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|В России в ДТП погибли 14 граждан Кыргызстана
00:34 23.08.2022
"Сводка" (АКИpress) – По меньшей мере 14 граждан Кыргызстана погибли в ДТП, которое произошло в Ульяновской области России.
По предварительным данным МВД РФ, водитель грузовой фуры не затормозил заблаговременно и совершил наезд на стоящий микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовиками.
Как сообщает МИД КР, в результате происшествия погибли 16 человек, в том числе 14 граждан Кыргызстана, еще три кыргызстанца госпитализированы.
ДТП произошло 21 августа около 14 часов по местному времени на трассе "М5-Урал" в Николаевском районе Ульяновской области РФ. Микроавтобус с кыргызстанцами направлялся из Самары в Москву.
Консульские сотрудники посольства Кыргызстана в РФ выехали на место происшествия в целях оказания консульско-правовой помощи.