



Впрочем, Надеин-Раевский крайне скептически оценивает возможности оппозиции победить что в этом году, что в следующем. "Суперпрезидентская республика есть суперпрезидентская республика. К тому же большинство голосующих в Турции – это по-прежнему не крупные, а маленькие города и сельская местность. А там, как говорится, важно не кто как проголосовал, а кто как подсчитал", – заключает эксперт.