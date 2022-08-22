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В отношениях России и Казахстана расставляются точки над "е", - Мирас Нурмуханбетов
06:00 23.08.2022

Казахстан
22 августа 2022

Мирас Нурмуханбетов

Не надо быть великим политологом, чтобы сделать вывод о том, что встреча президентов России и Казахстана в прошлую пятницу не принесла желаемого результата для Кремля. С точки зрения Акорды (резиденция главы Казахстана – прим. ИноСМИ.)– однозначно говорить пока рано. И вообще, это была самая загадочная и недоговоренная беседа на высшем уровне за все 30 лет двусторонних отношений. Попробуем немного договорить за них и приоткрыть загадку "Сочи-2022".

Странный визит

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина на территории последнего, по идее, должна была расставить точки над "i" во взаимоотношениях двух стран, но создалось устойчивое мнение, что это на самом деле были точки над "е". У многих, в том числе у западных наблюдателей, остается в памяти скандальный Петербургский экономический форум, когда Касым-Жомарт Кемелевич дипломатично не признал то, за что сейчас хозяин мероприятия проводит военную спецоперацию.

Многие предполагали, что Путин попытается взболтать осадок, оставшийся после Питера, мол, именно для этого он позвал казахского президента. На самом деле, для Москвы сейчас важно другое – удостовериться в союзнических настроениях Нур-Султана, но при этом потребовать большего – и, по привычке, с позиции "старшего брата".

Именно это стало причиной того, что Токаева в аэропорту Адлера встречали региональные должностные лица, а не представители федерального уровня. Да и само мероприятие в большей степени походило на прием какого-нибудь губернатора. Разве что Путин сам встретил и сам проводил гостя. Здесь следует заметить, что на финальной фотографии, размещенной пресс-службой Кремля, видно, что президенты не слишком довольны итогами переговоров. Кстати, после прощания Токаев поехал зачем-то в образовательный центр "Сириус", а чисто репортажные фото оттуда как бы между прочим демонстрировали то, что президент Казахстана не чувствует себя в безопасности в "дружественной" России – вокруг Токаева только телохранители. Странности прошедшему визиту добавляло и то, что о нем стало известно буквально накануне поездки.
При этом Акорда анонсировала визит в Сочи одновременно с предстоящей поездкой Токаева в Баку. Кстати, о том, для чего он будет встречаться с Ильхамом Алиевым, какие соглашения собираются подписать лидеры двух стран, и что предваряло это, было рассказано куда больше и подробнее, чем о встрече в "Бочаровом ручье".

Между строк

Итак, ничего официального ни в ходе, ни после встречи двух "союзников" заявлено не было. Поэтому наблюдателям пришлось обходиться тем, что было сказано президентами во время формального обмена дружескими дежурными репликами, но на некоторые из них можно и нужно обратить внимание.

Так, приветственное выступление Касым-Жомарта Кемелевича о том, что он рад видеть Владимира Владимировича в "добром здравии" многие восприняли как некую издевку, хотя, думается, в этом не стоит видеть что-то конспирологическое. Но то, как дипломатично напомнил президент Казахстана о том, что наша "самая протяженная в мире сухопутная граница" демилитаризована, была явным и прямым намеком на то, чтобы "союзник" даже не думал претендовать на наши северные территории или что-то в этом роде.
Этот аспект, между прочим, заметили и российские СМИ, а также стали было раскручивать некоторые прокремлевские политологи. Но сейчас всех их мысли переключились на "хлопок" в джипе пропагандиста "Русского мира" Александра Дугина, который повлек смерть его дочери Дарьи (она, между прочим, пошла по стопам отца). Но это, как говорится, другое.

"Поэтому каких-либо оснований для того, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет", – добавил весьма кстати (к реплике о делимитации) Токаев. Какие именно пессимистические прогнозы он имел в виду, осталось неясным. Возможно, речь идет о новой волне прогнозов (уже со стороны зарубежных аналитиков) о том, что следующей целью после Украины может стать Казахстан, причем, независимо от исхода "специальной военной операции" – относительной победы или замораживания конфликта.

На более оптимистичные ожидания могут натолкнуть другие его слова – о том, что он, как президент, "настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику нашему двустороннему сотрудничеству во всех сферах". Оптимистичные в большей мере для Кремля, наверное, хотя надо полагать, что практически все высказывания Токаева были направлены на внутреннюю аудиторию. Обращает на себя внимание легкое напоминание президентом Казахстана о том, что именно Путин подписал в 2013 году Договор о дружбе и сотрудничестве. Это призыв к тому, что надо отвечать за свои слова, дескать, что написано пером, не вырубишь топором.

Сверка часов

Да, мы не знаем (вообще никто не знает, кроме самих переговорщиков и узкого круга в Кремле и Акорде), о чем беседовали Путин с Токаевым в течение двух с половиной часов. Привлекает внимание реплика гостя, которую нужно привести дословно: "Специфика геополитической ситуации подсказывает нам необходимость сверки часов, с тем чтобы, возможно, дать дополнительные поручения правительствам. Они успешно работают, взаимодействуют друг с другом. И тем не менее жизнь подсказывает новые задачи, которые, конечно же, нужно решать. А вообще, в целом, есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается наше сотрудничество".
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Вольные художники

В переводе эта фраза, наверное, не нуждается. Если коротко, то Токаев повторил: мы будем продолжать сотрудничать с Россией, но при этом учитывать санкционные ограничения, принятые международным сообществом. И вообще, нужно сказать "рахмет" (спасибо. – Прим. ИноСМИ.) за то, как Нур-Султан пытается помочь Москве, а будет ли делать это дальше (через правительство), зависит от предстоящего разговора.

Ведь неопределенное "возможно", вполне возможно, прозвучало не просто так. Кремлю же, как мы отмечали выше, нужно было нечто большее. Например, западными политологами высказывалось мнение, что Путин намеревался потребовать от Токаева более прямой поддержки по Украине. Скорее всего, он вряд ли стал бы требовать помочь оружием или войсками, но высказаться по поводу того, что Россия конфликтует сейчас не с Украиной, а с НАТО и коллективным Западом, мог вполне. И, судя по всему, получил дипломатичный и четкий отказ. Если бы со стороны Токаева был хоть намек на то, что Нур-Султан поддерживает Москву, то российские СМИ мигом бы распространили и гиперболизировали эту новость. В общем, недоговоренности в ходе предполагаемых договоренностей были налицо, хоть и тщательно скрыты обеими сторонами.

Что дальше?

Если говорить о последствиях "недоговоренностей", то они могут проявиться в самое ближайшее время. Как минимум, возможно, опять что-то случится с казахской трубой КТК. Впрочем, все это мы уже проходили и внутренне готовы. Поэтому следует ожидать чего-то другого. И здесь спектр достаточно большой, вплоть до активного проявления "пятой колонны" или коллаборационистов в Казахстане, но уже с последующей реакцией "северного соседа".
Но с уверенностью об этом говорить пока рано. Повторимся, мы не знаем, что было за закрытыми дверями "Бочарового ручья", поэтому в случае, если Касым-Жомарт Кемелевич сумел что-то доказать Владимиру Владимировичу, то негативной реакции можно не ждать. По крайней мере, искусственной. Как не было каких-то особых проявлений за минувшие выходные.

В этом плане интересно, прибудет ли Путин в Астану на саммит стран СНГ в октябре, и встретятся ли два президента на полях другого большого межгосударственного мероприятия – саммита ШОС в Самарканде, запланированного на сентябрь. Скажем, в конце июня в Ашхабаде они отдельно не беседовали (во всяком случае, официально). Москва сейчас усиленно ищет себе союзников – вербует новых и убеждает старых.

Главное послание – вместе противостоять Западу и НАТО. В последние дни это прямым текстом звучало из уст Патрушева и Шойгу, например. Впрочем, раскачивать ситуацию в Казахстане при помощи провокаций не рентабельно – слишком многое поставлено на карту – начиная от скрытого обхода санкций для российских предприятий (в этом правительство Смаилова очень помогает, между прочим) и заканчивая чисто субъективными интересами россиян, которые сотнями тысяч едут в нашу страну за тем, чего они лишились после начала спецоперации на Украине. Думается, теперь России придется подстраиваться под Казахстан, а Путину – под Токаева.

Кое-какие детали могут появиться уже на днях, когда Касым-Жомарт Кемелевич встретится в Баку с Ильхамом Гейдаровичем. В начале этой недели ожидаются также и другие действия Акорды по поиску альтернативы российскому пути. Но вместе с тем назревает и накаляется другой вопрос: не случится ли чего с нашей многовекторностью? Ведь в нынешней геополитической ситуации она может выйти боком.

Источник - Exclusive.kz
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