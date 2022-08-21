Жизнь без гегемона. Ближневосточные страны усвоили подлый урок истории: в Вашингтон нельзя верить

06:25 23.08.2022 Илья Титов



Привычно пылает Украина, накалена до предела территория вокруг Тайваня, вот-вот рванет на Балканах, непредсказуемы последствия подорожания еды в Африке... Среди множества горячих точек необъявленной Третьей мировой странным образом не значится самый взрывоопасный регион последних лет - Ближний Восток. Минувшие недели принесли ряд важных новостей, которым мировая пресса уделила несправедливо мало внимания.



Иран оказался как никогда близок к возобновлению ядерной сделки с США. 15 августа Сейед Мохаммад Маранди, советник персидской группы на переговорах по возобновлению ядерной сделки в Вене, заявил, что "они ближе, чем когда-либо". Затем неназванный источник в Вашингтоне объявил через американскую же прессу, что персы одобрили условия обновленного договора. Обычно анонимным источникам веры нет, но подозрительная тишина со стороны Ирана, равно как и отсутствие резких шагов Тегерана в ходе недавнего обострения в Газе, намекают на долю правды в этих словах.



Утверждается, что в принятом Ираном черновике договора персы берут на себя обязательство избавиться от ряда технических приспособлений, позволяющих обогащать уран, - некоторые из них Иран показательно запустил 1 августа в преддверии очередного раунда венских переговоров. От Ирана также ожидается обязательство не иметь достаточного для создания ядерного оружия количества обогащенного урана в течение года после перезаключения сделки.



В свою очередь Штаты намерены снять заморозку с арестованных семи миллиардов персидских долларов США, хранящихся в западных банках, отменить введенные Трампом в 2018 году санкции, вывести из-под санкций 17 иранских банков и позволить Ирану вести дела с западными компаниями, не облагая санкциями. Более того, в одном из проектов сделки, как бы невзначай "утекшем" в прессу, предполагалось немыслимое: запрет на введение санкций против компаний, которые будут иметь дело с КСИР. Сам Корпус стражей исламской революции останется под санкциями: даже персы, судя по последним новостям, поняли бесперспективность всех попыток вывести "Пасдаран" - так они называют эту организацию - из американского списка террористов.



Иран тем не менее готов обеспечивать мировой рынок нефти двумя с половиной миллионами баррелей ежедневно, что в перспективе следующего года должно помочь решить топливный голод Запада. Прямо сейчас ведущие европейские, американские и одно небезызвестное катарское СМИ сходятся во мнении, что перезаключение ядерной сделки - решенный вопрос, а публичное объявление случится в ближайшие недели. Но никто из них не упоминает два очевидных момента, связанных с новой версией сделки. Первый - наиболее очевидный - касается склонности Вашингтона к "перемене сердца". Приход новой президентской администрации, изменение состава Конгресса, взмах крыльев бабочки в Южной Америке или шторм на полюсе Сатурна - все что угодно может заставить Белый дом резко передумать и вновь ввести ограничения в одностороннем порядке (прекрасно понимая, что Ирану свои уступки откатить намного сложнее). Этот момент вроде как регулируется неподтвержденным пунктом проекта новой сделки, где США торжественно клянутся не вводить никаких санкций в течение 37 месяцев после повторного выхода из сделки. Звучит правдоподобно, ведь Соединенные Штаты славятся своей верностью собственным словам. Второй момент касается саудовского интереса - с ним перезаключение иранской ядерной сделки не совпадает.



21 августа в небе над центральной частью Саудовской Аравии вспыхнул ярко-зеленый луч. Метеорит, который наблюдался из разных регионов страны, подвергся тщательному анализу в социальных медиа и был истрактован падкими на мистику арабами как благое знамение. В свете новостей про почти гарантированное заключение новой ядерной сделки, потенциально лишающей Эр-Рияд в частности и ОПЕК+ в целом значительных возможностей манипулировать ценами на нефть, такой взгляд на послание из космоса выглядит неуместно.



Тем не менее принц бин Салман Аль Сауд не сидел сложа руки - странно, что про его дипломатические успехи за недавнее время из более-менее крупных медиаресурсов написал только Newsweek. Наследный принц последовательно выстраивает отношения с двумя соседями: Израилем и Ираном. Работа, напоминающая слепой танец на минном поле, в случае успеха обещает перевернуть весь политический расклад сил в регионе - такова оценка бывшего сотрудника саудовского министерства иностранных дел Салема Аль-Ями.



Что касается иранского направления, то саудиты усиленно работают не только над тем, как разрешить йеменский кризис наиболее выгодным для Ирана, но вместе с этим приемлемым для себя способом, но еще и вбрасывают в региональную прессу намеки на готовность к возобновлению дипотношений. Напомню, саудовское посольство в Тегеране было разгромлено в 2016-м после казни в Аравии шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. С прошлого года Иран и Саудовская Аравия провели пять раундов переговоров, где пытались найти решение хуситскому кризису в Йемене - пока договорились до зыбкого перемирия, заключенного весной, но на фоне долгой и бесперспективной войны этот худой мир видится огромным дипломатическим успехом. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан в конце июля объявил, что стороны "готовы перейти на следующий уровень отношений". Джавад Хейранния, директор Центра изучения стран Персидского залива в тегеранском Институте стратегических исследований, увидел в сближении Ирана и Саудовской Аравии стремление персов не допустить аналогичного сближения Эр-Рияда с Израилем. Однако, отметил ученый, нормализация отношений Тель-Авива и арабских стран - растущий и необратимый процесс. Разговоры о присоединении Эр-Рияда к "Соглашениям Авраама" - документам за авторством Трампа об установлении дипотношений между Израилем и рядом арабских стран - идут уже очень давно. При этом бин Салман предпочитает действовать вне формального поля, опасаясь, что взаимное признание страны, владеющей Меккой и Мединой, и государства, оккупировавшего священный Иерусалим, приведет к усугублению хаоса в регионе.



Что же касается самого Израиля, то ситуация там в который раз неопределенна: вечный парламентский кризис вот-вот сделает очередной виток, когда после ноябрьских выборов к власти вернется (об этом говорят многие опросы) бывший премьер Биби Нетаньяху. Пока Нетаньяху нещадно критикует действующего премьера Лапида за заключение Ираном новой сделки с США, Израиль остается довольно пассивным в поле региональной политики - последний месяц почти не подарил никаких острых заявлений со стороны Тель-Авива, из которых можно было бы сделать выводы о намерениях еврейского государства.



Турецкий фактор в этих делах принято недооценивать - по тону новостей кажется, что Анкара стоит где-то в стороне, не особо вникая в ближневосточную политику. Тем не менее на прошлой неделе, сойдя с самолета, прилетевшего из Львова, президент Эрдоган сделал важное заявление - куда более важное, чем может показаться по его тону и контексту произнесения. Впервые за много лет он на вопрос о Сирии объявил, что Турция не ставит своей целью свержение Асада. Это заявление легло в контекст прошедшего в конце марта визита сирийского президента в ОАЭ, ставшего первой международной встречей Асада с 2011 года.



Изоляция Сирии рвется - как бы ни пыталась западная пресса изобразить арабский мир страшно обиженным на Дамаск, центры силы в регионе понимают, что от Асада им никуда не деться. Сирия находится на перекрестках Ближнего Востока, игнорировать эту небольшую страну просто невозможно, а власть Асада является данностью, с которой всем окружающим придется смириться. Не только потому, что за спиной Башара стоит Россия, чьи ВКС преломили ход гражданской войны, но и потому, что сирийская оппозиция - будь это умеренные оппоненты Дамаска (действительно умеренные, а не те головорезы, кого "демократическими протестующими" рисует американская пресса) или настоящие радикалы - не сумела за десятилетие страшной войны, продолжающейся до сих пор, породить ни одного вменяемого лидера, ни одного намека на альтернативную структуру управления, ни одной позитивной идеи, за которой стоило бы следовать. Попытки сломать Сирию сами сломались о безыдейность тех, кто умел лишь разрушать, поэтому принятие Асада как единственной власти в Сирии не имеет альтернативы. Разумеется, до полного принятия еще далеко - особенно это касается Турции, крепко оккупировавшей север арабской республики - но уже случившиеся шаги в этом направлении было трудно представить еще пару лет назад.



Принято рассматривать ближневосточную политику, оглядываясь на вашингтонские битвы различных демократов и республиканцев. Часто можно встретить точку зрения о том, что Левант временно успокоился лишь в связи с тем, что администрация Байдена не уделяет ни своим союзникам, ни своим соперникам в регионе достаточного внимания. Мысль, которая сквозит в этих размышлениях, проста: как только в Белый дом вернется Трамп (об этом говорят как о свершившемся факте), на Ближний Восток вернется состояние перманентной мексиканской дуэли, всеобщего взаимного подозрения и локальных объединений ради дружбы против кого-то одного.



Может статься, в краткосрочной перспективе все так и будет. Вернутся эти локальные кружки по интересам, сиюминутные намерения изолировать Иран, обанкротить Саудовскую Аравию, развалить Турцию или столкнуть Израиль в море. Но даже возвращение Трампа в Белый дом мало что изменит. Ближневосточные страны усвоили подлый урок истории: в Вашингтон нельзя верить. В любой момент очередной Байден, клятвенно утверждающий ядерную сделку с Ираном и подписывающий протоколы о нерасторжении этой сделки в ближайшие годы, может смениться очередным Трампом, который с легкостью разорвет и саму сделку, и протоколы, удерживающие ее от разрыва. В любой момент очередной Трамп, который предлагал "Большие сделки", "Соглашения Авраама", строительство супергородов в пустыне и планы по реорганизации всего политического пространства Ближнего Востока, может смениться на очередного Байдена, который, не моргнув глазом, перечеркнет все усилия своего предшественника и объявит главного союзника США в регионе подлым убийцей журналистов, введя против него санкции. Но в долгосрочной перспективе четыре года передышки между двумя сроками Трампа (давайте притворимся, что возвращение рыжего чудака в Белый дом настолько же реально, насколько вероятным его рисуют различные аналитики) в виде срока администрации Байдена, у которого из рук валится почти вся внешняя политика, дали Ближнему Востоку уникальный исторический опыт. Эти четыре года регион жил без прямого влияния далекого гегемона, он жил без империи - вспомните, когда на Ближнем Востоке последний раз не было империи и ужаснитесь тому, насколько давно это было. Уникальный исторический шанс, выпавший Западной Азии сегодня, может показать странам преимущества независимости, научить их жить, ориентируясь на свои нужды и учитывать интересы соседей. Едва ли кошки породнятся с собаками, а евреи подружатся с персами, но кривые руки Джо Байдена подсказали истории самый надежный рецепт установления мира на Святой Земле - оставить эту землю в покое. Источник - zavtra.ru

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