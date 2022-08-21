В цифровом мире свобода невозможна - подчинись или умри, - Пол Робертс

05:39 23.08.2022

Пол Крэг Робертс: О темной стороне цифровых государственных денег

В цифровом мире свобода невозможна - подчинись или умри

Пол Робертс

Людям нравится цифровая революция. Она позволяет им работать из дома и избегать напряженных поездок на работу и увиливать от офисной суеты. Молодые люди любят свои мобильные телефоны, которые связывают их с миром. Для писателей Интернет предлагает на данный момент гораздо большую аудиторию, чем мог бы получить синдицированный обозреватель. Но в то время как мы наслаждаемся и наслаждаемся ее преимуществами, тирания, присущая цифровой революции, постепенно усиливает свою хватку в нашей жизни.



Используйте местоимение рода (для указания пола) или сомневайтесь в официальном нарративе - и вы будете заблокированы в социальных сетях. Те же корпорации, которые по федеральному закону обязаны отправлять нам ежегодные отчеты о том, как они защищают нашу частную жизнь, также отслеживают использование нами Интернета с целью создания наших маркетинговых профилей.



ФБР, ЦРУ и АНБ отслеживают наше использование Интернета для выявления возможных террористов, "школьных стрелков", операций с наркотиками и иностранных агентов. Камеры, идентифицирующие лица, в настоящее время установлены на улицах некоторых городов. Создаются базы данных ДНК. Этот список можно продолжать и продолжать.



В Китае цифровая революция сделала возможной систему социального рейтингования. За людьми следят по поводу того, что они говорят, что они читают в Интернете, как они себя ведут, куда они ходят. Полученный профиль определяет права или привилегии пользователя. Человеку, который общается не с теми людьми, критикует правительство, плохо себя ведет, водит машину слишком быстро, слишком много пьет, плохо посещает школу или работу, может быть отказано в водительских правах, паспорте, поступлении в университет или ему может быть ограничен или заблокирован доступ к банковскому счету.



Цифровые деньги - это высшая сила тирании. В системе, где есть только государственные цифровые деньги, нет никакого способа заплатить торговцу наркотиками, проститутке или неофициально дать зарплату. Не существует наличной формы цифровых денег, которые можно было бы положить в наш карман и использовать для анонимных платежей.



Сторонники цифровых денег во многом полагаются на их способность содействовать борьбе с преступностью и уклонением от уплаты налогов. Цифровые деньги позволяют блокировать банковский баланс выпивохи, чтобы предотвратить его использование для покупки алкоголя, а покупки продуктов питания человеком с избыточным весом можно контролировать с помощью рекомендаций по использованию его цифровых денег. Эти ограничения, накладываемые на индивидуальный выбор, рекламируются как меры по охране здоровья.



Но после всего сказанного остается очевидным факт, что те же возможности, которые цифровые деньги передают властям, могут быть использованы для полного контроля над человеком. Предположим, вы возражаете против уничтожения свободы, или разоблачаете коррупцию, или оспариваете официальный нарратив. Власть может заблокировать вам доступ к вашей учетной записи или заблокировать ее использование для оплаты вашего жилья или питания - и тем самым поставить вас на колени.



Как только появятся лишь государственные цифровые деньги, никто не сможет поддерживать оппозиционные сайты или организовать новое политическое движение, чтобы бросить вызов правящей монополии. Протестные движения становятся невозможными. Дальнобойщики и фермеры не смогут покупать топливо для своих автомобилей. Как только в ходу будут исключительно цифровые деньги центрального банка, правительство сможет контролировать все инвестиции. В цифровом мире свобода невозможна. Подчинись или умри.



Вы можете сказать: да, все это возможно, но наша приверженность свободе предотвратит это. В этом ответе есть две неправильные вещи. Одна из них заключается в том, что наши лидеры не привержены свободе. Другая заключается в том, что все это уже происходит.



Вы, возможно, не помните или никогда не знали, что несколько лет назад Греция и Кипр пережили спровоцированный финансовый кризис. На Кипре людям было отказано в доступе к их банковским счетам. В Греции история заключается в том, что правительство было подкуплено, чтобы оно брало кредиты, которые невозможно было обслужить или погасить. Европейский центральный банк при поддержке МВФ потребовал, чтобы Греция выделила деньги, переведя их с расходов на образование и здравоохранение на обслуживание кредитов, высвободив больше государственных средств за счет увольнения государственных служащих и продажи государственных активов - таких, как греческие порты и коммунальные услуги - частным иностранным инвесторам, а также чтобы передать свои охраняемые острова застройщикам недвижимости.



Греческая экономика рухнула. Безработица вынудила многих греков покинуть страну. Лондонская "Таймс" сообщила, что проституцией были вынуждены заниматься так много женщин, что цена их услуг упала до стоимости бутерброда с сыром.



Греция потеряла свой суверенитет и оказалась под властью неизбираемой власти. Теперь тем, кто проводил операции, связанные с разграблением Греции и разорением ее граждан, поставили задачу лишить каждого из нас контроля над нашими собственными деньгами. Проблема наличных денег заключается в том, что они предоставляют суверенитет отдельным лицам. Люди могут иметь наличные деньги в своем распоряжении вне банковской системы. Они могут совершать анонимные платежи. Если тираническое правительство конфискует их банковский счет, то они могут выжить неофициально в наличной экономике. Но когда нет наличных денег, то люди теряют экономический суверенитет.



Конечно, большинство людей больше не платят наличными. Они выписывают чеки и используют кредитные карты, которые возвращают им часть сборов, взимаемых с продавца, или дают им мили авиакомпании, как это делает карта American Express от Delta. Но факт остается фактом: они все еще могут создать денежный резерв для защиты своей независимости. Как только исчезают наличные деньги, исчезает и независимость.



Цифровая валюта уже существует в биткойне и его конкурентах. Но эти криптовалюты являются частными и не предоставляют возможностей контроля. Цифровой валюты Центрального банка пока не существует. Тем не менее уже создана ее как концепцию - CBDC (Central Bank Digital Currency). После того, как название было дано, теперь эта валюта может появиться. И позиция ее сторонников совпадает с позицией Всемирного экономического форума, согласно которой система, контролируемая властью элиты, является моделью Нового мирового порядка. Мы, люди, должны просто принять удобство цифровых денег и отказаться от контроля над нашими собственными делами.



Мой вывод заключается в том, что любые люди, достаточно глупые, чтобы доверить власти цифровую валюту центрального банка, заслуживают того, чтобы быть рабами, которыми они и будут.



Уильям Энгдаль говорит нам, что переход Федеральной резервной системы и других центральных банков от количественного смягчения к количественному ужесточению вызовет цунами разрушения богатства и что страх, который вызовет уничтожение богатства, будет использован для того, чтобы ввести нас в мир, в котором есть только цифровые деньги центрального банка.



Без всякого сомнения, это означает конец свободе и воли. Тирания подавит всякую независимость мысли, выражения и действия.



Автор: Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана. Автор экономической политики американского правительства в 1981-1989 гг., получившей название "рейганомика".



Перевод Сергея Духанова