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|Токаев переформатировал "Астанинскую международную премию". За вклад в межрелигиозный диалог
06:30 23.08.2022
Указ Президента Республики Казахстан от 12 августа 2022 года №978
О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 2 июня 2017 года №489 "Об Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог и почетной медали Съезда лидеров мировых и традиционных религий"
23.08.2022 / политика и общество
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 2 июня 2017 года №489 "Об Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог и почетной медали Съезда лидеров мировых и традиционных религий" следующие изменения:
Положение об Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Указу;
описание диплома и памятного знака лауреата Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Указу;
описание почетной медали Съезда лидеров мировых и традиционных религий и удостоверения к ней, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент Республики Казахстан К. Токаев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 12 августа 2022 года
№978
УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента
Республики Казахстан
от 2 июня 2017 года №489
ПОЛОЖЕНИЕ
об Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог
1. Астанинская международная премия за вклад в межрелигиозный диалог (далее – Астанинская международная премия) присуждается лидерам мировых и традиционных религий, общественным и политическим деятелям, организациям за выдающийся вклад в укрепление межрелигиозного диалога.
2. Представления к присуждению Астанинской международной премии вносятся Президенту Республики Казахстан руководителем Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
3. Астанинская международная премия присуждается один раз в три года.
4. Повторное присуждение Астанинской международной премии одному и тому же лицу или организации не допускается.
5. Астанинская международная премия вручается в торжественной обстановке Президентом Республики Казахстан.
6. Лицу или организации, удостоенным Астанинской международной премии, присваивается почетное звание "Лауреат Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог" и вручаются диплом, памятный знак и денежное вознаграждение. Денежное вознаграждение Астанинской международной премии устанавливается в валюте тенге, эквивалентной 20000 (двадцать тысяч) долларам США.
7. Учет произведенных награждений, а также отчетность о ходе вручения Астанинской международной премии ведутся Администрацией Президента Республики Казахстан.