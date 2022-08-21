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В Андижанской области глава стройкомпании покончил с собой. Из-за оскорблений хокима?
06:21 23.08.2022

Руководитель стройкомпании "Такомил курилиш сервис" в Андижанской области найден повешенным. В хокимияте области опровергли информацию в соцсетях, что за день до этого предпринимателя на собрании оскорбили хоким и прокурор Джалалкудукского района.

Руководитель строительной компании "Такомил курилиш сервис" в Андижанской области покончил с собой. Информацию об этом, появившуюся в социальных сетях в воскресенье, подтвердил хокимият области.

В сообщении Telegram-канала Kompromatuzb говорится, что инцидент произошел в Джалалкудукском районе, где мужчина повесился в спортзале, который строила его компания. При этом отмечается, что за день до этого предпринимателя на собрании с участием 200−300 человек оскорбили хоким и прокурор района.

Пресс-служба хокимията Андижанской области в своем заявлении опровергла, что в районе проводилось собрание с таким количеством людей и что хоким и прокурор оказывали давление на главу компании.

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"Кроме того, - говорится в сообщении, - предпринимателю было выделено 85% стоимости проекта, строительство которого ведется. Предприниматель также попросил в качестве практической помощи 250 млн сумов, в ответ на его обращение хоким области дал поручение выделить дополнительно 350 млн сумов, т. е. всего 600 млн сумов, этот вопрос в установленном порядке внесен на 10-дневное обсуждение в кенгаш народных депутатов".

"В ходе изучения появляются другие подробности, связанные с самоубийством руководителя ООО „Такомил курилиш сервис". Органы прокуратуры ведут расследование по данному факту. По этой теме будет предоставлена подробная информация", - отметили в хокимияте.

Согласно данным ЕГРПО, компания "Такомил курилиш сервис" (вид деятельности - строительство жилых зданий) была зарегистрирована в ноябре 2005 года в Улугнорском районе этой же области. Ее 100-процентным владельцем и руководителем указан Аъзамжон Вохобжонов.

Это третий случай самоубийства предпринимателей в Андижанской области за лето. 23 июня повешенным на дереве одного из фермерских хозяйств был найден глава ООО "Буз Икбол чорваси" в Бустонском районе Н. С. Через месяц, 25 июля в саду своего дома в Шахриханском районе повесился сооснователь молочного завода Rash Milk Рахмиддин Мирзаев.

Источник - gazeta.uz
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