|12:23 Сектор газа: в Казахстане обнаружен "теневой" топливный Клондайк
12:21 Суицид, казахи, трансперсональная психология, - Назира Нуртазина
12:17 Обнаружен огромный подводный кратер, образовавшийся после исчезновения динозавров
11:46 Украина скрывает, что торгует запрещенным ГМО-зерном, - Фредерик Уильям Энгдаль
11:17 Кадровые перестановки в акимате Алматинской области и аппарате СовБеза РК
11:14 Ассамблея народа Казахстана осудила русофобские высказывания посла Украины
10:47 Упадок на рынке рабочей силы в США. Рокфеллеры предлагают Америке расстелить "приветственный коврик" для мигрантов
10:41 Казахстан между замеченными фейками и незамечаемыми фактами, - А.Уваров
10:40 Почему "важные евреи" исповедуют русофобию. Израиль и СВО, - П.Карпов
10:18 В Европе нужно активировать антиамериканский иммунитет, - Валерий Коровин
09:56 Комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ создадут в Казахстане
09:28 О партии Казвласти и реформе (к будущему Посланию президента народу и Политической платформе "Аманата"), - Данияр Ашимбаев
09:03 Чумовая должность. Гульанара Баатырова - очередной врио министра здравоохранения Кыргызстана
06:37 Академию Нацгвардии Казахстана возглавил полковник Артур Токушев
06:30 Токаев переформатировал "Астанинскую международную премию". За вклад в межрелигиозный диалог
06:25 Жизнь без гегемона. Ближневосточные страны усвоили подлый урок истории: в Вашингтон нельзя верить
06:21 В Андижанской области глава стройкомпании покончил с собой. Из-за оскорблений хокима?
06:00 В отношениях России и Казахстана расставляются точки над "е", - Мирас Нурмуханбетов
05:39 В цифровом мире свобода невозможна - подчинись или умри, - Пол Робертс
05:11 Россия должна потребовать выдворить посла Украины в Казахстане Врублевского
05:03 Экспорт нефти из Казахстана сократился: на КТК вновь не работают два из трех ВПУ
00:40 Китай повысил расходы на российские энергоресурсы до 35 миллиардов долларов
00:36 У Ирана лучшие перспективы в российском автопроме, чем у Турции или Китая
00:35 Выдержит ли ШОС удар США или Туркестан станет пушечным мясом для Вашингтона
00:34 В России в ДТП погибли 14 граждан Кыргызстана
00:31 США проиграют при любом исходе спецоперации на Украине, - National Interest
00:26 В Китае тушат свет и пожары
|22:23 Путин подписал указ о награждении Дарьи Дугиной Орденом Мужества посмертно
21:45 Эмомали Рахмон произвел кадровые назначения в судебных органах и силовых структурах
21:11 В борьбе за власть Эрдоган готов провести досрочные выборы, - НГ
21:05 Талибы доверили войну с северной оппозицией - специальному командующему экс-узнику Гуантанамо Закиру
20:16 "Как устроены закупки КТЖ, насколько там честные процедуры?" - Данияр Ашимбаев
19:56 Суд оправдал экс-ответсека МИД Казахстана Карашева и экс-посла РК в Ташкенте Утембаева. Взяточка была, но маленькая-маленькая
19:48 Турция клянется США, что не поможет России обойти санкции, - СП
19:44 Убийца Дарьи Дугиной - украинская террористка Вовк перемещалась по России в авто с казахстанскими номерами
12:10 Обогащение Ирана: как ядерная сделка скажется на мировом рынке нефти
12:08 Херсон, Харьков, Запорожье под Киев, хотя Зеленский сооружает укрепрайоны, больше не лягут
12:07 Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы друг друга
12:02 О банках и билетах в новый Казахстан, - Расул Рысмамбетов
11:55 Катастрофический вывод войск США из Афганистана: год спустя, - Джек Макферрин
11:08 В Кировограде найден мертвым в своем доме начальник областного СБУ Наконечный
10:26 В России задержан боевик ДАИШ, "готовивший теракты против политиков Индии"
10:19 Запад сегодня особенно ненавидит русских за свою собственную зависимость от российских газа и нефти, - Иван Гоффман
10:16 Чем Каспий хуже Черного? Новые курортные возможности
09:42 В УзбГНК опровергли сообщения об утечке данных налогоплательщиков
08:58 Правительство Узбекистана начало процесс приватизации Uzbekistan Airways
08:32 "Северный поток" встает на паузу
08:26 Сокровища Тайбейского Гугуна могут вывезти в Америку и Японию: над бесценными коллекциями нависла угроза
08:22 Запад - прожорливый и завистливый - уточнения о колониальных империях, - Игорь Шумейко
07:34 Российская нефть разлилась по Китаю, - Къ
07:31 Пекин и Москва позаботятся о безопасности ЦА. В Самарканде ожидают встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина
|Комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ создадут в Казахстане
09:56 23.08.2022
На заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил создать комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ, передает корреспондент Zakon.kz.
Поручаю Роману Васильевичу (Скляр – первый заместитель премьер-министра РК) создать под своим руководством постоянно действующую комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ. Министерству нацэкономики совместно с Агентством по защите конкуренции и акиматами в случае необоснованного повышения цен обеспечить принятие соответствующих мер реагирования. Также Министерству индустрии, "Казмунайгазу" и КТЖ необходимо принять меры по обеспечению своевременной отгрузки нефтепродуктов с НПЗ.
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов
Кроме того, министерствам цифрового развития и энергетики поручено ускорить внедрение информационной системы по контролю суточных лимитов отпуска дизтоплива.
В период уборочной кампании Министерству энергетики совместно с акиматами регионов держать на постоянном контроле вопрос своевременного обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами. Ербол Шыракпаевич (Карашукеев – министр сельского хозяйства), продолжайте ежедневный мониторинг хода уборочных работ.
Алихан Смаилов
Глава кабмина добавил, что в текущем году ожидается сбор урожая выше среднегодовых показателей, поэтому главная задача Минсельхоза и акиматов – проведение своевременной и качественной уборки.
Необходимо обеспечить готовность элеваторов к приемке и хранению урожая. А также министерствам сельского хозяйства, индустрии и национальной компании КТЖ совместно с акиматами регионов провести работу по обеспечению подвижным составом и решению вопросов логистики. Министерству сельского хозяйства совместно "Продовольственной контрактной корпорацией" принять меры по своевременному формированию запасов кормов для обеспечения потребностей фермеров в зимний период с сохранением стабильных цен на них.
Алихан Смаилов
Оксана Скибан