Комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ создадут в Казахстане

09:56 23.08.2022

На заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил создать комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ, передает корреспондент Zakon.kz.



Поручаю Роману Васильевичу (Скляр – первый заместитель премьер-министра РК) создать под своим руководством постоянно действующую комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ. Министерству нацэкономики совместно с Агентством по защите конкуренции и акиматами в случае необоснованного повышения цен обеспечить принятие соответствующих мер реагирования. Также Министерству индустрии, "Казмунайгазу" и КТЖ необходимо принять меры по обеспечению своевременной отгрузки нефтепродуктов с НПЗ.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

Кроме того, министерствам цифрового развития и энергетики поручено ускорить внедрение информационной системы по контролю суточных лимитов отпуска дизтоплива.



В период уборочной кампании Министерству энергетики совместно с акиматами регионов держать на постоянном контроле вопрос своевременного обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами. Ербол Шыракпаевич (Карашукеев – министр сельского хозяйства), продолжайте ежедневный мониторинг хода уборочных работ.

Алихан Смаилов

Глава кабмина добавил, что в текущем году ожидается сбор урожая выше среднегодовых показателей, поэтому главная задача Минсельхоза и акиматов – проведение своевременной и качественной уборки.



Необходимо обеспечить готовность элеваторов к приемке и хранению урожая. А также министерствам сельского хозяйства, индустрии и национальной компании КТЖ совместно с акиматами регионов провести работу по обеспечению подвижным составом и решению вопросов логистики. Министерству сельского хозяйства совместно "Продовольственной контрактной корпорацией" принять меры по своевременному формированию запасов кормов для обеспечения потребностей фермеров в зимний период с сохранением стабильных цен на них.

Алихан Смаилов



Оксана Скибан