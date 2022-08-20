У Ирана лучшие перспективы в российском автопроме, чем у Турции или Китая

00:36 23.08.2022 Персидские технологии помогут компенсировать отставание РФ в современном производстве



Анатолий Комраков



Россия и Иран готовы подписать большое соглашение по технологическому сотрудничеству. В Москву на традиционную автомобильную выставку приехала весьма представительная делегация иранских промышленников. РФ может получить из Ирана не только недостающую готовую продукцию, но и опыт развития собственного производства в условиях санкционных запретов. Персидские технологии авиа- и автопрома, а также судостроения могут быть востребованы в современной России.



Иран и Россия планируют подписать соглашения для расширения сотрудничества в судостроительной, авиационной и автомобильной промышленности, заявил в понедельник агентству ИРНА министр торговли, промышленности и шахт Ирана Фатеми Амин. Он, в частности, рассказал, что 50 иранских компаний представили свою продукцию на выставке запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей (MIMS Automechanika Moscow 2022), которая открылась в понедельник в Москве. Посол Ирана в РФ Казем Джалали назвал беспрецедентным такое широкое присутствие иранских компаний.



Иранцы утверждают, что их представительство на московской автовыставке – самое крупное. В Москву прибыли известные производители не только автозапчастей, но и готовых авто – таких как компании Irankhodro и Saipa. Ожидается, что бизнес-делегация из более 60 человек проведет встречи с российскими представителями как во время выставки, так и при посещении российских автозаводов. От представителей иранской делегации также стало известно, что готовится начало экспорта газовых турбин и наукоемких продуктов в Россию. Ведутся переговоры о создании совместной автомобильной платформы, которая может стать основой ирано-российской или даже ирано-российско-китайской машины.



Иранцы представили на выставке свои новые седаны под названием Iran Khondo Tara. Цена за максимальную версию этой машины может составить от 1,1 до 1,2 млн руб. Опустевший из-за ухода западных компаний авторынок РФ может получить от компании Iran Khodro и новый современный кроссовер – Rira. Он позиционируется как роскошный автомобиль, призванный изменить представление об иранском автопроме не только в самом Иране, но и в мире. Его производство обещают начать в начале 2023 года.



Для внутреннего иранского рынка выпускаются и автомобили на старых французских платформах типа Peugeot 405 (мог бы привлечь россиян, ностальгирующих по фильму Люка Бессона "Такси") или обезображенный багажником бывший хэтчбэк Peugeot 206. Их экспортные перспективы на рынке РФ нужно изучать дополнительно.



"Иранские автопроизводители заинтересованы в выходе на российский рынок, – сказал "НГ" гендиректор компании "Автодом" Андрей Ольховский. – Они давно живут в режиме санкций, и их опыт для нас бесценен. Несмотря ни на какие ограничения, на дорогах Ирана появляются новые модели премиальных брендов. Если у них есть свободный объем автомобилей, который они готовы поставлять на экспорт, то Россия, очевидно, является для них перспективным рынком".



Однако, констатирует эксперт, проблемы входа для иностранных брендов на российский рынок остаются. "Мы сознательно стимулировали производителей размещать сборочные производства на территории России. Дополнительных программ, по которым автопроизводители могут свободно поставлять на льготных основаниях автомобили в РФ, нет, – говорит эксперт. – В связи с этим перспективы входа зарубежных производителей на наш рынок пока неочевидны. Понадобится время, чтобы отработать схемы импорта, протестировать спрос на иранские автомобили, получить отзывы российских покупателей об их качестве. При этом надо понимать, что это будет конкурент для нашего АвтоВАЗа как по цене, так и по основным характеристикам. И если политические договоренности уже есть, то АвтоВАЗу придется непросто – с учетом известных сложностей с комплектующими".



Представить себе сборку иранских авто на территории РФ пока сложно, говорит Ольховский. "Слишком много компонентов нужно локализовать, чтобы промсборка была именно в рамках специального инвестиционного контракта. Чтобы сделать такой процесс возможным, нужно подписать международно-правовые соглашения. С уходом ряда зарубежных производителей в России остались площадки, где осталось оборудование для сборки авто. В любом случае об этом говорить пока рано – начинать надо с поставок автомобилей, собранных в Иране", – отмечает он.



"У Ирана большой опыт поставок своих автомобилей в страны Латинской Америки, Африку, они даже пытались продавать их в Испании. Иран вряд ли сможет претендовать на большую долю российского рынка, зато в плане противостояния санкциям работа с иранскими контрагентами гораздо более безопасна", – сказал "НГ" директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов. Стране есть что предложить, говорит он. "В Иране частично налажено производство запчастей для немецких и японских автомобилей, там хорошо организован выпуск электроники для автомобилей, – перечисляет эксперт. – Там делают упор на выпуск дешевых народных автомобилей".



"У Ирана хорошее турбинное оборудование, пусть устаревшее, но надежное, – говорит Маслов. – В этом направлении может развиваться плодотворное сотрудничество. Они могут поставлять комплектующие для самолетов. Китай жестко соблюдает лицензионные соглашения с производителями авиазапчастей, а Иран против подобных запретов. Причем у иранцев, по их заявлениям, есть компетенции по производству запчастей для самых современных типов западных самолетов, и от производителей опровержения этих заявлений не поступало".



"Сейчас в Москве находится большая делегация из Ирана, они в ходе переговоров представляют свою продукцию, изучают российские предложения, – говорит представитель инжиниринговой компании "2К" Иван Андриевский. – Иран заинтересован в расширении сотрудничества и присутствии на таком большом рынке, как РФ. Обе страны находятся под жесткими санкциями, которые не испугали ни тех, ни других, они обладают полным суверенитетом и идут навстречу друг другу. Иранцы готовы, судя по моему опыту общения, как продавать нам свою продукцию, так и собирать ее здесь с разной степенью локализации. В частности, речь о новом автомобиле, седане, который уже через 2–3 месяца будет представлен вживую в Москве".



Андриевский отмечает, что пока идут первые переговоры, но уже ясно, что найти общий язык с партнерами из Ирана будет несложно. "Члены делегации в основном отлично говорят по-русски, многие учились у нас еще во времена СССР", – отмечает он.



"Главное в этом сотрудничестве – не будет проблем, связанных с санкциями", – сказал "НГ" научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий, автор книги "Персидский бастион" Юрий Лямин. – Иран заинтересован в развитии экспорта высокотехнологичной продукции, но также готов передавать России свои технологии, а также принимать их от нас. Тут возможен бартер, обмен технологиями без оглядки на санкции, валюты и так далее. По некоторым направлениям компетенции у Ирана гораздо более продвинутые: эта страна с 1995 года лишена возможности приобретать новые самолеты западных марок. С тех пор у них развились очень серьезные компетенции по поддержанию авиапарка, в том числе машин компании Boeing, без лицензий от производителей. Их услугами в этом направлении пользуются уже авиакомпании Венесуэлы и Сирии. С другой стороны, у нас гораздо более продвинута работа по авиадвигателям, которые могут быть интересны иранцам".



"У Ирана налажено серийное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разного класса, причем в эту линейку входят и аппараты, создаваемые из очень простых компонентов, – отмечает Лямин. – Мы несколько увлеклись работой над уникальными аппаратами, не имеющими аналогов, работа над которыми по понятным причинам осложнена сейчас. Иран же производит аппараты в больших количествах, в том числе дроны-камикадзе, которые выполняют, по сути, ту же задачу, что и крылатые ракеты, но они гораздо дешевле. К тому же их очень сложно обнаружить, так как при их создании используется много композитных материалов".



"Иран производит большую линейку БПЛА как военного, так и гражданского назначения грузоподъемностью до 200 кг. Такие аппараты могут пригодиться, например, нашему Минздраву для оперативной доставки медикаментов в удаленных районах за Уралом. Наверняка оценит их и "Почта России", которая сможет доставлять срочные отправления, посылки как в интересах государства, так и простых граждан", – говорит Андриевский.



Зампред правительства–министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров встретился в понедельник с Фатеми Амином, сообщили в Минпромторге. Обсуждались перспективы сотрудничества также в сельскохозяйственном и энергетическом машиностроении, фармацевтике. "Ситуация в мире не только создает новые вызовы, но и открывает окно возможностей для углубления партнерских отношений. Мы готовы активно работать с иранскими партнерами во всех сферах, представляющих взаимный интерес", - отметил Мантуров. Источник - НГ

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