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О партии Казвласти и реформе (к будущему Посланию президента народу и Политической платформе "Аманата"), - Данияр Ашимбаев
09:28 23.08.2022

О партии власти и реформе (к будущему Посланию президента народу и Политической платформе "Аманата")
Весной нынешнего года среди радикалов было весьма популярно требование распустить партию "Нур Отан". По сути, за этим лозунгом стояло желание получить новый парламент, большинство в котором принадлежало бы оппозиции. Понимая, что создать не то что единую, но вообще сколько-нибудь структурированную политическую партию "оппозиционного типа" не удастся, радикалы требовали переформатирования парламента на основе одномандатных округов. Одновременно звучали призывы упразднить верхнюю палату, формируемую регионами в лице маслихатов.

Президент Токаев давлению не поддался и запустил реформирование политической системы по двум направлениям. Во-первых, в рамках конституционной реформы был предложен смешанный тип формирования Мажилиса и маслихатов, расширение полномочий местных представительных органов (в т.ч. по косвенному избранию акимов областей и мегаполисов), на треть сокращена президентская квота в Сенате. Эти меры были направлены на сбалансированность всей политической системы и повышение ее открытости и транспарентности.

Во-вторых, президент, ненадолго возглавив партию "Нур Отан", запустил процесс ее трансформации – смена названия ("Аманат"), смена руководства и структуры (консолидация фракции и центрального аппарата с приоритетом первой), постепенный отказ от соединения постов акимов и руководителей партийных филиалов, а кроме того – полномасштабное участие в строительстве "слышащего государства".

Президент Токаев, как известно, подверг критике статистику реализации предвыборных обещаний партии за предшествующий период.

Под руководством одного из ближайших соратников главы государства Ерлана Кошанова, который стал в этом году спикером Мажилиса (февраль) и председателем партии "Аманат" (апрель), была проделана большая работа по перезагрузке правящей партии. В основу был положен токаевский тезис о том, что "Аманат" должен стать основным связующим звеном между населением и государством.

Была резко активизирована деятельность общественных приемных (в т.ч. мобильных), которые по идее стали частью единой системы: население-приемная-депутаты-представительная власть. Активизирована и перестроена работа органов партийного контроля, общественных советов и молодежного крыла.

Были запущены проект "Ауыл Аманаты", направленный на увеличение занятости и повышение доходов жителей сельской местности. В его рамках было проведено и крайне нужное обучение сельских акимов по повышению компетенций в сфере роста экономической активности населения.

Большая работа проводится созданной летом комиссией "Жер аманаты", нацеленной на возврат в госсобственность неиспользуемых или выданных с нарушениями земель, прежде всего пастбищных. Этот вопрос, как известно, является одной из острейших аграрных проблем в стране и его актуализация и публичность под партийным контролем позволяет "Аманату" показать себя эффективным инструментом социальной справедливости.

Одновременно партия запустила сеть мониторинговых групп по контролю изменения цен в условиях стремительно нарастающей инфляции (прежде всего, на продукты питания), с которой правительство ничего не может поделать. На недавних заседаниях общественного экономического совета и комитета партийного контроля, как известно, деятельность мониторинговых групп и их рекомендации были комплексно рассмотрены. Подвергнута жесткой критике работа чиновничества и правительства в частности, внесены предложения по решению вопроса (переход от неэффективных и коррупциогенных "оборотных схем" к адресной помощи непосредственно гражданам).

Новая система организации партийной работы позволяет не просто мониторить и анализировать проблемные вопросы, но и вырабатывать механизмы их решения сразу на уровне парламента.

Серьезная работа предстоит по трансформации маслихатов, которые в последние десятилетия оказались под чрезмерным влиянием исполнительной власти, что привело к их полной беззубости. Необходимо признать, что модель формирования маслихатов полностью по партийным спискам способствовала деперсонификации депутатского корпуса, который и так-то был особо не известен населению.

На данный момент готовится реформа, по которой акимы потеряют контроль над партийными филиалами, а соответственно, серьезно сократятся их возможности по формированию депутатского корпуса. По инициативе президента будут введены посты председателей маслихатов (на данный момент существует должности секретаря маслихата, а председатели сессии каждый раз избираются заново). Судя по представленным законопроектам, на постоянной основе будут работать председатели комиссий маслихата. Кроме того, маслихаты будут формироваться по смешанной модели (области и мегаполисы) или целиком по одномандатным округам (города и районы).

Несмотря проведенные в позапрошлом году открытые праймериз, депутатский состав маслихатов совершенно не удовлетворяет самому тезису о представительству. Местные представительные органы оказались не системой взаимодействия власти и населения, а представления интересов крупного регионального бизнеса (в первую очередь, застройщиков). Очень часто местные депутаты упоминаются в СМИ в двух типах сюжетов – (1) "возбуждено уголовное дело в отношении депутата" и (2) "депутат выиграл тендер акимата". В таком виде вся система местных представительных органов никак не способствует ни решению местных проблем, ни эффективности территориальных органов управления.

В этом, как представляется, есть основная задача партии на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу.

Большая работа предстоит и по активизации Сената, который должен стать не "кладбищем местных слонов", а структурой, которая тесно связана с работой маслихатов.

Хотел бы напомнить про "формулу власти" Касым-Жомарта Токаева: "сильный полномочный президент, влиятельный, дееспособный парламент и подотчетное народу правительство".

Сильный президент у нас есть, но для формирования остальных элементов нужна модернизация системы взаимоотношений между палатами парламента и правительством.

Как известно, в рамках конституционной реформы Высшая аудиторская палата становится более подотчетной Мажилису, нежели был Счетный комитет. Множество острых вопросов, в первую очередь системных, аудиторами было озвучено в последние годы, но реальной работы по их воплощению в жизнь так и не было сделано. Напротив, в рамках заявленного курса на дебюрократизацию государственный аппарат незаметно расширяет свои полномочия и уклоняется от любых форм контроля и ответственности.

Существует достаточно эффективная система контроля "сверху" – со стороны администрации президента и Счетного комитета, которая уже показала свою информированность и принципиальность. Теперь предстоит создать такую модель "снизу". Маслихаты должны на транспарентной основе и общественном запросе контролировать деятельность акиматов. Необходимо пересмотреть форматы работы ревизионных комиссий, которые то стесняются проводить проверки и публиковать их результаты, то – напротив – не стесняются получать взятки от проверяемых. Представляется, что можно ввести уголовную ответственность депутатов за "победы на тендерах акимата".

Мажилис может и должен иметь полномочия по регулярному заслушиванию отчетов правительства и министерств по реализации национальных планов, так и не отмененных государственных программ, бюджетных программ, инициировать специальные проверки. Сенат должен выстроить эффективную обратную связь с маслихатами и, на мой взгляд, проводить серьезную работу по мониторингу и контролю реализации региональных программ (хотя бы на уровне регулярных слушаний).

Это и есть дееспособность парламента и подотчетность правительства народу.

Ключевая роль в этой работе лежит на партии "Аманат", которая только-только перестает восприниматься как "партия чиновников" (или "партия бюджетников") и начинает превращаться в полноценную политическую партию. "Нур Отан" в своей долгой истории традиционно играл две роли – партии власти (т.е. механизма для "правильного голосования") и правящей партии (т.е. инструмента президентской власти). Обе эти модели имели свои плюсы и минусы, но на нынешнем этапе принципиально важно, чтобы "Аманат" развивался как политическая партия, работающая в конкурентной среде и опирающаяся не на административный ресурс, а на работу с населением (сел, районов, городов, областей и страны в целом).

Сейчас готовится новое Послание президента, посвященное вопросам дальнейшего развития политической системы страны и стабильности системы экономической. "Аманат" активно готовит новую политическую платформу, вырабатывая оптимальную идеологическую модель для своих трансформационных процессов и стратегию развития, основанную на стабильном развитии и своего рода народности.

В этой связи хотелось бы предложить и президентской администрации и партии "Аманат" вышеприведенные предложения, которые, на мой взгляд, представляют собой дальнейший логический шаг в строительстве "Нового Казахстана".

23 авг. 22

Источник - turanpress.kz
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