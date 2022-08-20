Выдержит ли ШОС удар США или Туркестан станет пушечным мясом для Вашингтона

00:35 23.08.2022

Александр Савельев



Запад продолжает подготовку к прямой войне с РФ - это не является сенсацией: непредвзятому наблюдателю понятно, что беспрецедентная накачка США и их европейскими союзниками Киева современными тяжелыми вооружениями является одной из форм ведущейся против России гибридной войны.



В Ташкенте 19 августа прошла встреча секретарей Советов безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Россию на ней представлял секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, который выступил с рядом серьезных заявлений.







В числе прочего он подчеркнул, что Запад продолжает подготовку к прямой войне с РФ - это не является сенсацией: непредвзятому наблюдателю понятно, что беспрецедентная накачка США и их европейскими союзниками Киева современными тяжелыми вооружениями является одной из форм ведущейся против России гибридной войны. Бывшая УССР служит лишь инструментом для достижения коллективным Западом своей главной цели - сохранению своего глобального доминирования и сдерживанию роста и влияния новых мировых центров, прежде всего России и Китая. Тем не менее это заявление Николая Патрушева имело непосредственное отношение и к другим участникам встречи.



Секретарь российского Совбеза заявил, что так называемые цветные революции остаются главным инструментом продвижения "демократии по-американски". Среди стран членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС цветные революции или попытки их совершить происходили в Киргизии, Армении, Казахстане и Белоруссии. Все эти ныне независимые государства ранее были союзными республиками в составе СССР, а Белоруссия и Казахстан непосредственно граничат с Россией. Попытки дестабилизировать постсоветское пространство и установить там прозападные антироссийские режимы закономерно беспокоят Москву, поскольку это напрямую угрожает безопасности РФ. Именно в контексте обеспечения безопасности и недопущения деструктивного влияния США в регионе прозвучало другое заявление Николая Патрушева.



"Хотелось бы обратить особое внимание, что Вашингтон по-прежнему не оставляет попыток договориться со странами - соседями Афганистана о создании там, как это указывается, якобы временной инфраструктуры в целях осуществления антитеррористических операций, - сказал Секретарь российского Совбеза. - Именно в таком ключе рассматриваем начавшиеся 10 августа учения "Региональное сотрудничество - 2022" под командованием США и с участием военных из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Пакистана".



Все перечисленные государства являются членами ШОС, Монголия и Афганистан являются наблюдателями. Николай Патрушев открыто предупредил своих коллег по Шанхайской организации о реальной угрозе дестабилизации Средней Азии после возвращения Вашингтона в регион уже не напрямую, а "на плечах" соседей Афганистана. Секретарь Совбеза РФ также заявил, что США пытаются создать свою сеть военных баз вокруг Афганистана. Очевидно, что это встретит крайне резкую реакцию пришедшего к власти в Кабуле режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и приведет к резкой дестабилизации в Средней и Южной Азии вплоть до начала международных военных конфликтов.



Недальновидное участие некоторых партнеров России по ШОС, особенно из числа постсоветских государств, в попытках США вернуться в регион через проецирование военной силы чревато самыми серьезными последствиями, особенно в условиях глобального противостояния. После позорного бегства из Афганистана в 2021 году, резкого обострения отношений США и их союзников с Россией и Китаем вполне вероятно, что Вашингтон намерен дестабилизировать ситуацию в Средней и Южной Азии руками других государств, в том числе стран - членов ШОС. Целью этого удара является не только ослабление позиций России и Китая в регионе, но и ослабление позиций едва ли не единственного эффективного интеграционного инструмента в Евразии.



Участие ряда государств ШОС в военных учениях под руководством Вашингтона, перспектива создания на их территории американских военных баз вызывает обеспокоенность не только у пришедшего к власти в Афганистане Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но также у России и Китая, находящихся в жестком, на грани прямого военного столкновения противостоянии с США и их союзниками.



Действия США и податливость ряда стран - участниц ШОС западной гегемонии противоречат принципам и самим целям создания этой международной организации. Безусловный авторитет ШОС связан с практической направленностью ее деятельности в целях обеспечения региональной и глобальной безопасности, экономического развития региона и масштабного строительства современной инфраструктуры. Именно эти практические достижения ШОС сделали организацию привлекательной для многих государств Евразии, которые стремятся в той или иной форме участвовать в ее работе. Среди них - Иран, ближневосточные нефтедобывающие и газодобывающие страны - ОАЭ, Сирия, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн. Государства Южной и Юго-Восточной Азии - Мьянма, Камбоджа и Непал - также нацелены на совместную работу в рамках ШОС. Президент Реджеп Эрдоган намерен посетить в сентябре саммит глав государств ШОС в Ташкенте, несмотря на членство Турции в НАТО. Шанхайская организация сотрудничества уверенно становится одним из столпов зарождающегося нового многополярного мира, поэтому и является одной из приоритетных мишеней для США. Тот факт, что Вашингтону удается использовать в своих целях сравнительно недавно созданные постсоветские государства, говорит больше о политической незрелости их руководства и желании продемонстрировать умение усидеть сразу на нескольких стульях, чем о провале самой ШОС.



Шанхайской организации сотрудничества предстоит принять непростые решения в крайне турбулентной международной обстановке. Вполне вероятно, что эти решения несколько ослабят готовность Вашингтона продолжать дестабилизировать ситуацию в Евразии и приведут руководство некоторых стран ШОС, особенно постсоветских, к проведению рациональной внешней политики и эффективному участию в работе по недопущению дестабилизации региона. Только такая позиция отвечает целям ШОС и их собственным национальным интересам.