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В Китае тушат свет и пожары
00:26 23.08.2022

Рекордная жара и засуха привела к отключениям электричества и остановке предприятий

В Китае из-за продолжающейся уже несколько недель рекордной жары и снижения уровня воды в реках, на которых работают ГЭС, местные власти ужесточают меры по экономии электричества. Ограничения затронули ряд крупных предприятий во многих отраслях экономики. Экономисты опасаются, что неблагоприятная погодная ситуация замедлит восстановление экономики КНР, которая в первом полугодии пострадала от жестких локдаунов, введенных властями из-за вспышки COVID-19.

Рекордная жара в Китае привела к понижению уровня воды в реках и пересыханию водоемов

В минувшие выходные власти китайской провинции Сычуань ввели наивысший, красный, уровень погодной угрозы на фоне продолжающейся уже почти месяц рекордной жары. Вчера температура в городе Чэнду поднялась до +43,4°С. 80% электричества провинция с населением 84 млн человек получает от гидроэлектростанций, но из-за жары и засухи уровень воды в реках сильно снизился, что привело к дефициту электроэнергии. Столь же сложная ситуация наблюдается и в провинции Хубэй с населением 58 млн, которая также зависит от ГЭС.

Властям приходится экономить электричество, оставляя его для экстренных служб, больниц, других жизненно значимых объектов, а также для жилого сектора.

В результате промышленные предприятия вынуждены временно приостановить работу: в конце прошлой недели остановились сычуаньские заводы, выпускающие комплектующие для автомобилей, солнечные панели, чипы. Также существенно ограничена работа торговых центров. Остановка этих предприятий ударила по работе заводов в других провинциях, которые не так сильно зависят от работы ГЭС, поскольку получают энергию из тепловых источников, в основном угля.

Шанхайский завод Tesla приостановил производство из-за нехватки компонентов, которые выпускаются на заводах подрядчиков в провинции Сычуань. Предприятия этой провинции выпускают пятую часть всех литиевых батарей, производящихся в КНР. 15% поликристаллического кремния, используемого для солнечных батарей, также производится в провинции Сычуань.

Рекордная жара, вызвавшая засуху и лесные пожары в ряде провинций страны (Сычуань, Хубэй, Хэнань, Цзянси и Аньхой), ударила не только по промышленному сектору. Эти провинции дают примерно половину урожая риса всего Китая. В минувшие выходные Министерство сельского хозяйства КНР заявило о "весьма серьезной угрозе" для урожая зерновых из-за экстремальной жары и засухи в стране. По данным государственного телеканала CCTV, только в провинции Хэнань от засухи и пожаров пострадало около 1 млн га посевов.

Экономисты опасаются, что экстремальные погодные условия, ударившие по целому ряду отраслей, могут серьезно нарушить восстановление экономики Китая.

Хозяйство страны уже пострадало от жестких локдаунов, которые в первом полугодии вводило правительство страны на фоне новых вспышек COVID-19. "С учетом антиковидных ограничений, которые все еще актуальны в стране, а также продолжающихся проблем в секторе недвижимости, в последние два месяца над страной летает еще и "черный ворон" нового экстремального события - рекордной жары и засухи",- отмечают аналитики инвестбанка Jefferies.

В Европе жара привела к росту цен на газ

"По нашим оценкам, в прошлом году нехватка электроэнергии замедлила рост китайского ВВП на 0,6%. В этом году показатель может быть существенно больше,- заявила в интервью телеканалу CNBC главный экономист Hang Seng Bank China Дэн Ван.- Сейчас наш прогноз по росту ВВП КНР в этом году находится в районе 4%. Но если такая ситуация (с погодой.- "Ъ") будет продолжаться, я бы сказала, что рост ВВП может составить менее 3%".

Евгений Хвостик

Источник - Коммерсант
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