В России в ДТП погибли 14 граждан Кыргызстана

00:34 23.08.2022

"Сводка" (АКИpress) – По меньшей мере 14 граждан Кыргызстана погибли в ДТП, которое произошло в Ульяновской области России.



По предварительным данным МВД РФ, водитель грузовой фуры не затормозил заблаговременно и совершил наезд на стоящий микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовиками.



