Экспорт нефти из Казахстана сократился: на КТК вновь не работают два из трех ВПУ

05:03 23.08.2022

Европа готовится к новому сокращению поставок нефти и газа из России. На ремонт встали и нефтяной, и газовый трубопроводы.



Через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) на рынок поставляется около 1% всего мирового экспорта нефти. В понедельник в КТК сообщили, что закачка нефти через два из трех его причалов на черноморском терминале остановилась, передает Экспресс К со ссылкой на Reuters.



Сократились также поставки газа из России. Российский "Газпром" на прошлой неделе объявил о внеплановом техническом обслуживании газопровода "Северный поток-1", который проходит по дну Балтийского моря в Германию.



КТК заявил, что ему пришлось приостановить погрузку со своих причалов ВПУ-1 и ВПУ-2 из-за повреждений в "местах крепления подводных рукавов к резервуарам плавучести". Загрузка осуществляется только с ВПУ-3, поэтому объем экспорта сократился.



Тенгизшевройл (ТШО), представленная Chevron и Exxon, заявил, что экспорт и добыча нефти на месторождении Тенгиз не прерывались. Но добыча снизится в августе - сентябре из-за планового ремонта.



В КТК сообщили, что планируют заменить детали в двух ВПУ и ищут компанию для выполнения этой работы. Консорциум не назвал сроки окончания ремонта.



Два источника, знакомые с этим вопросом, сообщили Reuters, что один ВПУ может покрывать менее 70% нормальной пропускной способности терминала, поэтому Казахстану, который использует КТК в качестве основного маршрута для экспорта нефти, грозит сокращение добычи.



КТК несколько раз сокращал экспорт за последние шесть месяцев.



Ранее в этом месяце компания заявила, что поставки через ее систему значительно сократились из-за ремонтных работ на казахстанских проектах Кашаган и Тенгиз. По словам двух источников, из-за этого для экспорта добываемой нефти достаточно и одного ВПУ. Но это может стать серьезной проблемой, когда добыча увеличится после окончания ремонта на месторождениях.