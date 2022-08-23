Токаев переформатировал "Астанинскую международную премию". За вклад в межрелигиозный диалог

06:30 23.08.2022

Указ Президента Республики Казахстан от 12 августа 2022 года №978

О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 2 июня 2017 года №489 "Об Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог и почетной медали Съезда лидеров мировых и традиционных религий"

23.08.2022 / политика и общество



ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 2 июня 2017 года №489 "Об Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог и почетной медали Съезда лидеров мировых и традиционных религий" следующие изменения:

Положение об Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Указу;

описание диплома и памятного знака лауреата Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Указу;

описание почетной медали Съезда лидеров мировых и традиционных религий и удостоверения к ней, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.



Президент Республики Казахстан К. Токаев



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Указу Президента

Республики Казахстан

от 12 августа 2022 года

№978



УТВЕРЖДЕНО

Указом Президента

Республики Казахстан

от 2 июня 2017 года №489



ПОЛОЖЕНИЕ

об Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог



1. Астанинская международная премия за вклад в межрелигиозный диалог (далее – Астанинская международная премия) присуждается лидерам мировых и традиционных религий, общественным и политическим деятелям, организациям за выдающийся вклад в укрепление межрелигиозного диалога.

2. Представления к присуждению Астанинской международной премии вносятся Президенту Республики Казахстан руководителем Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

3. Астанинская международная премия присуждается один раз в три года.

4. Повторное присуждение Астанинской международной премии одному и тому же лицу или организации не допускается.

5. Астанинская международная премия вручается в торжественной обстановке Президентом Республики Казахстан.

6. Лицу или организации, удостоенным Астанинской международной премии, присваивается почетное звание "Лауреат Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог" и вручаются диплом, памятный знак и денежное вознаграждение. Денежное вознаграждение Астанинской международной премии устанавливается в валюте тенге, эквивалентной 20000 (двадцать тысяч) долларам США.

7. Учет произведенных награждений, а также отчетность о ходе вручения Астанинской международной премии ведутся Администрацией Президента Республики Казахстан.