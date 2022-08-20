Китай повысил расходы на российские энергоресурсы до 35 миллиардов долларов

00:40 23.08.2022

Bloomberg

США



Китай увеличивает свою зависимость от российских энергоресурсов. После начала спецоперации расходы Китая на российскую сырую нефть, нефтепродукты, газ и уголь выросли до 35 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на таможенные данные КНР за период с марта по июль. При этом в аналогичный период 2021 года этот показатель составил 20 миллиардов долларов.



И хотя стоимость импорта выросла из-за глобального скачка цен на энергоресурсы, Китай закупает у своего стратегического партнера бóльшие объемы, иногда со скидкой.



За июль особенно выросли поставки российского угля (рост 14%, до 7,4 миллиона тонн) и кокса для сталелитейной промышленности (63%, до 2 миллионов тонн).



Россия остается основным поставщиком сырья для китайских нефтеперерабатывающих заводов. Хотя объемы импортированной сырой нефти по сравнению с предыдущим месяцем упали до 7,15 миллиона тонн, это все равно на 8% больше, чем в прошлом году.



Импорт сжиженного природного газа также сократился по сравнению с июнем до 410 тысяч тонн, но все равно на 20% превышает показатели прошлого года. Эта цифра не отражает объемов, поставленных по трубопроводам, а это основной канал, по которому российский газ поступает в Китай.



Несмотря на замедление экономики, в июле Китай увеличил расходы на российские энергоносители до 7,2 миллиарда долларов, в аналогичный период прошлого года показатель составил 4,7 миллиарда долларов.