Эмомали Рахмон произвел кадровые назначения в судебных органах и силовых структурах

21:45 22.08.2022

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 19 августа своим указом назначил новых судей и председателей судов ряда городов и районов страны. В документе имена и фамилии 15 новых служителей Фемиды.



Согласно указу Искандарзода Бахтиер Мустафо освобожден от должности зампредседателя военного суда Душанбинского гарнизона и назначен председателем экономического суда Хатлонской области. Судья суда Мургабского районного суда ГБАО занял кресло председателя Мургабского районного суда.



Председателем Худжандского городского суда Согдийской области стал Ходжизода Мирзошарифа Мирзорахмата, работавший ранее в должности председателя Зафарабадского районного суда. На этом посту он заменил Хомиджона Мухаммадзода, которого глава Таджикистана 30 мая освободил от должности "в связи с совершением поступка, порочащего честь и достоинство судьи".



Фаррух Ганизода, работавший заместителем председателя суда города Истаравшан Согдийской области, отныне будет работать в должности первого заместителя председателя Яванского районного суда Хатлонской области.



Другими указами президента Таджикистана Назарзода Турабек Камол назначен заместителем командующего Пограничными войсками ГКНБ Таджикистана по политико-воспитательной работе, а Назирзода Сафарали - замкомандующего Погранвойсками ГКНБ по тылу.



Пресс-служба президента Таджикистана отмечает, что глава государства назначил на ответственные должности в органах Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Главного управления исполнений уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан, Министерства обороны и других силовых структур "молодых, опытных и квалифицированных работников".



Оппоненты Душанбе заявляют, что кадровые перестановки и назначения в госорганах зависят от воли одного человека, а претендента на государственный пост выбирают из ограниченного числа лиц. Главный критерий выбора – не деловые качества, а преданность президенту страны, отмечают критики таджикских властей.