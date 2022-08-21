Россия должна потребовать выдворить посла Украины в Казахстане Врублевского

05:11 23.08.2022

Политолог: Россия должна потребовать выдворить посла Украины в Казахстане



22 августа 2022, Олеся Отрокова

"Казахстанское руководство должно отреагировать и направить ноту протеста послу Украины, ведь Казахстан – член ЕАЭС и дружественная России страна. Но разжигать публичный скандал не нужно", – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Лепехин. Ранее МИД России отреагировал на призывы украинского посла в Нур-Султане Врублевского к уничтожению русских.



"Само собой, что Россия должна потребовать выдворить посла Украины в Казахстане. Но Казахстан трогать не нужно. Заявление сделал представитель Украины. В отношении тех стран, с которыми Россия работает в дружественном режиме, следует воздержаться от публичных заявлений и действовать по дипломатическим каналам. Например, указать МИДу Казахстана на то, что они оставили без ответа выходку украинского посла, и написать соответствующее заявление президенту Касым-Жомарту Токаеву по своим каналам", – считает гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.



"Русофобские высказывания украинского посла в Нур-Султане не должны оставаться без каких-либо последствий с нашей стороны – как в принципе и любые инсинуации нацистского свойства. Понятно, что казахстанское руководство на самом деле должно отреагировать и направить ноту протеста послу, поскольку Казахстан – член Евразийского экономического союза и дружественная страна по отношению к России", – подчеркнул собеседник. –



"Но разжигать публично это не нужно, чтобы не поддаваться на провокацию украинских дипломатов. Если сейчас начнем нагибать Казахстан, значит, провокация украинского посла удалась".



По мнению Лепехина, в России возникла потребность в создании специальных структур, которые бы анализировали информационное и политическое поле на предмет русофобских и нацистских высказываний для выработки соответствующих мер реагирования. "Украинские дипломаты специально разжигают русофобию разного рода провокациями и инсинуациями, пользуясь любыми случаями для того, чтобы сказать в адрес России что-нибудь оскорбительное или лживое. По каждому такому публичному украинскому деятеля необходимо работать нашим специалистам в области сканирования информации. Тут же давать рекомендации для разработки мер реагирования, – считает политолог. – Все информационное и политическое пространство нужно тщательно отслеживать, чтобы на каждый шаг русофобов на Украине, в Эстонии или Латвии реагировать самым жестким образом".



В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявляет, что чем больше погибнет русских сейчас, "тем меньше придется убивать нашим детям".



Следственный комитет России даст оценку высказываниям Врублевского, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе СК РФ.